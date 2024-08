El beneficio neto del gigante de los juegos Nintendo en el primer trimestre cae un 55% a medida que caen las ventas de Switch

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo anunció una importante caída del 55% en sus ganancias para el trimestre abril-junio de 2024, debido principalmente a la caída de las ventas tanto de sus consolas de juegos como de su software, y las ventas de Switch cayeron considerablemente.

En el período, las ganancias de Nintendo cayeron a 80.950 millones de yenes (543 millones de dólares) desde 181.000 millones de yenes el año anterior, mientras que las ventas trimestrales cayeron un 46,5% a 246.600 millones de yenes (1.700 millones de dólares).

Nintendo Switch, ahora en su octavo año, ha superado los 140 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Sin embargo, como suele ocurrir con las consolas de juegos a medida que envejecen, las ventas están empezando a disminuir.

El último trimestre registró una fuerte caída interanual del 46% en las ventas de Switch, de 3,9 millones de unidades a sólo 2,1 millones.

Asimismo, las ventas de software también experimentaron un notable descenso del 41%.

A pesar de los exitosos lanzamientos de juegos como “Paper Mario: The Thousand-Year Door” y “Luigi’s Mansion 2 HD”, que vendieron 1,76 millones y 1,19 millones de unidades respectivamente, las ventas generales de software no pudieron igualar el desempeño del año anterior, dijo Nintendo.

Las ventas de hardware y software en el primer trimestre del año fiscal pasado se vieron impulsadas sustancialmente por el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mayo de 2023, por lo que, en comparación con entonces, las ventas de hardware disminuyeron un 46,3 % y las ventas de software disminuyeron un 41,3 % año tras año. -en el año.