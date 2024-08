La UBS acaba de presentar una demanda contra el Bank of America

UBS Group AG (NYSE: UBS) está en el foco de atención esta mañana después de presentar una demanda de 200 millones de dólares contra Bank of America Corp (NYSE: BAC).

¿Estás buscando señales y alertas de traders profesionales? Regístrate GRATIS en Invezz Signals™. Toma 2 minutos.

El gigante bancario suizo alega que Bank of America no cumplió los acuerdos de indemnización relacionados con hipotecas riesgosas emitidas por Countrywide Financial que BAC compró en 2008.

La demanda, presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, se centra en valores respaldados por hipotecas que UBS creó utilizando préstamos originados por Countrywide.

Según la UBS, Countrywide ha acordado indemnizar al gigante de los servicios financieros por reclamaciones derivadas de hipotecas mal suscritas o fraudulentas.

Las acciones de UBS se mantienen prácticamente estables durante el día en el momento de escribir este artículo.

¿Cómo llegó la UBS a la cifra de 200 millones de dólares?

Copy link to section

Los bonos de titulización hipotecaria antes mencionados ya han tenido importantes repercusiones financieras para la UBS.

En 2013, el banco anunció un acuerdo de 885 millones de dólares con la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda de Estados Unidos.

Además, UBS llegó a un acuerdo con el Federal Home Loan Bank de San Francisco en 2016 por un monto no revelado. Ambos acuerdos estaban relacionados con los préstamos de Countrywide.

A pesar de las prolongadas negociaciones con el Bank of America sobre la compensación, incluidos unos 53 millones de dólares en costos legales, la UBS alega que el segundo banco más grande de Estados Unidos se negó a cumplir con sus obligaciones.

La UBS, sin embargo, no dio más detalles sobre cómo alcanzó la cifra de 200 millones de dólares.

El caso subraya las consecuencias legales actuales de la crisis financiera de 2008, particularmente en lo que respecta a los valores respaldados por hipotecas residenciales.

Sin embargo, la demanda de UBS es única porque busca cobertura para acuerdos relacionados con estos valores en lugar de responsabilidad directa por su valor disminuido.

Todo el país contribuyó a la crisis financiera de 2008.

Copy link to section

Countrywide Financial, bajo el liderazgo de Angelo Mozilo, se convirtió en el mayor prestamista hipotecario de Estados Unidos al centrarse en prestatarios de alto riesgo.

Sus prácticas crediticias, que a menudo implicaban pagos mensuales iniciales bajos y requisitos mínimos de documentación, contribuyeron significativamente a la burbuja inmobiliaria que finalmente estalló, provocando la crisis financiera y la posterior recesión.

La adquisición de Countrywide por parte de Bank of America por 2.500 millones de dólares en julio de 2008 ha demostrado ser extremadamente costosa.

El banco ha enfrentado decenas de miles de millones de dólares en gastos legales y de otro tipo relacionados con las adquisiciones de Countrywide y Merrill Lynch.

Hasta ahora, Bank of America no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

El caso, presentado como UBS Americas et al v Countrywide Home Loans Inc et al, será seguido de cerca por expertos financieros y legales, ya que podría sentar precedentes para reclamaciones de indemnización similares en la era de la crisis.

Las acciones del Bank of America Corp cayeron el miércoles por la mañana.