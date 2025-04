Los aranceles golpean los mercados globales: ¿quiénes son los mayores perdedores?

Error while translating request.

El 2 de abril, el presidente Trump anunció un amplio conjunto de aranceles a la importación, con tasas efectivas que oscilan entre el 10% y el 49%, dirigidos a casi todos los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Dado que la decisión fue en gran medida inesperada en alcance y escala, ya ha provocado una venta masiva global de acciones, fuertes pérdidas en las acciones de consumo y tecnología, y crecientes temores de una dislocación económica a largo plazo.

But which markets and stocks should investors worry about the most?

Un nuevo shock de política.

La orden ejecutiva introduce un arancel base del 10% sobre todas las importaciones, con tasas mucho más altas para países específicos.

Los productos procedentes de Vietnam ahora estarán sujetos a un arancel del 46%.

Camboya está sujeta a un 49%, Indonesia a un 32% y Bangladesh a un 37%.

China, already under previous tariffs, is now facing an additional 34% tax, bringing its total tariff burden to 54%.

Estas medidas han elevado el arancel medio de importación de EE. UU. a alrededor del 22%, frente al 2,5% de 2024.

Ese es el nivel más alto desde 1910, según Fitch Ratings.

Trump presentó la decisión como recíproca, afirmando que refleja el trato que otros países dan a las exportaciones estadounidenses.

Pero inversores, analistas y líderes empresariales afirman que la política introduce una nueva incertidumbre y un riesgo económico sin un marco ni un calendario claros.

Los mercados financieros reaccionaron inmediatamente.

Los futuros estadounidenses cayeron bruscamente, con los futuros del S&P 500 bajando más del 3%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,08%, su nivel más bajo en seis meses, mientras los inversores buscaban refugio en activos seguros.

Las acciones globales siguieron el mismo camino.

El Nikkei japonés cayó más del 3%, mientras que los mercados europeos retrocedieron alrededor del 2%.

En los mercados de divisas, el índice del dólar cayó un 1,1% debido a que los operadores incorporaron expectativas de crecimiento más débiles.

Las acciones de calzado se desplomaron.

Las marcas de calzado y ropa, muchas de las cuales pasaron los últimos cinco años trasladando la producción de China a Vietnam y el sudeste asiático, fueron de las más afectadas.

Para contextualizar, Estados Unidos importó bienes de Vietnam por valor de 136.600 millones de dólares en 2024, un 19% más que en 2023.

El arancel repentino del 46% sobre estas importaciones ha desbaratado las estructuras de costes y las previsiones de beneficios.

Las acciones de Nike cayeron más del 8%, lo que pone de manifiesto la gran exposición de la empresa a Vietnam, que produce el 50% de su calzado y el 30% de su ropa.

La marca ya ha reducido sus previsiones de ventas para el trimestre actual, teniendo en cuenta los aumentos de costes previstos derivados de los aranceles a China y México.

Estos nuevos aranceles a Vietnam aumentan aún más la presión.

Las acciones de Adidas cayeron un 11% en Fráncfort, acercándose a mínimos de 12 meses.

La marca alemana fabrica el 39% de su calzado en Vietnam y depende en gran medida de fábricas en Indonesia (32%) y Camboya (23%), países que ahora se ven afectados por aranceles superiores al 30%.

Las acciones de Puma cayeron un 8,5%, alcanzando su nivel más bajo desde noviembre de 2016.

La empresa no ha emitido una guía formal, pero, al igual que Adidas, está estructuralmente vinculada a fábricas vietnamitas e indonesias para sus líneas de productos principales.

La marca suiza de zapatillas On Holding cayó un 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense.

La empresa produce el 90% de sus zapatos en Vietnam y el 10% restante en Indonesia, y casi dos tercios de sus ingresos provienen de América, principalmente de Estados Unidos.

Según los documentos regulatorios, esto la convierte en una de las marcas más expuestas al nuevo régimen arancelario.

Deckers, la empresa matriz de Hoka y Ugg, tiene 68 socios de producción en Vietnam, su segunda base de fabricación más grande después de China.

Las acciones cayeron más del 4%, reflejando la preocupación por la erosión de los márgenes.

Shenzhou International, uno de los mayores fabricantes textiles de Asia y un importante proveedor de Nike, cayó un 18% en Hong Kong.

Esa es su mayor caída en más de tres años.

UBS y Jefferies estiman que las marcas necesitarían aumentar los precios minoristas globales entre un 5% y un 12% solo para mantener la rentabilidad actual.

Pero con los consumidores cansados de la inflación, muchos podrían verse obligados a absorber los aumentos de costos, erosionando las ganancias.

