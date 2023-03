Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

GameFi-tila kasvaa räjähdysmäisesti, kun kryptomarkkinat löytävät tiensä ulos vuonna 2022 alkaneesta pitkästä kryptotalvesta. GameFi-projektit, mukaan lukien GameFi-tulokas Metacade (MCADE), ovat kasvaneet vuoden alusta lähtien.

GameFi (pelaamisen ja rahoituksen leikkauspiste) on mullistanut pelialan paremman käyttökokemuksen, integroitujen taloudellisten palkkioiden ja keräilyesineiden avulla. Vain muutamassa vuodessa ala on kasvanut monen miljardin dollarin markkinaksi. Markkinoiden koon ennustetaan nousevan 38 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä, kun pelien kehittäjät, sijoittajat ja miljoonat elleivät miljardit pelaajat kilpailevat paikasta tulonjakopöydässä.

Ovatko uudet GameFi-projektit, kuten Metacade, hyviä sijoitusmahdollisuuksia?

GameFi-hankkeiden kauneus on siinä, että niillä on aina valmiit markkinat. Miljoonat pelaajat suosivat Web3-pelejä verrattuna Web2-peleihin, joissa keskitytään enemmän kehittäjien ja sijoittajien palkitsemiseen pelaajien kustannuksella, jotka muodostavat suurimman osan peliekosysteemistä.

Uudet projektit, kuten Metacade, alkoivat kiinnittää sijoittajien huomiota, kun se lanseerasi MCADE-tokenien ennakkomyynnissä, joka keräsi 5 miljoonaa dollaria kymmenessä viikossa.

Viisi ennakkomyyntikierrosta seitsemästä kierroksesta on jo myyty loppuun keräten 9,3 miljoonaa dollaria. Tämä jättää sijoittajille vain kaksi kierrosta jäljelle ennen kuin ennakkomyynti sulkeutuu, ja kysytty MCADE-token vihdoin listataan julkisissa pörsseissä, mukaan lukien Bitmartissa ja Uniswapissa. Jos olet kiinnostunut, voit liittyä Metacaden ennakkomyyntiin täältä.

Mitä Metacade on ja mihin MCADE:tä käytetään?

Metacade on arcade GameFi-projekti, jonka avulla pelaajat voivat viettää aikaa, pelata eksklusiivisia blockchain-pohjaisia play-to-earn (P2E) -pelejä ja jakaa pelitietoa samalla kun he hankkivat tuloja ja rakentavat uraansa Web3:ssa. Projekti on jatkanut MCADE-tokeninsa ilmiömäistä käyttöä meneillään olevan ennakkomyynnin kautta, joka on kerännyt yli 9,3 miljoonaa dollaria.

Projektin tavoitteena on tulla täysimittaiseksi DAO:ksi vuodesta 2024 alkaen, jotta yhteisö voi hallita projektin hallintoa täysin käyttämällä MCADE-tokenia, joka on Metacaden alkuperäinen token.

MCADE-token on Metacade-ekosysteemin polttoaine, ja sitä käytetään kaikissa alustan tapahtumissa, mukaan lukien palkinnot. Pelaajat palkitaan MCADE-tokeneilla haasteiden voittamisesta, tehtävien suorittamisesta, taistelusta PvP-sessioissa, tiedon jakamisesta muiden pelaajien kanssa, peliarvostelujen kirjoittamisesta ja tapahtumiin osallistumisesta.

Kuinka pitkälle MCADEn hinta menee?

MCADE-tokenin hinta on noussut eksponentiaalisesti ennakkomyynnistä lähtien, ja sen ennustetaan nousevan korkeammalle, jos ennakkomyynti sulkeutuu onnistuneesti ja johtaa listautumiseen suurissa kryptovaluuttapörsseissä. Edellisellä ennakkomyyntikierroksella MCADE-tokenien kysyntä nosti niiden myyntikaton hintaan 0,0155 dollaria ja nykyisellä kuudennella kierroksella hinta on jo 0,017 dollaria.

Tokenin hinnan odotetaan nousevan 0,020 dollariin viimeisellä ennakkomyyntikierroksella. Varhaiset sijoittajat saavat kuitenkin paremman pitkän aikavälin hyödyn, jos he sijoittavat Metacadeen sen ollessa vielä lapsenkengissä.

Kannattaako Metacadea ostaa?

Se riippuu täysin siitä minkälainen olet sijoittajana, koska sijoittajana sinun on otettava huomioon monet tekijät ennen sijoituksen tekemistä, erityisesti salkkusi allokaatio ja hajautus.

Metacaden tarjoamien GameFi- ja metaverse-etujen lisäksi sijoittajia houkuttelee Metacade Metagrants-aloitteen ansiosta, joka on rahoituslähde pelinkehittäjille, jotka haluavat rakentaa projektejaan alustalle.

Metagrantsissa kehittäjät lähettävät peliehdotuksia, yhteisö äänestää ehdotuksista ja suosituimmat ehdotukset menevät rahoituskierrokselle, jossa sijoittajat saavat mahdollisuuden nostaa rahaa. Vaikka tämä tekee Metacadesta pelinkehittäjille sopivan alustan, se lisää myös hankkeiden määrää, joihin sijoittajat voivat investoida.

Metacaden kattava suunnitelma muuttaa metaverse-peliteollisuuden kasvot, kuten sen tiedotteessa onkin esitetty. MCADE-tokenin arvo tekee Metacadesta hyvän sijoitusvaihtoehdon. Metacade sai myös hyväksynnän johtavalta lohkoketjun tilintarkastusyritykseltä Certikiltä, joka sijoitti sen muiden Certikin hyväksymien projektien joukkoon. Tämä tarkoittaakin sitä, että se on läpinäkyvä, vahva myyntivaltti, jolla on suuri kysyntä useiden suurten kryptoon liittyvien romahdusten jälkeen.