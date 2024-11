Vitalik Buterin habló recientemente sobre la actualización “The Splurge” de Ethereum, que según él hará que la red sea resistente a las amenazas de la computación cuántica.

En una publicación de blog del 29 de octubre, Buterin analizó el extenso trabajo que aún se necesita para lograr este objetivo y explicó que la fase Splurge se centrará en mejorar la seguridad de Ethereum, la eficiencia de las transacciones y la resiliencia criptográfica.

En su publicación, Buterin comentó que “las computadoras cuánticas ni siquiera existen” en una forma lo suficientemente poderosa como para representar una amenaza real para el cifrado de blockchain.

Según él, las computadoras cuánticas actuales son prototipos tempranos o dispositivos “no reales” en sus capacidades, y señaló que aún no pueden manejar cálculos significativos que podrían representar un riesgo para la seguridad de Ethereum.

Buterin agregó que el momento en que la computación cuántica estaría disponible para las masas llegaría “décadas” después de que “instituciones poderosas consigan una que pueda descifrar la criptografía de curva elíptica”.

Este Splurge es parte de la hoja de ruta de múltiples fases de Ethereum, que incluye The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge y The Splurge, cada uno destinado a fortalecer diferentes partes de la cadena de bloques.

Splurge pretende estabilizar el estado final de la máquina virtual Ethereum (EVM), introducir la “abstracción de cuentas” y explorar la “criptografía avanzada” para garantizar la seguridad de la red a largo plazo.

Para mejorar la resistencia cuántica de Ethereum, la fase Spkurge integrará gradualmente criptografía resistente a la cuántica a través de la abstracción de cuentas y primitivas criptográficas avanzadas, como zk-STARKs.

Otras tácticas incluyen agregar soporte para algoritmos resistentes a los datos cuánticos, como técnicas criptográficas basadas en hash, y permitir una seguridad de cuenta flexible, incluidas claves criptográficas rotativas.

Además, los avances futuros como el cifrado totalmente homomórfico (FHE) y la ofuscación de indistinguibilidad, descritos en Splurge, podrían fortalecer aún más las defensas de Ethereum al permitir cálculos seguros sin revelar datos confidenciales, lo que hace que los ataques cuánticos sean más desafiantes.

Splurge también “optimizará” el modelo de tarifas de transacciones de Ethereum a través de un concepto que Buterin denomina “gas multidimensional”.

El objetivo es mejorar la escalabilidad “y al mismo tiempo reducir los riesgos”.



Según el cofundador de Ethereum, el enfoque tiene como objetivo introducir precios y límites separados para recursos separados, lo que puede reducir el uso de recursos en el “peor de los casos”, reduciendo así “la necesidad de optimizar el rendimiento para admitir, por ejemplo, árboles binarios basados en hash STARK”.

El borde

Este concepto no es nuevo; Buterin lo había discutido previamente en otra publicación de blog, abordando los planes para la etapa “The Verge” de Ethereum.

En The Verge, el objetivo es mejorar las operaciones de los nodos para que sean más eficientes en el uso de los recursos.

Un cambio importante que se espera de esta fase es la introducción de la “verificación sin estado”, que permitiría a los nodos validar bloques sin requerir grandes cantidades de almacenamiento.

Esta actualización podría hacer que las operaciones del nodo Ethereum sean más accesibles y asequibles, permitiendo potencialmente que dispositivos más livianos realicen tareas de verificación.

Para lograrlo, los desarrolladores de Ethereum están explorando el uso de árboles hash binarios basados en STARK, que proporcionan una opción más resistente y escalable cuánticamente, pero también requieren más recursos como potencia computacional y memoria.

Según Buterin, la implementación de modelos de gas multidimensionales puede ayudar a reducir la presión sobre los recursos al asignar costos de gas específicos a diferentes tipos de recursos.

El azote

En una publicación de blog del 21 de octubre, el cofundador de Ethereum reveló detalles de la fase “Scourge”, que abordará algunos problemas clave como la reducción de la centralización del staking de Ethereum, lo que según Buterin puede conducir a un mayor riesgo de ataques del 51% y censura de transacciones.

Para abordar el problema, Buterin sugirió un modelo de staking de dos niveles: un nivel para staking “con riesgo” (reducible) y otro para staking “sin riesgo” (no recortable).

Esta configuración tiene como objetivo equilibrar las recompensas y los riesgos, ayudando a evitar que unos pocos actores grandes obtengan demasiado control sobre la red.