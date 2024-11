El multimillonario Michael Saylor: “Al igual que Satoshi, estoy dando mis bitcoins a la civilización”

En una entrevista reciente con Markets with Madison, el cofundador de MicroStrategy, Michael Saylor, reveló su motivación para invertir fuertemente en Bitcoin.

La intención de Saylor de dejar su sustancial riqueza al mundo ha atraído la atención, particularmente dentro de la comunidad criptográfica.

Inspirado por el misterioso creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, Saylor imagina que el papel de Bitcoin en el futuro será revolucionario, comparando su importancia con innovaciones como el acero y la electricidad. Dijo:

Soy soltero, no tengo hijos. Cuando me vaya, me iré. Al igual que Satoshi le dejó un millón de bitcoins al universo, yo le dejo todo lo que tengo a la civilización, pero se me ocurre que 8 mil millones de personas con acero criptográfico o acero económico pueden construir algo mucho más grandioso en el siglo XXI que todos los economistas del siglo XX luchando con arcilla y algodón de azúcar.