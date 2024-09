Entrevista: La mayoría de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, se equivocan con las tasas de interés, dice Jim Rogers

El brusco giro que presenciaron el lunes Japón, Asia y los mercados mundiales, incluido Estados Unidos, tras los datos sobre el empleo en Estados Unidos y la eliminación del carry trade del yen se ha estabilizado por ahora, pero persisten los temores de que Estados Unidos caiga en una recesión.

El inversionista estadounidense Ace y presidente de Beeland Interests, James Beeland Rogers, conocido popularmente como Jim Rogers, ha visto cambiar la situación muchas veces y se ha mantenido firme.

Invezz recurrió a Rogers para conocer su opinión sobre cómo entender los acontecimientos recientes, qué activos comprar o mantener en tiempos tan volátiles y por qué, aunque cree que un mercado bajista está a la vuelta de la esquina, no está vendiendo en descubierto todavía. Extractos editados:

Invezz: ¿Qué opinas sobre la caída del mercado del lunes liderada por Japón y los temores de una recesión inminente en Estados Unidos?

Bueno, los mercados bursátiles de todo el mundo han estado alcanzando nuevos máximos, excepto China. Todos los demás lo han estado pasando muy bien. Eso suele generar un problema. Cuando todos están contentos, deberías preocuparte.

Japón había estado en baja durante 35 años. Luego comenzó a subir este año, por muchas razones, y siguió subiendo durante mucho tiempo. Cuando un mercado como ese comienza a bajar, generalmente da miedo, y Japón dio miedo.

¿Es el final? No sé. Sé que el fin llegará pronto, porque todo el mundo lo ha estado pasando muy bien, incluida la India y Japón. Estos son mercados que no han sido buenos durante mucho tiempo. Entonces, no sé cuándo llegará el final, pero sé que nos estamos acercando.

¿La caída del mercado del lunes es una señal de lo que vendrá?

Tal vez fue un repique de campanas que decía: prepárate, prepárate.

Les diré que no poseo muchas acciones en ningún lugar del mundo, porque sé que vamos a tener otro mercado bajista, y sé que será muy, muy serio cuando suceda.

Tuvimos un problema en 2008 debido al exceso de deuda. Eso es todo. Desde 2009, la deuda en todas partes se ha disparado. Incluso la India tiene deuda ahora. Entonces, preocúpate. Estoy preocupado. Pero todavía no estoy vendiendo en descubierto.

Invezz: Entonces, ¿dónde guarda actualmente su riqueza? ¿Qué clases de activos deberían tener en cuenta los inversores en tiempos tan volátiles?

Lo que he aprendido en el pasado es que debes mirar las cosas que todavía están deprimidas.

La plata, un activo barato a considerar, comprará más oro cuando baje

Quiero decir, la plata es barata. El oro está en su punto más alto de todos los tiempos. La plata ha bajado un 40% desde su máximo histórico. Entonces, tal vez plata. Soy dueño de plata. Espero comprar más. Espero comprar más oro si baja.

La agricultura sigue siendo barata, pero la mayoría de las cosas no lo son. La mayoría de los activos, especialmente las acciones de todo el mundo, son caros. Entonces no hay muchas cosas para comprar.

Cuando empiece a vender en corto, debe vender en corto las acciones que más han subido. Esas acciones en Estados Unidos, ya sabes, las (magníficas) siete, cuando llegan los mercados bajistas, ese es el tipo de cosas que uno debería vender en corto.

No conozco ninguna acción en la India que se pueda vender en corto. Es más probable que Estados Unidos sea el lugar indicado para hacerlo.

Invezz: Los expertos han estado debatiendo si las acciones de IA seguirán el camino de las puntocom. ¿Qué opinas de todo el auge de la IA que está impulsando a las grandes tecnologías?

La IA ya está cambiando el mundo. Va a cambiar el mundo aún más. Y se harán grandes fortunas. También habrá grandes desastres. Siempre los ha habido.

Pero así fue como la electricidad cambió el mundo. Y fue maravilloso. Las acciones estuvieron maravillosas por un tiempo.

Como dije, algunas de estas empresas van a colapsar. La mayoría de las acciones colapsarán. Pero todavía no voy a vender en corto, en parte porque no sé cuáles y en parte porque no estoy en el momento oportuno.

A la espera de que se acumule más histeria en la IA

Lo que estoy esperando es más histeria. Estoy esperando que haya una histeria salvaje. Entonces es cuando venderé en descubierto, si eso sucede. Por lo general, cuando tienes una burbuja, ya sea de ferrocarriles, de electricidad, de televisión o de computadoras, lo que sea, al final eso se convierte en histeria.

Invezz: Volviendo a los temores de una recesión en Estados Unidos, históricamente los mercados emergentes parecen haberse beneficiado cuando los mercados desarrollados ven una fase recesiva. ¿Ves que el patrón se repite si sucede?

