Floki Inu (FLOKI/USD) ja Gala Games (GALA/USD) ovat tällä hetkellä GameFi-ekosysteemin suosituimpia kolikoita, joiden alkuperäiset rahakkeet ovat tehneet vaikuttavia liikkeitä viimeisen 24 tunnin aikana.

Tämä MCADEn hintaennuste ja vertailu GALAan ja FLOKIin tuovat esiin hintanäkymien erot ja miksi Metacade voisi tarjota paremman mahdollisuuden.

Floki Inu ja GALA trendaavat, mutta miksi Metacade mahdollisesti paras kolikko?

Samalla kun Play to Earn -ekosysteemeihin liittyvät tokenit tuovat mukanaan viimeisimmät uutiset NFT- ja metaverse-sektorien nousun vuoksi, Metacade (MCADE) kiinnittää entistä enemmän sijoittajien huomiota suurena sijoitusmahdollisuutena.

Metacade on P2E-alusta, joka suunnittelee parhaillaan ennakkomyyntinsä sulkemista, mutta se lasketaan jo yhdeksi GameFi:n jännittävimmistä ansaitsemisprojekteista. Asiantuntijatarkkailijoiden mukaan se voisi saavuttaa tai jopa ylittää Axie Infinityn, The Sandboxin, Decentraland ja ImmutableX -projektien saavuttamat voitot vuonna 2021. Näkymien mukaan MCADEn hinta voisi olla 100-kertainen, jos vertaamme Floki Inun 51 000 % ja GALAn 28 000 % hyppyä kaikkien aikojen alhaisilta hinnoiltaan nykyisiin hintoihin.

Saavuttaako Metacade 1 dollarin?

Metacade on token-myynnin viidennessä vaiheessa, jossa yli 9,2 miljoonaa dollaria kerättiin, kun etenemissuunnitelma etenee kohti listaamista suurissa kryptovaluuttapörsseissä. Kuten Invezz äskettäin korosti, jokainen ennakkomyyntivaihe on myyty loppuun ja vain 11,9 % tokeneista on jäljellä, MCADE:n hinta on noussut 0,008 dollarista 0,017 dollariin tänään.

Ennakkomyynnin seuraavassa vaiheessa hinta nousee 0,0185 dollariin, mutta koska kiinnostus projektille on niin korkea, on todennäköistä, että tokenin arvo nousee räjähdysmäisesti, kun se tulee saataville jälkimarkkinoille. Jos sijoittajat nappaavat MCADE:n samalla tavalla kuin he tekivät tokeneita, kuten AXS, MANA, SAND ja IMX viimeisillä härkämarkkinoilla, voisimme nähdä Metacaden hinnan nousevan pilviin jopa 0,5 dollariin ja sitten 1 dollariin vuonna 2023 tai 2024.

Mikä on Metacade?

Metacade on johtava Web3-yhteisökeskus. Alusta tarjoaa pelaajille blockchain-pohjaisen pelihallin, jossa he voivat paitsi käyttää P2E-pelien parhaita puolia, myös muodostaa yhteyden ja kasvaa ansaitaessaan kryptoa, kun he kokevat Web3:n ja GameFin parhaat puolet. Ekosysteeminä Metacade tarjoaa yhteisölleen paljon enemmän, minkä vuoksi sen mainostetaan mahdollisesti syövän olemassa olevien projektien, kuten The Sandboxin, Flokin Valhallan ja GALAn, aktiivista käyttäjäkuntaa.

Metacade-ekosysteemin alkuperäinen token on MCADE, jonka haltijat saavat äänioikeuden. ERC-20-token on asetettu saataville sekä CEX- että DEX-alustoilla. Sitä käytetään palkintoihin Metacade-kilpailuissa sekä panostamiseen. Jos olet kiinnostunut, voit liittyä Metacaden ennakkomyyntiin täältä.

