Metacaden hinta on lähtenyt huimaan nousuun, kun sijoittajat kannustavat verkon viimeisintä kehitystä ja pelaamiseen liittyvien kryptovaluuttojen potentiaalia. MCADE-token nousi ennätyskorkeaksi 0,0342 dollariin, mikä oli paljon korkeampi kuin sen vuoden alin 0,0091 dollarissa. Tämä tarkoittaa, että varhaiset sijoittajat ovat kasvattaneet tuottoaan yli 280 %. Sen markkina-arvo on noussut yli 38 miljoonaan dollariin.

Miksi kryptovaluutat romahtivat?

Metacaden hinta on uhmannut painovoimaa viime päivinä. Ensinnäkin useimmat kryptovaluutat, kuten Bitcoin, Binance Coin, Cardano ja Solana, ovat nousseet muutaman viime istunnon aikana. Tämä romahdus on nostanut kaikkien kryptovaluuttojen markkina-arvon yli 1,2 biljoonaan dollariin.

On epäselvää, miksi kryptovaluutat putosivat jyrkästi keskiviikon jälkeen. Todennäköinen syy on se, että pitkäaikaiset selvitystyöt ovat nousseet jyrkästi viime päivinä. Coinglassin tiedot osoittavat, että Bitcoin longs -likviaatiot nousivat keskiviikkona yli 70 miljoonaan dollariin, ja suurin osa näistä selvitystoimista tuli Binancelta.

Likvidaatio tapahtuu, kun välittäjät ja pörssit pakotetaan sulkemaan vipuvaikutteiset positiot ekosysteemissään estääkseen lisätappiot.

Toinen todennäköinen syy kryptovaluuttojen hintojen rajuun laskuun on se, että Western Alliancen kaltaiset riskipankit raportoivat vahvoista tuloksista. Yhtenä riskialttiimpana yhtiönä pidetyn Western Alliancen mukaan talletukset ovat alkaneet kasvaa viime aikoina. Se oli saanut takaisin noin 40 % talletuksista, jotka se menetti Silicon Valley Bankin romahduksen aikana.

Amerikkalaisten pankkien suhteellisen turvallisuudella on vaikutusta markkinoihin, koska kryptovaluutat näyttivät menestyvän hyvin Silicon Valley Bankin ja Signaturen romahtamisen aikana. Tuolloin useimmat sijoittajat pitivät Bitcoinia ja kultaa turvasatamina.

Tämä turvallisuus antaa myös Yhdysvaltain keskuspankille liikkumavaraa jatkaa korkojen nostamista tulevina kuukausina. Tämä selittää, miksi Yhdysvaltain dollarin indeksi on hypännyt viime viikon alimmalta 100 dollarista 101,68 dollariin. Treasury-korot ovat myös nousseet viime päivinä.

Miksi Metacade nousee hurjaa vauhtia?

Metacade on mennyt päinvastaiseen suuntaan kuin useimmat muut kryptovaluutat. Tämä ero on todennäköinen, koska sijoittajat uskovat pelialan kasvavan edelleen tulevina vuosina.

Ensinnäkin Metacade on suhteellisen uusi alusta, joka julkaisi äskettäin tokeninsa onnistuneen token-myynnin jälkeen, jossa kehittäjät keräsivät yli 16 miljoonaa dollaria. Olemme kirjoittaneet kyseisestä tokenien myynnistä täällä Kehittäjät rakentavat nyt alustaa ja pyrkivät kasvattamaan sen suosiota luomalla kumppanuuksia.

Metacade on noussut kaupankäynnin volyymin kasvun vuoksi kysynnän kasvaessa. Data CMC osoittaa, että kokonaisvolyymi viimeisen 24 tunnin aikana oli yli 733 miljoonaa dollaria. Suurin osa näistä tokeneista on myynnissä Uniswapissa, joka on maailman suurin DEX.

Toinen tärkein syy MCADE hinnan nousuun on se, että token on saamassa vetovoimaa keskitetyissä pörsseissä. Lausunnossaan kehittäjät sanoivat, että BitMart on seuraava pörssi, joka listaa sen. Tämä listaus tapahtuu torstaina. Historiallisesti kryptovaluutoilla on taipumus hypätä, kun tiedossa on huomattavaan pörssiin listaus.

🚨LISTING UPDATE🚨



Metacaders, the countdown has started for our @BitMartExchange listing🔥



🗓️20th April, 2023

⏰9AM UTC



Exciting times for the #Metacade community🚀



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLePPDx pic.twitter.com/kvnM8RzzqK — METACADE (@Metacade_) April 13, 2023

Kehittäjät pyrkivät saamaan lisää vaihtoja tokenille tulevaisuudessa. Jotkut mahdollisista pörssistä, jotka se voisi listata seuraavaksi, ovat muun muassa Huobi, MEXC, Binance ja Crypto.com.

Lopulta Metacaden hinta hyppäsi, kun tekijät ilmoittivat aloittaneensa työskentelyn itse pelialustan parissa. Metacaden whitepaper-julkaisun mukaan kehitys- ja testausprosessi kestää muutaman kuukauden ennen kuin se julkaistaan yleisölle.

Metacade-hinnan ennuste

Tuntikaavio näyttää, että MCADE-hinta on vakiintunut viime päivinä. Tänä aikana se pysyi listautumisen jälkeisen korkeimman 0,021 dollarin alapuolella. Nyt se on muuttunut paraboliseksi, kun sijoittajat odottavat tulevaa Bitmart-listausta. Se on noussut 25 jakson liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas volyymi on alkanut nousta.

Siksi, vaikka volatiliteettia odotetaan lisää, yleisnäkymät ovat nousujohteiset. Tämän volatiliteetin vuoksi se voi testata tuen uudelleen 0,021 dollarin hinnassa, kun se suorittaa tauon ja uudelleentestauskuvion. Jos näin tapahtuu, token todennäköisesti alkaa palautua lähipäivinä, kun myyjät kohdistavat psykologisen tason 0050 dollariin.

Onko Metacade hyvä sijoitus?

Toistaiseksi on hieman liian aikaista päättää, onko MCADE hyvä pitkän aikavälin sijoitus. Sen menestys riippuu useista tekijöistä, kuten sen pelien suorituskyvystä. Riski- ja tuottolaskelman perusteella uskon kuitenkin, että tuotot ovat riskit suuremmat, kuten kirjoitin tässä artikkelissa.

Suurin riski on silloin, kun Metacade romahtaa, kun taas mahdollinen palkkio on, jos siitä tulee villi menestys alalla, jonka odotetaan jatkavan kasvuaan muutaman seuraavan vuoden aikana. Tulevaisuudessa Metacadella, kuten muillakin kolikoilla, on myös korrelaatio Bitcoinin kanssa. Siksi on järkevää kohdistaa pieni osa varoistasi Metacadeen.