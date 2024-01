Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) estuvo en el centro del interés de los compradores el miércoles, ya que sus acciones subieron más del 3%. Un análisis técnico muestra que la acción había iniciado una ruptura a $195 dólares. Sin noticias destacables de la bolsa responsables de las ganancias del día, investigamos esta acción más a fondo.

Snowflake es una acción derribada que cotiza a solo $205 dólares, menos de la mitad de su récord de $427 dólares en diciembre de 2020. La acción también es una sombra de su máximo de $404 dólares en noviembre de 2021. Sin embargo, Snowflake ha sido impresionante el año pasado, ganando un 41% en valor. Hasta la fecha, la acción ha obtenido un rendimiento superior al 8%. ¿Es el desempeño reciente un precursor de un 2024 sólido?

Snowflake está avanzando a pasos agigantados en la computación en la nube, lo que convierte a la acción en una de las más seguidas en Wall Street. La empresa obtiene ingresos de las tarifas cobradas en áreas clave de computación en la nube, almacenamiento y transferencia de datos. Las áreas tecnológicas han experimentado un rápido crecimiento, pero Snowflake tuvo bastante éxito propio.

La empresa experimentó un crecimiento en la demanda de sus servicios. En particular, el director ejecutivo Frank Slootman dijo durante los resultados del tercer trimestre de 2024 que los mercados se han estabilizado. Esto ayudó a que los ingresos crecieran un 34%. El beneficio por acción (BPA) de $0,25 dólares informado por la compañía fue superior a las estimaciones de consenso de $0,16 dólares. Snowflake pronostica mayores ingresos por productos en el cuarto trimestre, previsto para el 6 de marzo, con un crecimiento de hasta el 30%. Se espera que una mejora en las ganancias en los resultados del cuarto trimestre fortalezca el optimismo sobre la acción.

De cara al futuro, los avances de Snowflake en la IA generativa son positivos, aunque es posible que los resultados no sean rápidos. No obstante, la empresa ha elegido un camino cauteloso hacia la IA hasta que se resuelvan los problemas de seguridad y gobernanza. En pocas palabras, las ganancias de SNOW a corto y mediano plazo están vinculadas a la demanda de su cartera de productos existente. Por lo tanto, mientras la empresa registre una demanda y ganancias crecientes, la trayectoria positiva de la acción se mantendrá.

Análisis técnico de SNOW: una posible ruptura a $195

Fuente – TradingView

Desde una perspectiva técnica, SNOW ha superado una resistencia clave de $195 dólares y está en ascenso. Aunque la ruptura aún no se ha confirmado según el gráfico de precios semanal, la fuerza alcista es evidente. Una ruptura libera a SNOW de su obstinada resistencia, que ha frenado la acción durante los últimos nueve meses.

Una lectura del RSI de 66 sugiere que la acción se está acercando a una zona de sobrecompra. Se debe esperar una posible corrección después de que la acción supere con éxito la resistencia crucial.

¿Deberías comprar Snowflake?

El mercado de Snowflake se ha ido recuperando y su desempeño financiero ha ido creciendo. La acción es atractiva a corto y mediano plazo después de una exitosa ruptura por encima de los $195 dólares. Si invierte en SNOW, busque señales técnicas después de que la acción supere el nivel de resistencia.

Las perspectivas futuras dependen de hasta qué punto la empresa pueda sostener la demanda de sus servicios e iteraciones de IA.