Metacaden hintaennuste: MCADE menestyy paremmin, koska GameFi ohittaa TradFin

MCADEn hintanäkymät ovat positiiviset, kun otetaan huomioon yleinen kiinnostus pelitokeneita kohtaan NFT:n ja metaverse-sektoreiden kasvaessa.

Tuoreen raportin mukaan GameFi on edelleen yksi kannattavimmista sijoituksista kryptoalalla varhaisille käyttäjille. Lohkoketjudatayrityksen Messarin analyytikot sanovat, että GameFi-tokenit ovat toistaiseksi tuottaneet perinteistä rahoitusta paremmin vuonna 2023, ja keskimääräinen vuosituotto on ollut yli 8 130 % tämän helmikuun alusta lähtien. Itse asiassa analyysi osoittaa, että S&P 500:lla oli 25% vastinetta helmikuussa 2023, kun taas Bitcoinin tulos oli noin + 38 % samana ajanjaksona.

Ottaen huomioon odotukset, että GameFi-tokenit menestyvät jatkossakin laajemmin toimialaa paremmin vuonna 2023, MCADE-hinta nousee epäilemättä verrattuna sen ennakkomyyntiarvoon. Jos haluat lisätietoja tai investoida ennakkomyyntiin, voit vierailla heidän verkkosivustollaan täällä.

Perimmäisestä näkökulmasta katsottuna Metacade on epäilemättä tällä hetkellä puhutuin GameFi-projekti, kuten yli 781 miljoonan MCADE-tokenin nopea myynti muutamassa viikossa osoittaa. Kuten projektin verkkosivuilla mainitaan, tällä hetkellä jäljellä on alle 73 miljoonaa tokenia, ja P2E-alusta houkuttelee kaikenlaisia sijoittajia.

Nousu 0,1 dollariin seuraavien kuukausien aikana on mahdollista, ja härkien keskipitkän aikavälin päätavoite on yksi dollari.

FLOKIn hinta: Nouseeko vai laskeeko Floki Inu?

Kuten yllä vihjattiin, GameFi:n ennuste vuodelle 2023 viittaa alan jatkuvaan menestymiseen, kun kryptovaluuttoja ja lohkoketjuteknologiaa otetaan enemmän käyttöön pelialalla. Kukaan ei voi varmuudella ennustaa hintojen kehitystä tulevaisuudessa, mutta kun otetaan huomioon yllä olevat näkymät, Flokin hinta todennäköisesti heijastelee ekosysteemin huippukolikoita noustakseen uusiin huippuihin vuonna 2023.

Floki-tiimi on valvonut valtavaa kasvua meemivaikutteisessa kryptoprojektissa. Kumppanuudet ja listaukset suurissa pörsseissä ovat auttaneet hintojen nousua. Sellaisenaan, vaikka laajempi markkinoiden heikkeneminen voisi painaa FLOKI-hintaa alas, mahdollinen krypto-ajo voi auttaa laukaisemaan nousuvauhdin ja saavuttamaan uuden kaikkien aikojen ennätyksen.

GALAn hinta: Nouseeko vai laskeeko GALA?

GALA-hintanäkymät ovat kuluneen vuoden aikana olleet suurelta osin laskutrendissä, ja token on laskenut 82 % maaliskuusta 2022 lähtien. Viimeisten 30 päivän aikana GALA/USD on pudonnut lähes 33 % ja tällä hetkellä käy kauppaa noin 0,037 dollarissa CoinGeckon tietojen mukaan.

Kuitenkin, kuten muissakin projekteissa, GALA pyrkii myös hyödyntämään GameFin yleistä käyttöönottoa strategialla, joka sisältää suuria kumppanuuksia ja yritysostoja. Ethereum-pohjaisen blockchain-pelialustan hyödyllisyystunnus on siksi tällä hetkellä edullinen, kun otetaan huomioon sen mahdollisuudet.

Ellei alalla tapahdu katastrofaalista epäonnistumista, GALA voi vain nousta siitä, missä se on. Päätavoitteena pitäisi olla kaikkien aikojen korkein 0,82 dollaria, joka saavutettiin 26. marraskuuta 2021.