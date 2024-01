El 23 de enero, el precio de las acciones de IBM cerró el día en $173,94 dólares, el precio de cierre más alto, y también un ATH en el mismo día, en más de 100 años de historia de la empresa.

¿Pero por qué?

Las ganancias importan

A última hora de ayer, IBM anunció resultados financieros triunfales para el año 2023, con ganancias brutas que aumentaron un seis por ciento interanual para el cuarto trimestre y un aumento de los ingresos del cuatro por ciento, ambos muy por encima de las expectativas del mercado.

Los dividendos también fueron significativamente más altos de lo previsto, alcanzando los $3,87 dólares para el cuarto trimestre, frente a los $3,78 dólares que esperaban los mercados. Lea un desglose de las ganancias de IBM.

El precio de las acciones respondió en consecuencia. Con la publicación de los resultados de IBM hacia el final del día de negociación, las operaciones fuera de horario sobre el precio de las acciones de la compañía se dispararon hacia arriba, ganando casi un cinco por ciento hasta alcanzar un máximo de 182,34, antes de cerrar en 173,94.

La recompensa de la IA

Pero eso no es todo en el aumento del precio de las acciones de IBM. De hecho, la incondicional empresa tecnológica ha estado trabajando arduamente para posicionarse en el espacio de la IA, específicamente, llevando el poder de la tecnología de la IA a los espacios de oficina y C-suite, durante algún tiempo.

En mayo de 2023, IBM Consulting anunció un Centro de Excelencia para IA generativa, con más de 1000 expertos en IA listos para implementar la transformación empresarial de los clientes con IA de nivel empresarial.

Desde entonces, desde las mejores prácticas hasta la integración de procesos de trabajo de IA en su fuerza laboral y edificios inteligentes impulsados por IA e IoT (Internet of things), IBM ha trabajado arduamente para posicionarse como líder intelectual. De hecho, la empresa ha escrito más de 100 blogs (incluidos nueve sólo desde principios de 2024) sobre IA.

La famosa conferencia anual IBM Think de la compañía también recibió el título “Únase a nosotros en la vanguardia de la IA para los negocios”.

En el lado más personal del espectro de la IA, la compañía también anunció a principios de 2024 que el nuevo modelo de voz grande watsonx de IBM, que se lanzará próximamente, llevaría la inteligencia artificial generativa al teléfono” con un nuevo y avanzado Large Speech Model (LSM).

Y claramente, dado que los inversores y los fondos de activos continúan con su obsesión por todo lo relacionado con la IA este año, lo que IBM está haciendo está funcionando.