Venäjän ja Kiinan välinen suhde vahvistuu edelleen. Kiinan presidentti Xi Jinping on parhaillaan valtiovierailulla Venäjällä, jossa on tehty useita päätöksiä maiden välisen taloudellisen yhteistyön lujittamisesta tulevaisuudessa.

Ehkä yksi vaikuttavimmista on se, että Putin on hyväksynyt Kiinan juanin kansainvälisen kaupan valuuttana.

Kannatamme Kiinan juanin käyttöä Venäjän ja Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maiden välisissä siirtokunnissa. Olen varma, että nämä juanin määräiset selvitysmuodot kehittyvät venäläisten kumppaneiden ja kolmansien maiden kollegoiden välillä. Vladimir Putin

Miksi Venäjä luopuu dollarista?

Huolimatta kahden presidentin yhteisestä lausunnosta, jonka mukaan taloudelliset sopimukset, joita on yhteensä 14, “eivät olleet luonteeltaan vastakkaisia… eivätkä suunnattu (muita) maita vastaan.” Siirtoa pidetään laajalti Putinin jatkuvana pyrkimyksenä luopua dollarista, joka on ollut maailman varantovaluutta toisen maailmansodan jälkeen.

Lännen pakotteet ovat haitanneet Venäjää sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Yksi vaikuttavimmista pakotteista on ollut sen pankkien sulkeminen kansainvälisen SWIFT-maksukanavan ulkopuolelle.

Tämä on tehnyt dollari- tai euromääräisten maksujen suorittamisesta huomattavasti haastavampaa. Tämän seurauksena se on joutunut etsimään vaihtoehtoja.

Jotkut analyytikot pelkäävät, että Venäjän talous on jo yliriippuvainen juanista. Jo ennen Ukrainan sotaa Venäjä oli tehnyt suunnitelmia vähentääkseen riippuvuuttaan dollarista. Nyt heidän on pakko nopeuttaa näitä ponnisteluja.

Ulkomaan valuutan osuus venäläisistä pankeista laski 15 prosenttiin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Juan-maksut Venäjän markkinoilla ovat kasvaneet 32 %, kun taas dollari- ja euromaksut ovat laskeneet 52 % ja 24 %. Myös Venäjän osakemarkkinoilla juanin osuus kaupankäynnistä on noussut 3 %:sta 33 %:iin.

Onko dollari aina varavaluutta?

Se seuraa ympäri maailmaa kasvavia huutoja siitä, että dollarin dominanssi saattaa olla hiipumassa, vaikka se edelleenkin säilyttää tukensa globaalin varannon asemassa.

IMF julkaisi vuonna 2022 tiedotteen, jossa se arvioi “Yhdysvaltain dollarin vaivihkaa tapahtuvaa heikkenemistä”. Se osoitti valuutan, joka säilyttää edelleen ehdottoman hallitsevan otteen kärjessä, mutta tarjosi myös syytä uskoa sen olevan laskusuunnassa.

Keskuspankit allokoivat enemmän ei-perinteisille valuuttoille, ja dollarin osuus maailmankaupasta oli myös laskussa.

Toki maailma on muuttunut paljon sen jälkeen. Tiedote julkaistiin maaliskuussa 2022. Siitä lähtien inflaatio on kiihtynyt ja maailma on siirtynyt tiukkaan rahajärjestelmään, jossa on yksi nopeimmista koronnostosykleistä.

Inflaation kiihtyessä dollari on itse asiassa vahvistunut muihin valuuttoihin nähden, kun sijoittajat ovat kerääntyneet sen puoleen sen turvasatama-ominaisuuksien ja globaalin varantovaluutta-aseman vuoksi – vaikkakin viime kuukausina inflaatio on hidastunut.

Dollarin vahvistuminen muita suuria valuuttoja vastaan ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sen paikkaa, sillä varantovaluutta tekee samoin.

Venäjän ja Kiinan ponnistelut jatkavat tämän aseman heikentämistä. Toistaiseksi dollari on pysynyt kuninkaana, mutta on epäilemättä reilua sanoa, että Kiinan juanin uhka on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Sen siteet Venäjään ja Venäjän ilmoitus siitä, että se jatkaa juanin käytön edistämistä kaupankäynnissä, ovat vain viimeisin muistutus tästä.