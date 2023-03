Milko on rahoitusanalyytikko, joka työskentelee kryptovaluuttamarkkinoilla. Hän aloitti treidausuransa fiat-valuutoilla ennen kuin uppoutui kryptovaluuttauniversumiin vuonna 2018. Milkolla on kolmen… lue lisää

Lohkoketju-pelitilan kasvaessa pelaajat ovat hemmoteltuja erilaisten pelien suhteen, joista valita.

Kaikkia pelejä ei kuitenkaan rakenneta tasapuolisesti, eivätkä kaikki edusta vankkaa tapaa, jolla pelaajat voivat ansaita peleihin sitoutuneella ajasta.

Metacade on uusi projekti, joka voi mullistaa kyseistä alaa ja tarjota siten ekosysteemin, joka yksinkertaistaa navigointia GameFi-tilassa. Hyppäämme Metacaden (MCADE) toimivuuteen ja arvoon ja analysoimme, kuinka korkealle se voi nousta arvonsa suhteen.

Metacaden ennakkomyynti päättyy pian: millaista hintaa sijoittajat voivat odottaa?

Alkaen 21. maaliskuuta 2023 MCADE:n ennakkomyynti on vaiheessa 7, ja sen arvo on 0,0185 dollaria.

Ennakkomyynti on 98,94 % valmis, ja seuraavassa, viimeisessä, vaiheessa arvo nousee 0,02 dollariin. Suurin osa MCADE-tokeneista on jo myyty (947 896 499 tokenia), kun taas vain 7 103 501 on jäljellä. Tämä tarkoittaa, että MCADE on sulkeutumassa ennakkomyynnissään viimeiseen vaiheeseensa, ja sijoittajilla ja treidaajilla on jäljellä rajoitettu aika saada token sen nykyisellä arvolla.

Tämän perusteella on selvää, että tokenin kysyntä on korkea ja sellaisena sen arvo voi nousta ennakkomyynnin päätyttyä uusiin korkeuksiin. Jos haluat lisätietoja ennakkomyyntiprosessista, suosittelemme vierailemaan Metacaden verkkosivustolla.

Vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä Metacade (MCADE) -kryptovaluutta voi mahdollisesti nousta 0,1 dollariin, mikä olisi sen kaikkien aikojen huippu.

Tätä kasvua ruokkii pelitilan siirtyminen kohti lohkoketju-pelaamista sekä yleisten panostusmekanismien houkuttelevuus, joka palkitsee pelaajia ja kannustaa heitä jatkamaan alustan ja ekosysteemin käyttöä.

Saavuttaako Metacade yhden dollarin tason?

GameFi-tila ja Play-to-Earn (P2E) -mallin vetovoima etenevät myös valtavirtapeleihin. Tämä tarkoittaa, että Web3-yhteensopivia pelejä luovien pienempien, itsenäisten pelinkehittäjien rinnalla tulee tulevaisuudessa kohta, jolloin jopa AAA-pelistudiot alkavat päästä lohkoketjutilaan.

Koska Metacade (MCADE) pyrkii olemaan uutisten, kehitysten, tapahtumien ja yhteisön rakentamisprosessien keskus, se voi olla monien äskettäin julkaistujen pelien alusta.

Mitä suurempi käyttäjäkunta Metacaden takana on, sitä enemmän hyödyllisyyttä ja arvoa MCADE-tokenilla voi olla.

Metacade voi projektina nähdä voimakkaan kasvun vuosien 2023 ja 2024 aikana. Aluksi hankkeen on rakennettava yhteisö, seuraajakunta ja yleinen käyttötapausten ja pelien ekosysteemi, jotta sijoittajat ja treidaajat kokevat sen arvokkaiksi. Mutta sen arvo on jo noussut.

Mainostuloja, turnauksia, palkintoja, tapahtumia ja kannustettua pelitestausprosessia koskevan rakenteensa vuoksi käynnistysalustan rinnalla sen arvo voi todennäköisesti nousta yhteen dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Mikä Metacade on ja miten se toimii?

Metacade (MCADE) rakentaa äärimmäistä Web3-yhteisökeskusta, jossa pelaajat ja kryptovaluuttojen harrastajat voivat tehdä yhteistyötä ja kommunikoida.

Alustan tavoitteena on olla GameFi-keskus, jossa ihmiset voivat olla osa Web3-yhteisöä ja kokonaiskulttuuria.

Pelaajat voivat nauttia suosikkipeleistään tai Play-to-Earn (P2E) -projekteistaan ja lisätä mahdollisuuksiaan voittaa palkintoja.

Pelaajat voivat tavata toisensa, kommunikoida ja saada kannustimia MCADE-tokenin avulla.

Alusta erottuu joukosta Metagrant-järjestelmällään, jossa yhteisö äänestää ja ohjaa kassasta saatavilla olevat resurssit kehittäjille ja peleille, joita he aikovat tukea.

Apurahojen avulla kehittäjät pyrkivät herättämään uusia pelejä henkiin. Lisäksi tarjolla on oma työpaikka- ja keikkapalsta, jossa kaikki lohkoketjujen alalta työtä etsivät voivat alkaa hakea avoimia paikkoja.

Mitä tulee taustalla olevaan teknologiaan, Metacade (MCADE) on myös rakennettu Ethereumin (ETH) päälle lohkoketjuna.

Tämä tarkoittaa, että MCADE-token on ERC-20-yhteensopiva kryptovaluutta, jota voidaan ostaa ja tallentaa lohkoketjuun. Tämä tarkoittaa myös, että monet token-standardia tukevat lompakot tukevat nyt MCADE:a, mikä varmistaa, että se on kaikkien saatavilla.

Kannattaako MCADE-tokeniin sijoittaa?

Tämä riippuu suuresti sijoittajan tai treidaajan yleisistä tavoitteista. Metacade-projektilla (MCADE) on hyvät kasvumahdollisuudet tarjontansa ja ekosysteeminsä suhteen. Suurin osa tokeneista on jo myyty, mikä osoittaa, että kysyntää on aitoa.

On tärkeää muistaa, että tämä projekti on alkuvaiheessa, ja se tulee todennäköisesti näkemään paljon enemmän päivityksiä, kehitystä ja vetovoimaa, kun lähestymme vuoden 2023 loppua.

Tämä mielessä pitäville sijoittajille, jotka ovat kärsivällisiä ja haluavat arvokasta kryptovaluuttaa pitkällä aikavälillä ja uskovat Web3-tilan pelinäkökohtiin, MCADE-tokenin ostaminen on vankka tapa osallistua alkuvaiheessa hankkeeseen, joka voi vakiinnuttaa itsensä alan johtajana.

Hajautettu sosiaalinen keskus, laaja valikoima menetelmiä, joilla pelaajat voivat ansaita, ja yleinen tuki uusille peleille, kehittäjille ja työpaikkailmoituksille muodostavat ainutlaatuisen ekosysteemin.