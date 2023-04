Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Ethereumin hinta nousi jyrkästi perjantaina, kun maailman toiseksi suurin kryptovaluutta nousi korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden toukokuun. Se nousi huipppulukemiin 2 137 dollarissa, mikä oli noin 143 % alimman vuoden 2022 tasonsa yläpuolella. Tämä on merkki siitä, että kryptoteollisuuden raivoava härkä on palannut, koska Bitcoin on myös noussut yli 30 500 dollarin. Joten mitä tämä tarkoittaa AltSignalsille (ASI)?

Ethereum vahvistui Shapella-päivityksen jälkeen

Suurin viikon kryptouutinen oli Ethereumin Shapella-päivityksen aktivointi. Tämä päivitys oli Ethereumin historian suurin tapahtuma viime vuoden syyskuun yhdistämisen jälkeen. Se yksinkertaisesti salli Ethereumin panostajien nostaa kolikkonsa.

Ennen kuin päivitys tapahtui, analyytikot olivat yksimielisiä siitä, että Ethereumin hinta vetäytyisi jyrkästi, kun markkinoille tulee lisää kolikoita. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä Ethereumin hinta on jatkanut viime päivinä nousuaan.

Tämä ralli johtui pääasiassa käynnissä olevista makrotapahtumista. Keskiviikkona julkaistut tiedot osoittivat, että Amerikan inflaatio putosi tämän vuoden helmikuun 6 prosentista 5 prosenttiin maaliskuussa, mikä on alhaisin arvo sitten vuoden 2021. Se on laskenut viimeisten kahdeksan kuukauden aikana.

Siksi analyytikot uskovat, että Yhdysvaltain keskuspankki alkaa muuttaa linjaansa lähikuukausina, sillä talous on hidastumassa. Viime viikolla sekä S&P Globalin että ISM:n tiedot osoittivat, että maan teollisuuden ja muiden kuin valmistajien PMI-indeksit laskivat maaliskuussa.

Lisätiedot paljastivat, että palkat Yhdysvalloissa jatkoivat laskuaan, vaikka työttömyysaste putosi alimmalle tasolle yli 50 vuoteen. Siksi on todennäköistä, että talous hidastuu.

Tällä viikolla julkaistut Fedin pöytäkirjat osoittivat, että jotkut jäsenet kannattivat koronnostojen keskeyttämistä maaliskuussa. Pankki ilmoitti myös, että talous todennäköisesti siirtyy taantumaan myöhemmin tänä vuonna viimeaikaisen pankkikriisin vuoksi.

Kryptoon ja osakkeisiin liittyvät huonot uutiset ovat yleensä hyviä uutisia , koska se tarkoittaa, että Fed tukee. Kuten muistatte, kryptoralli vuonna 2021 tapahtui aikana, jolloin Fed rauhouttui aggressiivisesti,

Ethereumin hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että ETH:n hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime päivinä. Matkan varrella se nousi tärkeän vastuspisteen yläpuolelle 2 040 dollariin, joka on viime vuoden elokuun korkein taso. Se muodosti kultaisen ristikuvion maaliskuussa, kun 200 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot tekivät risteytyksen.

Kolikko on myös hypännyt yli 23,6 % Fibonacci Retracement -tason. Siksi on todennäköistä, että kolikon nousu jatkuu, kun ostajat kohdistavat seuraavan psykologisen tason 3 000 dollariin.

Altsignalsin (ASI) vaikutukset

Raivoavan härän paluu kryptomarkkinoille on hyvä uutinen uusille ja tuleville altcoineille, kuten Altcoins-projektille. Vuonna 2017 perustettu AltCoins on johtava kryptovaluuttoja, Binance-futuureja ja forex-signaaleja tarjoava yritys. Sillä on hyvä maine, kuten sen TrustPilot-arvostelut osoittavat.

Kehittäjät pyrkivät nyt kasvattamaan alustaa integroimalla tekoäly-teknologiaa. Osana tätä kehitystä he tarjoavat token-myynnin, joka hyödyntää teknologioita, kuten koneoppimista, ennakoivaa mallintamista ja luonnollisen kielen käsittelyä. Alustan uusi tekoälypino tunnetaan nimellä ActualizeAI.

ASI-tokenien ennakkomyynti sujuu hyvin, sillä kehittäjät ovat jo myyneet tokeneita yli 545 000 dollarin arvosta. Edellisessä AltSignalsia käsittelevässä artikkelissani he olivat juuri keränneet noin 400 000 dollaria tavoitteestaan 1,08 miljoonaa dollaria.

Siksi, kun jokainen token myydään 0,015 dollarilla, ASI näyttää halvalta tavalta päästä mukaan tekoälyaaltoon ja kryptoralliin.

AltSignaliin sijoittamiseen on useita syitä. Ensinnäkin kryptovaluutat ovat härkäjuoksussa, jolloin ne voivat saavuttaa kaikkien aikojen huippunsa. Jos näin tapahtuu, useimmat tokenit todennäköisesti myös palautuvat. Toiseksi AltSignals on jo kannattava yritys, jolla on elinvoimainen yhteisö, joka vastaanottaa alustan signaaleja.

Kolmanneksi se sisältää tekoälykonseptin, joka kasvaa nopeasti ChatGPT:n menestyksen myötä. Lopuksi, ASI on liian halpa ja on mahdollista, että hinta nousee pystysuoraan, kun se listataan vaihtoihin. Voit osallistua AltSignalsin ennakkomyyntiin täällä.