¿Qué acciones tecnológicas tendrán más dificultades?

Si bien la atención se ha centrado principalmente en los bienes de consumo, las empresas tecnológicas también están bajo presión.

Los nuevos aranceles imponen a las importaciones chinas un gravamen combinado del 54%, incluyendo casi todos los dispositivos ensamblados en el país.

Las acciones de Apple cayeron un 6,1%, la mayor pérdida en un solo día desde septiembre de 2020.

La mayoría del hardware de Apple, incluyendo iPhones, iPads y Macs, se ensambla en China.

Estos productos ahora se enfrentan a las consecuencias totales de la nueva política.

La empresa ha prometido un plan de inversión de 500.000 millones de dólares estadounidenses en cuatro años, que incluye una nueva planta de fabricación en Houston, pero esas instalaciones no mitigarán las sacudidas de costes a corto plazo.

Nvidia cayó un 4%. La empresa diseña chips en EE. UU., los produce en Taiwán y ensambla sistemas de IA en México y China.

Sigue siendo vulnerable a los aranceles a nivel de componentes, especialmente si Taiwán y México son los siguientes en la lista para el escrutinio arancelario.

Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft perdieron entre un 2,5% y un 5% cada una.

La amenaza es indirecta, es decir, mayores costes en electrónica de consumo y hardware de red.

Sin embargo, refleja temores más amplios de impuestos digitales de represalia por parte de la UE y Asia.

Los minoristas y las cadenas de suministro sufren grandes pérdidas.

Más allá de las marcas, se vieron afectados los grandes minoristas con operaciones de abastecimiento global.

Wayfair cayó un 12%, reflejando su profunda exposición a los muebles fabricados en Vietnam, que ahora enfrentan un arancel del 46%.

Walmart cayó un 6%, y Amazon perdió un 5%. H&M e Inditex bajaron un 4,5% y un 3%, respectivamente.

Estas empresas dependen de fábricas textiles y de confección en Vietnam, Bangladesh y Camboya.

Precisamente los países más afectados.

Solo Vietnam exportó 44.000 millones de dólares en textiles en 2024, siendo Estados Unidos su principal comprador.

Según estimaciones de CEIC y la OCDE, los aranceles afectan ahora a casi el 10% del PIB del país.

Camboya y Bangladesh se enfrentan a riesgos similares.

Los intentos de trasladar la fabricación a otros lugares se ven limitados por la logística, la especialización de la mano de obra y los costes irrecuperables.

Las economías asiáticas serán las que más sufrirán.

Vietnam es la economía más expuesta de Asia, con un 12% de su PIB vinculado a la exposición directa e indirecta a las importaciones estadounidenses.

Un arancel del 46% pone en riesgo aproximadamente el 5,5% del PIB vietnamita.

Tailandia se enfrenta a un impacto del 3%, principalmente a través de las exportaciones de automóviles.

Taiwán, aunque está exento de aranceles sobre semiconductores, podría ver disminuir sus volúmenes de exportación debido a su dependencia del mercado estadounidense.

Las divisas han comenzado a reflejar estos riesgos. El dong vietnamita cayó a un mínimo histórico de 25.803/USD.

El baht tailandés, el dólar taiwanés y la rupia indonesia también se vieron presionados.

Se espera que el INR, el PHP y el SGD tengan un mejor desempeño debido a una menor exposición y a balances externos más estables.

Las expectativas sobre la política monetaria están cambiando rápidamente. Ahora se esperan recortes de tipos en Corea, India, Filipinas, Indonesia, Singapur y Australia.

Estos recortes oscilan entre 50 y 75 puntos básicos, ya que los bancos centrales pretenden amortiguar las consecuencias económicas.

En resumen

El régimen arancelario se está configurando ahora como un cambio de paradigma a largo plazo, especialmente si no se alcanzan exenciones ni renegociaciones.

Trump ha presentado la medida como una estrategia para “abrir” los mercados extranjeros y forzar la reindustrialización en Estados Unidos.

La diversificación de la cadena de suministro, que en su día fue una protección contra el riesgo de China, se ha quedado sin opciones.

Vietnam e Indonesia, las principales válvulas de escape, ya no son viables con la estructura arancelaria actual.

La reubicación no es una solución rápida.

La fabricación de calzado de alto rendimiento y electrónica avanzada depende de mano de obra e infraestructura altamente especializadas, que no se pueden replicar de la noche a la mañana.

Los aranceles se han convertido ahora en un riesgo económico persistente, no solo en un acontecimiento que ocupa los titulares.

El coste de la fragmentación global ya no es teórico, sino que está afectando a los balances de las empresas de todo el mundo.