La inflación de México salta al 5,57% en julio a medida que se disparan los costos de alimentos y bebidas

La tasa de inflación de México aumentó al 5,57% en julio de 2024, marcando el nivel más alto desde mayo de 2023 y superando las previsiones anteriores del mercado.

¿Estás buscando señales y alertas de traders profesionales? Regístrate GRATIS en Invezz Signals™. Toma 2 minutos.

Este importante aumento, frente al 4,98% de junio, subraya la creciente presión económica en el país.

El aumento se atribuye en gran medida a fuertes aumentos de precios en sectores esenciales como alimentos, vivienda, educación y servicios.

Factores clave de la inflación

Copy link to section

The Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reports that the escalating cost of food and non-alcoholic beverages has been a major driver of Mexico’s inflationary trend.

Los precios de esta categoría aumentaron del 6,54% en junio al 7,77% en julio.

En particular, el costo de las frutas y verduras aumentó drásticamente hasta el 23,55%, frente al 19,73% del mes anterior, lo que afectó significativamente al gasto de los consumidores.

Además, sectores como restaurantes y hoteles, educación, productos y servicios diversos, y vivienda y servicios públicos contribuyeron a la inflación general.

Mientras que la tasa de inflación de restaurantes y hoteles experimentó una ligera disminución del 6,43% al 6,42%, los costos de educación aumentaron un 6,37%.

Por el contrario, la inflación de bienes y servicios diversos cayó del 5,79% al 5,54%.

El sector de vivienda y servicios públicos experimentó un aumento notable del 4,52% en junio al 5,72% en julio, lo que refleja desafíos económicos más amplios para los consumidores.

Inflación subyacente y variaciones mensuales

Copy link to section

A pesar del fuerte aumento de la inflación general, la inflación subyacente (una medida que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía) disminuyó ligeramente por decimoctavo mes consecutivo, alcanzando el 4,05% en julio.

Se trata de la tasa de inflación subyacente más baja desde febrero de 2021 y se alinea con las expectativas del mercado.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un notable incremento mensual de 1,05% en julio, el más alto en casi tres años y superior al 1,02% esperado.

El IPC básico también aumentó un 0,32% mensual, ligeramente por encima del 0,29% anticipado, lo que indica una dinámica inflacionaria compleja en México.

Análisis comparativo de las tasas de inflación.

Copy link to section

En junio, la tasa de inflación anual de México aumentó al 4,98%, frente al 4,69% en mayo, impulsada por una caída del peso postelectoral en medio de la inestabilidad política.

Este aumento se atribuyó al aumento de los costos en varias categorías del IPC, incluidos alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, educación, y vivienda y servicios públicos.

La tasa de inflación de julio del 5,57% continúa esta tendencia alcista, impulsada principalmente por aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente frutas y verduras.

Otros contribuyentes importantes incluyen restaurantes y hoteles, educación y vivienda y servicios públicos.

Curiosamente, si bien la tasa de inflación básica cayó al 4,13% en junio, volvió a bajar al 4,05% en julio.

Esta continua disminución refleja un grado de estabilidad dentro de los indicadores de inflación básica, a pesar de las presiones económicas externas.

Los datos mensuales muestran un marcado contraste entre junio y julio. El IPC creció un 0,38% en junio, pero se disparó hasta el 1,05% en julio, lo que supone el mayor incremento en casi tres años.

El IPC subyacente también aumentó del 0,22% en junio al 0,32% en julio, superando ligeramente las expectativas del mercado y poniendo de relieve las distintas presiones inflacionarias.

El reciente y pronunciado aumento de la inflación pone de relieve importantes desafíos económicos, especialmente en sectores esenciales.

Las autoridades y los analistas necesitarán monitorear de cerca estas tendencias para sortear las complejidades de las presiones inflacionarias de México y sus implicaciones más amplias para la economía.

Este artículo se ha traducido del inglés con la ayuda de herramientas de IA, y después ha sido revisado y editado por un traductor local.