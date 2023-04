Milko on rahoitusanalyytikko, joka työskentelee kryptovaluuttamarkkinoilla. Hän aloitti treidausuransa fiat-valuutoilla ennen kuin uppoutui kryptovaluuttauniversumiin vuonna 2018. Milkolla on kolmen… lue lisää

Kryptovaluuttaavaruus koki paljon kiirettä ja hypeä sen vanhimman meemikolikon Dogecoinin (DOGE) ympärillä.

Dogecoin-kryptovaluutan maskottina on Shiba Inu -koira ja 3. huhtikuuta kirjautuessa Twitteriin Euroopasta tai Yhdysvalloista oli perinteisen sinilintu-logon sijasta paikalla kyseinen koira. Tämä olikin tärkein katalysaattori, joka johti valtavaan hinnannousuun ja yhteisön kiinnostukseen.

Twitterissä Shiba Inu -koira oletuslogon sijasta

Maanantaina 3.4.2023 Twitter vaihtoi logonsa, sinisen linnun, ja latausnäytölle ilmaantuikin Shiba Inu -koiran kuva.

Tämän vuoksi moni yhdistikin kuvan Dogecoin (DOGE) -kryptovaluuttaan, minkä jälkeen markkinat kokivat valtavan muutoksen.

Tarkemmin sanottuna suosittua Dogecoin (DOGE) kryptovaluuttaa jäljittävät futuurit saivat 32,90 miljoonan dollarin likvidaatioon 24 tunnin kuluessa tämän muutoksen jälkeen. Tällainen liike ei ole kovin yleinen Coinglassin tietojen perusteella.

Pitkät sijoitukset, panostukset, lyhyet sijoitukset ja paras vastaan -vaihtoehdot vaikuttivat lähes yhtä paljon. Niistä pitkät kokivat 14,41 miljoonan dollarin likvidoinnin, kun taas lyhyet kokivat 18,49 miljoonan dollarin likvidoinnin.

Selvittämättömien futuurisopimusten määrä nousi 580 miljoonaan dollariin.

Asiantuntijat väittävät, että voi vaikuttaa kryptofutuureihin

Suurin osa selvitystilanteista johtui suoraan sosiaalisen median Twitterin logon vaihdosta.

Twitterin toimitusjohtaja Elon Musk kommentoi tätä liikettä useissa twiiteissä huomauttaen, että se oli myöhäisen aprillipäivän vitsi.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä siirto rajoittuu käyttäjiin, jotka sijaitsevat maantieteellisesti Euroopassa tai Yhdysvalloissa, koska muiden alueiden Twitter-käyttäjät näkivät edelleen sinisen linnun logon.

Tämä tapahtuma kuitenkin esitteli futuurikaupan houkuttelevuutta ja yleishyödyllisyyttä, jossa AltSignals voi tarjota paljon arvoa.

AltSignals voi nähdä korkeamman hyödyllisyyden

AltSignals on projekti, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia monille kauppiaille maailmanlaajuisesti ottamalla käyttöön lukuisia teknologioita, kuten koneoppimisen (ML), tekoälyn (AI), luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) ja edistyneen tunneanalyysin, jotta he voivat saada lisätasoa. toiminnallisuudesta. Se on myös edelläkävijä tekoälypohjaisissa algoritmeissa.

Joitakin AltSignalsin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat täysin automatisoitu kaupankäyntiominaisuus, joka toimii 24/7 ja tarjoaa käyttäjille korkean tarkkuuden ja mahdollistaa riskien hallinnan.

Siellä on myös kehittynyt tunneanalyysi. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat saada kauppasignaaleja ja analyyseja Binance Futures-, Forex- ja Tradingview Algosille.

ASI on alustan takana oleva natiivi kryptovaluutta, joka täyttää vastuun olla ekosysteemin jäsenvaluutta, ja sitä voidaan käyttää lukuisiin tekoälyyn liittyviin palveluihin koko alustan kautta.

Lisäksi käyttäjät voivat päästä ActualizeAI:han varhaisessa vaiheessa vain pitämällä ASI:a tokenina kryptovaluuttalompakkossaan.

ActualizeAI on talon sisällä kehitetty työkalu, joka hyödyntää tekoälyä auttamaan markkinatietojen mallien löytämisessä ja tarjoamaan ennusteita, joiden avulla treidaajat voivat tehdä tulevia kauppoja mahdollisimman suurella tiedolla.

Tämä tarkoittaa, että ActualizeAi voi oppia digitaalisten omaisuuserien, forexin, futuurien ja perinteisten arvopapereiden sarjan yleisestä mielipideanalyysistä ja hyödyntää näitä tietoja tehdäkseen tarkimmat markkinaennusteet, jotta treidaajat voivat hyödyntää tulevia sijoituksiaan mahdollisimman tarkasti.

Projekti perustettiin alun perin vuonna 2017 ja kehitettiin kannattavassa liiketoiminnassa, jossa on sitoutunut yhteisö, joka toimii signaalien mukaan ja keskustelee niistä.

ASI on hyvä sijoitusmahdollisuus

On selvää, että lohkoketjutilaa on käytetty paljon. Viimeisin tapahtuma, jossa Dogecoin-futuurien likvidaatiot nousivat 32,90 miljoonaan dollariin, on osoitus siitä, että markkinat ovat suuret ja että kryptovaluuttojen harrastajat ovat täällä jäädäkseen, vaikka alkuvuodesta oli laskua.

Mitä tulee ASI-tokeniin, AltSignalsin takana olevaan alkuperäiseen tokeniin, jokaisen yksittäisen sijoittajan on analysoitava yleiset tavoitteensa ja odotuksensa ja tiedettävä, mihin he ovat ryhtymässä ennen sijoittamista.

Token ei ainoastaan lisää AltSignalsin vallankumouksellisen algoritmin tekoälyominaisuuksia, vaan sillä on myös kyky kehittää sarja työkaluja ja oivalluksia, jotka kaikki toteuttavat luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) ja tunneanalyysin.

On otettava huomioon monet tekijät. Tämä sisältää sen, kuinka paljon sijoittajat uskovat tekoälyn (AI) ja sitä hyödyntävien työkalujen tulevaisuuteen, kuinka paljon tulevaisuutta futuurien tai muiden markkinoiden kauppaa voi tapahtua.

Koska kiinnostus tekoälyä kohtaan on lisääntynyt ja kryptovaluuttakaupan yleinen houkuttelevuus sen epävakauden vuoksi, oikeiden ennusteiden saaminen voi hyödyttää miljoonia treidaajia maailmanlaajuisesti, mikä lisää AltSignalsin yleistä vetovoimaa ja hyödyllisyyttä.

Kun yhä useammat treidaajat ja sijoittajat alkavat kerätä ASI:a, sen hyödyllisyys ja arvo kasvavat. Jokainen sijoittaja ja elinkeinonharjoittaja, joka on kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen ajoissa, voi oppia AltSignalsin ennakkomyynnistä täältä.

Kaikki nämä näkökohdat vievät ASI-tokenia eteenpäin ja tekevät siitä houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden kaikille, jotka haluavat olla lohkoketjuinnovaatioiden kärjessä, ja se tarjoaa heille pääsyn ainutlaatuiseen tekoälyyn perustuvaan ekosysteemiin, joka voi tarjota lukuisia etuja ensimmäisille käyttäjille.