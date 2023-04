Milko on rahoitusanalyytikko, joka työskentelee kryptovaluuttamarkkinoilla. Hän aloitti treidausuransa fiat-valuutoilla ennen kuin uppoutui kryptovaluuttauniversumiin vuonna 2018. Milkolla on kolmen… lue lisää

Ethereum Layer-2 -skaalausratkaisu Polygon (MATIC) on nähnyt käyttäjien aktiivisuuden valtavan nousun edellisen kuukauden aikana.

Hajautetun sovelluksen (dApp) analytiikka-alustan DappRadarin julkaiseman Blockchain Games -raportin perusteella Polygonin päälle rakennettujen pelien ainutlaatuisten aktiivisten lompakoiden (UAW) kokonaismäärä on saavuttanut maaliskuussa 138 081 korkeuden. Tämä osoittaa, että se kasvoi 53 prosenttia verrattuna sen suorituskykyyn helmikuussa 2023.

Polygonin gameFi-sfäärin kasvu ja sen arvo web3-avaruuteen

Polygonin 138 081 käyttäjän määrä sijoittuu selvästi ennen kolmannella sijalla olevaa Hive-lohkoketjua ja neljännellä sijalla olevaa BNB-ketjua.

Hivellä on 84 000 UAW:ta ja BNB Chainissa 80 000 UAV:ta.

Ensimmäiseksi sijoittuva lohkoketju on Wax, ja siinä on 314 000 UAW:ta, mikä tekee siitä johtajan.

Tärkein syy Polygonin (MATIC) kiinnostamiseen on kuitenkin se, että se ohitti Hiven koko kuukauden ajan varmistaakseen toisen paikkansa. Tämä on positiivinen merkki sekä lohkoketjulle että Web3-pelaamiselle.

Tietojen perusteella suurin osa UAW:n kasvusta johtui BoomLandin Hunters-ketjun pelistä, joka yksin kasvoi yli 17 000 % viimeisen kuukauden aikana.

Raportin mukaan kaikki ketjussa oleva pelitoiminta saavutti 741 567 ainutlaatuista aktiivista lompakkoa, mikä merkitsee 3,33 prosentin laskua maaliskuussa. Pelit muodostavat kuitenkin edelleen 45,6 % dapp-alan toiminnasta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tiedot viittaavat siihen, että tämä vauhti näkyy vaihtoehtoisissa GameFi-projekteissa ja -alustoissa.

Ainutlaatuisten aktiivisten lompakoiden suosituimpien peliprotokollien luetteloon kuuluivat WAX, Polygon, Hive, BNB Chain ja Klaytn.

On selvää, että nykyään yhä useammat lohkoketjut tukevat GameFi-toiminnallisuutta ja sisältävät oman peliekosysteeminsä Play-to-Earn (P2E) -elementeillä ja korkealla interaktiivisella tasolla.

Polygonin kasvun perusteella on selvää, että myös muilla lohkoketjuilla on suuri potentiaali nostaa vauhtia ja kasvaa pelaajatilien ja yksittäisten käyttäjien suhteen kuukaudessa.

Metacade voi nähdä paljon korkeamman hyödyllisyyden GameFin houkuttelevuuden kasvun vuoksi.

Metacade (MCADE) on Web3-yhteisökeskus, jossa pelaajat ja vain kryptovaluutoista ja pelaamisesta innostuneet voivat tehdä yhteistyötä ja kommunikoida.

Alustan tavoitteena on vakiinnuttaa itsensä GameFi-keskukseksi, jossa kuka tahansa voi liittyä laajempaan Web3-yhteisöön. Pelaajat voivat päästä suosikkipeleihinsä tai Play-to-Earn (P2E) -projekteihinsa ja lisätä yleistä sitoutumistaan.

Metagrant-järjestelmä, jossa yhteisö äänestää, voi ohjata hankkeen kassassa olevia resursseja ja antaa kehittäjille ja peleille kehitystä tarvitsemaansa tukea.

Näiden apurahojen avulla kehittäjät voivat herättää hankkeita eloon. Siellä on myös oma keikkataulu. Sen kautta kuka tahansa voi löytää työtä blockchain-avaruudesta, sillä heillä on paikka, jossa he voivat hakea avoimia paikkoja.

Metacade (MCADE) on rakennettu Ethereum-lohkoketjun päälle, ja sen alkuperäinen kryptovaluutta, MCADE, noudattaa ERC-20-tunnusstandardia.

Tämä tarkoittaa, että se voidaan ostaa ja tallentaa lohkoketjuun, ja monet Ethereumin verkkoa tukevat lompakot tukevat myös MCADE:tä varmistaen korkean yhteensopivuuden.

GameFi:n yleisen houkuttelevuuden kasvaessa käyttäjät pitävät Metacadea paikkana yhteisön osallistumiselle tilassa.

MCADE on vankka sijoitusmahdollisuus vuodelle 2023 ja eteenpäin Web3-pelaamisen houkuttelevana

Koska enemmän lohkoketjuja kuin koskaan ennen on alkanut tukea lohkoketjupelien kehitystä ja käyttäjien määrä lohkoketjuissa, kuten Polygonissa, kasvaa, on selvä osoitus siitä, että GameFi-tila on terve ja että ympärillä on paljon aktiivisuutta. se.

Metacade (MCADE) -projektilla on hyvät mahdollisuudet kasvattaa arvoaan ja se edustaa vakaata investointimahdollisuutta ekosysteemiin, joka kehittyy vuonna 2023 ja sen jälkeen.

On kuitenkin edelleen tärkeää ymmärtää, että projekti on kehityksensä alkuvaiheessa, ja on todennäköistä, että sen takana oleva tiimi työntää lisää päivityksiä ja kehitystä sekä lisää käyttäjäkuntaa vuoden 2023 lopussa.

Kun kaikki tämä otetaan huomioon, on selvää, että sijoittajat tai kauppiaat, jotka ovat mukana pitkällä aikavälillä, voivat päästä käsiksi nopeasti kasvavaan kryptovaluuttaan.

Sen hajautettu sosiaalinen keskus, monet pelaajat voivat ansaita, uusien kehittäjien, pelien tukemisen yleinen houkuttelevuus ja käyttäjien mahdollisuus löytää työpaikkoja Web3-avaruudesta alustan kautta mahdollistavat sen, että sillä on vankka arvolupaus sijoittajille.

Metacade on nyt poissa ennakkomyyntivaiheesta ja on jo listattu Uniswapissa. Se listataan Bitmartissa 16. huhtikuuta ja MEXC:ssä 30. huhtikuuta.

Ennakkomyynnin päätyttyä ja pörssilistauksia odotellessa sijoittajat ja kauppiaat haluavat saada MCADE:n, ja he voivat tehdä sen vierailemalla verkkosivustolla täällä.