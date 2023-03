Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Uusimpien kryptouutisten käytön lisäksi rahoitus- ja kryptovaluuttatreidaajat tarvitsevat myös kannattavia kaupankäyntisignaalien tarjoajia, kuten AltSignals, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2017 lähtien.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat melko epävakaat ja kaupankäyntiin liittyy paljon riskejä varsinkin jos treidaajalla ei ole tietotaitoa. Mutta samaan aikaan useat treidaajat, varsinkin aloittelijat, eivät pysty tekemään kattavaa markkina-analyysiä, ja siksi useimmat etsivätkin kaupankäyntisignaalien tarjoajia.

Mikä on AltSignials?

AltSignals on alusta, joka perustuu johtaviin teknologioihin, kuten koneoppimiseen (ML), neutraaliin kielenkäsittelyyn (NLP), kehittyneeseen tunneanalyysiin ja tekoälyyn (AI), tarjoten sekä digitaalisille resursseille että forex-treidaajille kaupankäyntisignaaleja.

AltSignal käyttää lineaarista regressiomallia ennustaakseen rahoitusvarojen tulevia hintoja niiden historiallisen kehityksen perusteella. Se tarjoaa treidaajille myös teknisen indikaattorin nimeltä AltAlgo, joka auttaa treidaajia analysoimaan markkinoita.

Alusta työstää parhaillaan uutta tekoälyalgoritmia nimeltä “ActualizeAI”, joka tulee olemaan AltSignals AI -ekosysteemin perusta. AltSignals-tiimi suunnittelee integroivansa tekoälykomponentit muihin olemassa oleviin algoritmeihinsa, kun ActualizeAI osoittautuu tehokkaaksi.

AltSignals on myös rakentanut ASI-nimisen kryptovaluutan, joka toimii AltSignals AI -ekosysteemin jäsentokenina. AltSignals suorittaa parhaillaan ASI-ennakkomyyntiä, joka on BETA-vaiheessa ja 37,19% vaiheesta on jo loppuunmyyty. Ennakkomyyntiin pääset osallistumaan tästä.

Mikä on ASI-token?

Sen lisäksi, että se toimii AltSignal AI -ekosysteemin jäsenavaimena, ASI-tokenien omistaminen vahvistaa treidaajien kaupankäyntimahdollisuuksia antamalla heille ensimmäisen pääsyn uuteen AI-algoritmiin, “ActualizeAI”. Sen avulla haltijat voivat myös päästä käsiksi kaikkiin alustalla oleviin työkaluihin.

ASI-token antaa myös sen haltijoille mahdollisuuden päästä AI Members Clubiin ja osallistua ennakkomyyntimahdollisuuksiin kaupankäyntiturnausten ohella. Tokenia käytetään jatkossa myös yhteisön hallintotokenina.

Onko ASI kryptovaluutta hyvä sijoitus?

No, se on yksittäisen sijoittajan päätettävissä, sillä olemassa on monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon ennen kuin päätät mistä tahansa sijoitusmahdollisuudesta.

ASI-token edustaa kuitenkin porttia AltSignalsin AI-kaupankäyntityökaluihin, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä hyvin koulutettuja päätöksiä. Sen lisäksi, että ASI-token toimii AltSignals AI -ekosysteemin jäsenyysavaimena, se on myös vaihdettavissa Uniswapissa muiden kryptovaluuttapörssien joukossa, kun ennakkomyynti on suoritettu.

Äkillinen kiinnostus tekoälytyökaluja (AI) kohtaan, mukaan lukien tekoälypohjaiset kryptovaluutat, ChatGPT:n julkaisun jälkeen, AltSignals ja ASI-token voivat olla vankka pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuus. AltSignals AI -algoritmi, ActualizeAI, on suunniteltu menemään testausvaiheeseen ennen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppua heti ASI-ennakkomyynnin päättymisen jälkeen.

Lisäksi ASI:n arvon, joka on tällä hetkellä 0,012 USDT, odotetaan nousevan AI-hypeen, kun AltSignals-ennakkomyynti on saatu päätökseen ja ASI-token listataan suurissa kryptopörsseissä vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

ASI-tokenin arvon odotetaan myös nousevan, kun AltSignals käynnistää uuden AI-jäsenklubinsa, joka edellyttää jäseniltä ASI-tokeneita. AltSignals aikoo käynnistää uuden AI Members Platformin vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä muun muassa ottamalla käyttöön ActualizeAI:n live-kaupankäynnin avoimilla markkinoilla, integroimalla ketjujen välisen Bridgen ja julkaisevansa toisen yksityisen myyntimahdollisuuden tekoälyn jäsenille.

AltSignalsin whitepaper-julkaisun mukaan vuoden 2023 neljännen neljänneksen loppuun mennessä Altsignals aikoo lisensoida ActualizeAI:n, laajentaa tekoälyalustan apuohjelmia ja etuja, kehittää reaaliaikaista kojelautaa ja ilmoituksia, jotka toimivat tunneanalyysimoottorilla, käynnistää ASI-hallintamallin ja käynnistää ASI-tokenien takaisinosto- ja polttomallin. Kaikki nämä ovat erittäin vahva peruste Altsignalsille ja ASI:lle sijoitusmahdollisuutena kryptosijoittajille.