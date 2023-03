Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Tekoälyhype (AI) on löytänyt tiensä kryptoavaruuteen aiheuttaen useimpien tekoälypohjaisten kryptovaluuttojen, mukaan lukien äskettäin lanseerattujen tokenien, kuten AltSignalsin ASI-tokenin, hinnan nousun.

AltSignals on ollut toiminnassa vuodesta 2017. Sen suosio on kuitenkin mennyt läpi katon sen jälkeen, kun se ilmoitti työskentelevänsä tekoälypohjaisten tuotteiden parissa, joiden taustalla on tekoälypohjainen kryptovaluutta, joka on tällä hetkellä BETA-ennakkomyyntivaiheessa. Ennakkomyyntiin pääset osallistumaan tästä.

Mikä on AltSignals?

AltSignals on markkinajohtaja kaupankäyntisignaalien tarjoajana ja algoritmipohjaisten teknisten indikaattoreiden kehittämisessä. Se alkoi lähettämällä ilmaisia kryptokaupan signaaleja ennen kuin se laajeni Forexiin, CFD-sopimuksiin ja osakkeisiin.

Tällä hetkellä AltSignals tarjoaa teknisiä ja perustavanlaatuisia analyyseja ja valmentajia sekä auttaa asiakkaita tekemään kauppoja ja voittoa pitkällä aikavälillä. Se on käyttänyt teknistä indikaattoria nimeltä AltAlgo Indicator kaupankäyntisignaalien luomiseksi.

AltAlgo-indikaattori skannaa digitaalisen valuutan, forex- ja osakemarkkinoita ja hälyttää AltSignalsin käyttäjiä, kun hinnan toiminnassa on juuri tapahtumassa jotain. Indikaattori käyttää useita eri kaupankäyntistrategioita ja teknisiä indikaattoreita tarjotakseen ihanteellisia osto- ja myyntimahdollisuuksia treidaajille.

AltSignals työskentelee myös tekoälyalgoritmin parissa, joka ottaa parhaiten suoriutuneen algoritmin, mukaan lukien AltAlgo-indikaattorin, ja käyttää sitä rakentaakseen sarjan tekoälytuotteita, joista yksi on ActualizeAI, joka saa virtansa ASI-kryptovaluutasta.

ASI-kryptovaluutta toimii Ethereum-lohkoketjussa, joka mahdollistaa edullisia token-ostoja AltSignals DEX:n kautta meneillään olevan ennakkomyynnin aikana.

ASI tokenin hinnanennuste

ASI-token on tällä hetkellä BETA-ennakkomyyntivaiheessa, josta AltSignalsin virallisen verkkosivuston tietojen mukaan on noin 50 % loppuunmyyty.

AltSignalsin ennakkomyynti on jaettu viiteen vaiheeseen: BETA ja vaiheet 1., 2., 3. ja 4. Ne, jotka sijoittivat BETA-vaiheen aikana, ostivat tokenin hintaan 0,012 dollaria ja siten voivat voittaa eniten, sillä tokenin hinnan odotetaan nousevan muiden ennakkomyyntivaiheiden aikana.

ASI maksaa 0,015 dollaria vaiheessa 1., 0,01875 dollaria vaiheessa 2., 0,021 dollaria vaiheessa 3. ja 0,02274 dollaria vaiheessa 4. Näin ollen ASI:n hinta on noussut 89,5 % siihen mennessä, kun ennakkomyynti päättyy, mikä antaa sijoittajille BETA-vaiheessa 89,5 prosentin tuoton pääomalleen.

Vaikka uuden kryptovaluutan hinnan ennustaminen on vaikeaa, ASI:n hinnan odotetaan edelleen nousevan tekoälyteknologian kasvavan suosion ja kryptovaluuttapörssien listauksen myötä välittömästi ennakkomyynnin päätyttyä. Lisäksi AltSignalsin whitepaper-julkaisun sisältämän aikajanan mukaan ASI-tokenin odotetaan listautuvan CoinGeckoon, CoinMarketCapiin ja Uniswapiin vuoden 2023 toisella neljänneksellä, joka on päivien päässä.

Onko AltSignalsin ASI-token hyvä sijoitus?

Vaikka on olemassa useita tekijöitä, joita saatat sijoittajana harkita ennen kuin sijoitat mihinkään hankkeeseen, on sanomattakin selvää, että on tärkeää olla tekemisissä yrityksen kanssa, joka on luotettava ja jolla on vahvat tulokset, varsinkin krypto-avaruuden lukuisten huijausten vuoksi. AltSignals on ollut toiminnassa viisi vuotta, joten se ei ole yksi niistä startupeista, jotka vain alkavat ja katoavat kerättyään varoja sijoittajilta.

Lisäksi lähteet osoittavat, että AltSignalsin Binance Spot- ja Futures-signaalit sekä Forex-signaalit ovat olleet jatkuvasti kannattavia kuukausittain yli 60 prosentin tarkkuudella. AltSignals-tiimi odottaa näiden signaalien tarkkuuden kasvavan huomattavasti, kun ActualizeAI on valmis ja integroitu heidän algoritmiinsa, mikä tekee AltSignalsista monien halutun alustan ja todennäköisesti lisää ASI-tokenien kysyntää.