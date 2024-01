Hace apenas cuatro años, El Lilly (NYSE:LLY) cotizaba a unos $130 dólares. Avance rápido, la acción cotiza a la friolera de $627 dólares, habiendo alcanzado recientemente un nuevo precio récord por encima de $645 dólares. Esto representa un aumento de precio de casi el 400%. El rendimiento del año pasado también es bastante impresionante: 80%. ¿Y adivina qué? El Lilly es ahora más valioso que el gigante de los vehículos eléctricos Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).

Con una capitalización de mercado de $595.800 millones de dólares, El Lilly es sin lugar a dudas un gigante en ascenso en el mercado de valores. Gracias a las recientes caídas de precio de Tesla, el valor de El Lilly es superior a los $581.000 millones de dólares del fabricante de vehículos eléctricos. Pero, ¿es probable que la eliminación de una de las mejores acciones biotecnológicas continúe en 2024?

El atractivo de El Lilly para los inversores ha quedado fuera de toda duda. Al menos, el reciente movimiento del precio de las acciones puede confirmarlo. Los analistas también se muestran optimistas sobre la empresa. Goldman Sachs espera que las acciones se disparen un 140% para 2028, ayudado por una mayor demanda de sus medicamentos GLP-1.

Tan bueno como las calificaciones, El Lilly ha estado haciendo fuertes declaraciones en el mercado. La acción consolidó sus sólidas ganancias en 2023 cuando la “locura Ozempic” impulsó la demanda de sus medicamentos para bajar de peso. Por supuesto, El Lilly está creando un nicho, con predicciones de que el mercado de la obesidad será un gran negocio en 2024.

Por el contrario, El Lilly se está posicionando de cara al futuro. En noviembre de 2023, la FDA aprobó el medicamento contra la obesidad tirzepatida de la compañía. En diciembre, anunció resultados positivos para los pacientes a los que se les administró su fármaco para bajar de peso Zepbound. También se ha descubierto que el medicamento contra la obesidad de la compañía, Wegovy, reduce los riesgos de ataques cardiovasculares.

El Lilly está probando varios otros medicamentos y recientemente adquirió Versanis Bio para fortalecer su cartera de medicamentos. Los resultados de estos desarrollos farmacológicos definitivamente darán sus frutos en los próximos años. Para el inversor multimillonario Ken Langone, El Lilly podría ser la primera empresa farmacéutica valorada en un billón de dólares.

Análisis técnico de El Lilly

Fuente – TradingView

Desde una perspectiva de inversión técnica, El Lilly cotiza en o cerca de la zona de sobrecompra. La acción se ha mantenido obstinadamente en la zona de compras durante un tiempo, y rara vez cae por debajo del punto medio del RSI de 50. El impulso es fuertemente alcista.

¿Deberías invertir en El Lilly?

El Lilly cumple los requisitos de una acción de crecimiento atractiva. La cartera de productos de la empresa es interesante, subrayada por la demanda de sus medicamentos para bajar de peso. Si bien los fundamentos son sólidos para la acción, el nivel actual de precios es sospechoso. La acción podría volverse más atractiva después de una fase de corrección.