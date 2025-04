El mercado de tokens no fungibles OpenSea ha solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos que exima a los mercados de NFT de ser clasificados como bolsas de valores o corredores según la ley federal.

En una carta dirigida a la comisionada de la SEC, Hester Peirce, la firma con sede en Nueva York afirmó que la agencia debería “declarar claramente” que plataformas como OpenSea no cumplen con los criterios legales para ninguna de las dos designaciones.

La empresa ha instado a la Comisión a intervenir y eliminar la “incertidumbre” creada por los esfuerzos de aplicación de la ley anteriores, y a permitir en su lugar que “los problemas reales guíen las soluciones regulatorias”.

OpenSea argumentó que los mercados de NFT no son bolsas porque no “reúnen a múltiples vendedores” del mismo activo, lo cual es un requisito clave según las normas actuales de la SEC.

Según la empresa, dado que cada NFT es único, normalmente solo hay un propietario y un vendedor a la vez. Eso los hace no fungibles por naturaleza y muy diferentes de los valores tradicionales.

“Incluso si, sin embargo, la Comisión concluyera que algunas transacciones de NFT constituyen valores, clasificar a OpenSea y mercados de NFT similares como bolsas de valores o corredores sería una extralimitación regulatoria”, afirmaba la carta.

Además, señaló que OpenSea no opera una “instalación de negociación” ni establece reglas sobre cómo se ejecutan las transacciones. En cambio, todas las transacciones se ejecutan directamente en la cadena de bloques a través de contratos inteligentes, y los usuarios inician las transferencias desde sus propias billeteras de autocustodia.

OpenSea se describió a sí misma como una herramienta que “permite a las personas descubrir NFT”, no como una plataforma que procesa o finaliza las transacciones.

¿Son los mercados de NFT corredores según la ley federal?

Un corredor, según la definición de la comisión, es una entidad “dedicada al negocio de efectuar transacciones de valores por cuenta de terceros”. Esto suele incluir a las empresas que facilitan las operaciones, gestionan los fondos de los clientes o participan directamente en la ejecución o negociación de transacciones de valores.

OpenSea sostiene que no realiza ninguna de estas actividades. En su carta, la empresa enfatizó que no proporciona asesoramiento de inversión, no negocia acuerdos, no custodia activos ni ejecuta transacciones en nombre de los usuarios.

Según la empresa, la mera visualización de listados de NFT o el destaque de colecciones populares no constituye “solicitud o asesoramiento de inversión”.

OpenSea argumentó que asignar la designación de corredor a plataformas como la suya es “superfluo”, señalando que “los riesgos subyacentes” que normalmente abordan dichas regulaciones, a saber, “conflictos de intereses, inestabilidad financiera y mala conducta”, no existen en el ecosistema criptográfico.

También se refirió al caso de la SEC contra Coinbase, donde el tribunal dictaminó que proporcionar herramientas de billetera y datos de precios no constituía actividad de corretaje —una decisión que, según OpenSea, respalda su propia posición, señalando que su función es aún más limitada—.

La SEC debe intervenir.

Para abordar la incertidumbre actual, OpenSea está solicitando a la SEC que emita una guía informal que aclare que los mercados de NFT no están sujetos a las regulaciones de corredores o bolsas.

“Esta aclaración ofrecería beneficios inmediatos a los coleccionistas, compradores y vendedores de NFT, así como al ecosistema NFT en general”, escribió la empresa, añadiendo que dicha orientación ayudaría a la industria a avanzar sin temor a acciones coercitivas basadas en normas mal aplicadas.

A largo plazo, invitamos a la Comisión a eximir a los mercados de NFT como OpenSea de la regulación de intermediarios propuesta en virtud de la Sección 15(a) de la Ley de Bolsas.

Para ayudar a dar forma a políticas prácticas, OpenSea se ofreció a trabajar directamente con la agencia.

OpenSea contra la SEC

La tensión entre OpenSea y la SEC ha ido en aumento desde el año pasado, cuando la agencia emitió una notificación Wells a la empresa, una advertencia formal de que estaba considerando una acción de cumplimiento.

El aviso sugería que OpenSea podría haber violado las leyes federales de valores al operar como una bolsa o corredor no registrado a través de su mercado de NFT.

La medida provocó una reacción negativa en todo el sector de las criptomonedas, y los críticos argumentaron que la SEC se estaba extralimitando y recurriendo a una estrategia de “regulación mediante la aplicación de la ley” en lugar de proporcionar normas claras.

Muchos consideraron que el intento de clasificar los NFT como valores y los mercados como OpenSea como sujetos a la legislación sobre valores era una incomprensión fundamental del funcionamiento de los tokens no fungibles.

En febrero de 2025, la SEC cerró formalmente la investigación sin presentar cargos. La decisión se tomó bajo la administración Trump, que adoptó un enfoque más laxo hacia las criptomonedas e instruyó a las agencias a centrarse en la claridad más que en la aplicación de la ley.