Bueno, esta es una de las pocas veces en mi vida que he visto a casi todo el mundo, excepto China, prosperar y alcanzar máximos históricos.

Eso ha sucedido raramente en mi vida. Entonces, cuando termine este auge del mercado, será muy, muy malo.

En 2008, tuvimos un problema debido al exceso de deuda. Eso es todo desde 2009. La deuda en todas partes se ha disparado. Así que la próxima vez que tengamos un mercado bajista, la próxima vez que tengamos un problema, tiene que ser difícil.

La deuda es muy alta. El otro día saqué un periódico y empecé a tratar de calcular la deuda del gobierno estadounidense. Es imposible que Estados Unidos pague alguna vez la deuda. Pero a la gente ahora no le importa. Puedo ver que mis hijos van a tener problemas horribles en su vida.

Incluso India está acumulando deuda. Quiero decir, India no es nada tan malo como Estados Unidos. Pero los estadounidenses, los jóvenes estadounidenses, van a pasar momentos difíciles. Es un buen momento para ser un viejo americano. No es un buen momento para ser un joven estadounidense.

Invezz: ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Es esto algo que usted esperaba incluso antes de que comenzara todo el discurso sobre la recesión?

Bueno, hemos notado que se están desarrollando algunos pequeños problemas en Estados Unidos y otros países. Así es como empiezan las recesiones. Allí empiezan poco a poco. A nadie le importa. No lo hacen. Es demasiado pequeño. Es demasiado insignificante. Al final sale en las noticias de la noche. Está en la BBC en todo el mundo.

Aún no ha llegado. Pero las señales están empezando a surgir. Pero todavía no estoy vendiendo en descubierto.

El lunes fue el tipo de cosas que suceden para advertir a la gente que se avecinan problemas. Quizás esa fuera la señal. No sé. Pero es una señal de que nos estamos acercando al final.

De hecho, la Fed ha esperado demasiado tiempo

Invezz: Muchos expertos temen que la Reserva Federal haya mantenido los tipos de interés demasiado altos durante demasiado tiempo, lo que alimenta los temores de una recesión. ¿Cree que la Reserva Federal calculó mal la situación de la inflación?

La mayoría de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, juzgan mal y se equivocan. Ha habido muy pocos banqueros centrales inteligentes en la historia. India tuvo uno excelente hace unos años. Creo que ahora es profesor en alguna parte. Estados Unidos ha tenido dos o tres en nuestra historia.

La mayoría de ellos no saben lo que están haciendo. Por eso consiguen un trabajo para el gobierno. Yo mismo cometo muchos errores.

Pero parece que sí, que han esperado demasiado, que deberían subir los tipos de interés, no recortarlos, pero los recortarán un poco más.

¿Hacia dónde se dirigen las criptomonedas?

Invezz: ¿Cuáles son sus opiniones sobre las criptomonedas? Ha habido cierta formalización en la clase de activos con la luz verde de la SEC para los ETF para Bitcoin.

Bueno, nunca he comprado ni vendido criptomonedas. Nunca he vendido en corto. Quiero decir, desearía haber comprado criptomonedas cuando tenía dos años. Ojalá hubiera comprado IBM en 1940. Hay muchas cosas que deseo.

No veo ningún valor para las criptomonedas excepto para el comercio. Y si usted es un comerciante, probablemente se divertirá mucho, y eso no tiene nada de malo.

Hay acuerdos comerciales en todo el mundo, pero no veo ningún valor real o valor real para las criptomonedas excepto como comercio.

No creo que el gobierno de los Estados Unidos vaya a decir alguna vez, está bien, puedes usar criptomonedas para pagar tus impuestos si así lo deseas. O puede utilizar criptomonedas para comprar licencias. Los gobiernos quieren un monopolio.

Entonces, en mi opinión, las criptomonedas nunca serán reales para mí y desaparecerán algún día.

¿Es preocupante la desaceleración en China?

Invezz: Usted habló de que China es una excepción a la tendencia de máximos históricos. ¿Qué opinas de la desaceleración allí?

Bueno, China también ha tenido mucho éxito, como usted sabe. Pero luego China fue golpeada por el virus que los afectó gravemente.

Y tuvieron una enorme burbuja inmobiliaria, una de las mayores de la historia en el mundo. Intentaron detenerla sin éxito, pero luego el mercado hizo estallar la burbuja.

Así que ahora China tiene dos problemas muy serios. La burbuja inmobiliaria se derrumbó y ellos tenían el virus. Entonces están luchando. Esto le ha sucedido a muchos países en la historia.

No os preocupéis, China se recuperará. No te rindas con China. Si puede hacer negocios con China, debería hacerlo.

Este artículo se ha traducido del inglés con la ayuda de herramientas de IA, y después ha sido revisado y editado por un traductor local.