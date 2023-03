Vielä viikko sitten USD Coinia pidettiin maailman turvallisimpana vakaana kolikkona.

Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset sulkivat viime kuussa BUSD:n, yhden sen tärkeimmistä kilpailijoista. Tether, ainoa vakaa kolikko, joka on tällä hetkellä USD-kolikoita edellä, on pitkään vaivannut sen varantoja koskevat kysymykset (haastattelin Tetherin Paolo Ardoinoa tästä ja muista stablecoin-ongelmista muutama viikko sitten).

Mutta viikko on pitkä aika krypton suhteen ja asiat ovat varmasti muuttuneet. Silicon Valley Bankin (SVB) romahdus aiheutti shokkiaaltoja markkinoiden läpi, ja USD Coinin liikkeeseenlaskija Circle piti pankissa USDC:tä tukevia varoja.

Mitä tapahtui USDC?

Alun perin markkinat eivät tienneet kuinka paljon Circlen varoista oli Silicon Valley Bankissa. Se tiedetään, että 25 % Circlen varoista oli käteisellä pankeissa, mutta jakautuminen ei ollut selvä. Sitten Circle vahvisti, että SVB:llä oli 8,25 % osakkeista, mikä on 3,3 miljardia dollaria.

Alennusmyynti tänä epäilyn aikana – ja sen jälkeen – oli aggressiivista, USD-kolikko laskee alle 90 sentin useissa pörsseissä ja vetää Bitcoinia mukanaan.

USDC:n tarjonta myyty pankkitakauksesta huolimatta

Yhdysvaltain hallinto kuitenkin ryhtyi takaamaan talletuksia, ja USDC:n sidos palautui nopeasti lähelle yhtä dollaria.

Mutta USD-kolikoiden kokonaistarjonta on laskenut merkittävästi. Hieman yli viikossa tarjonta on pudonnut 17 % aina 44,2 miljardista dollarista 6. maaliskuuta 36,9 miljardiin dollariin tänään.

On mielenkiintoista seurata sijoittajien jakoa takaisin, mutta sellaisen vuoden jälkeen, jolloin olemme kokeneet niin monia kryptoskandaaleja – mukaan lukien jotkut epävakaat vakaat kolikot – pankkialan heilahtelua ympäröivä ahdistus on ymmärrettävää.

Circlen tarjonta putosi jo ennen Silicon Valley Bankia koskevaa katastrofia, mikä on linjassa koko kryptovaluuttateollisuuden jatkuvan murroksen kanssa näiden karhumarkkinoiden aikana. Viime heinäkuussa huippu oli 58,3 miljardia dollaria. Se on laskenut sen jälkeen 37 prosenttia, 21,4 miljardiin dollariin.

Mitä USDC:lle on seuraavaksi tiedossa?

Tietenkin pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, kuinka merkittävää kasvu on ollut, sillä USDC on yksi vuosien 2020 ja 2021 säälimättömien härkämarkkinoiden suurista voittajista.

Mitä seuraavaksi USDC:lle on tiedossa, on vähemmän selvää. Luottamus kryptovaluuttaan kokonaisuutena on edelleen alhaisissa lukemissa huolimatta Bitcoinin viimeaikaisesta noususta. Tämä on ollut suurin kaikista tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet sen viime vuoden aikana tapahtuneeseen laskuun.

Myös sääntelijät ovat siirtyneet tilaan kiihtyvällä vauhdilla. Jotkut epäilevät, että tämä voi auttaa Tetheriä, jolla on jo ykkönen ja jolla on se etu, että pääkonttori on Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Mutta huolimatta viime viikon sekasorrosta, USD Coinin suuri etu on sen läpinäkyvyys ja reservitilanne. Vain 25 % sen varoista on käteistä, ja suurin osa lopusta on velkasitoumuksia. Tämä on suurin piirtein mahdollisimman turvallinen sijoitus (jos T-vekselit menisivät konkurssiin, ei olisi dollaria eikä siten myöskään stablecoinia missään tapauksessa!).

Kuten sanoin, juuri viime viikolla tätä pidettiin turvallisimpana vakaana kolikkona. En ole varma, onko paljoakaan muuttunut – tämä kaaos johtui perinteisistä rahoitusmarkkinoista ja pankkitoiminnan riskien täydellisestä hallinnasta. Circle tulee huomaamaan tämän ja jakamaan varoja varovaisemmin tulevaisuudessa – ja Yhdysvallat on joka tapauksessa puuttunut asiaan.

Jos USD-kolikko pudotettaisiin asemastaan toisen vakaan kolikon eduksi, se olisi virhe. Kuten vanha sanonta kuuluu, pannulta liekkeihin.

Markkinat saattavat huomata tämän jatkossa. Tietysti kuka tietää, mitä kryptovaluuttojen kaoottisessa maailmassa tapahtuu – yksi kynänheilautus sääntelyviranomaiselta, ja tarjonta voi romahtaa vieläkin jyrkemmin.