Analyytikot suhtautuvat myönteisemmin Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin testattuaan usean kuukauden huippunsa viime viikolla. Bitcoin on pysynyt hieman alle 30 000 dollarin, kun taas muut pienemmät kolikot, kuten Hedera Hashgraph ja Pepe, ovat nousseet. Näillä nousevilla arvoilla voi olla positiivinen vaikutus muihin tokeneihin, kuten Metacadeen (MCADE).

Bitcoinin nouseva hinta

Osa analyytikoista uskoo Bitcoinin hinnan nousevan pitkällä aikavälillä jopa 185 000 dollariin. Monet raportissa mainituista uskovat sen nousevan ainakin kaikkien aikojen korkeimpaan, 67 000 dollariin, seuraavien kuukausien aikana.

Analyytikot mainitsevat tähän useita syitä. Ensinnäkin he huomauttavat, että Bitcoinista on tullut hyvä turvasatama pankkikriisin jatkuessa. First Republic Bank, joka on äskettäin arvoltaan miljardeja dollareita, on nähnyt osakekannan laskevan yli 90 prosenttia. Sunnuntaina pankit, kuten JP Morgan, PNC Financial ja Citizens, jättivät tarjouksia yrityksestä.

Berkshire Hathawayn varapuheenjohtajan, Charlie Mungerin, mukaan pankkikriisi ei ole vielä ohi. Hän odottaa useampien pankkien romahtavan, koska ne ovat alttiita kaupallisille kiinteistöille Yhdysvalloissa. Hän sanoi seuraavaa:

“Monet kiinteistöt eivät ole enää niin hyviä. On paljon vaikeuksissa olevia toimistorakennuksia, ostoskeskuksia ja muita kiinteistöjä. Alalla on paljon ahdinkoa.”

Muita syitä olla positiivinen Bitcoinin suhteen on se, että puolittaminen voi merkitä kolikon nousua. Historiallisesti Bitcoinilla on taipumus nousta ennen puolittumista. Sen hinta on aina ollut korkeampi puolitusten välillä. Siksi, kun yksi on suunniteltu ensi vuoden huhtikuulle, on mahdollista, että se jatkaa nousuaan.

Yhdysvaltain keskuspankin kääntöpiste

Samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankista voi nyt tulla positiivinen katalysaattori Bitcoinille ja Metacadelle. Tällä viikolla kokoontuvan ryhmän odotetaan joko nostavan korkoja tai pitävän strategisen tauon. Jos jompikumpi kahdesta tapahtuu, se tarkoittaa, että vaellussyklin loppu on saavutettu. Historiallisesti kryptovaluutat ovat yleensä pärjänneet hyvin, kun Fed muuttuu hieman rauhallisemmaksi.

Muita tärkeitä Bitcoin-uutisia ovat, että säännökset selkiytyvät. Euroopan parlamentti äänesti viime viikolla MiCA:n, ensimmäisen kryptosääntelyn, puolesta. Analyytikot odottavat, että kansalliset parlamentit hyväksyvät kyseiset asetukset heinäkuuhun mennessä. Samaan aikaan Yhdysvalloissa edustajainhuoneen rahoituskomitean johtaja sanoi, että ensimmäinen kryptolakiehdotus jätetään käsiteltäväksi lähikuukausina.

Metacade asettaa lisää pörssilistauksia

TradingView:n MCADE-kaavio

Kaikki nämä syyt selittävät, miksi Metacaden (MCADE) hinnalla on mennyt hyvin viime päivinä. TradingView’n mukaan MCADE kävi maanantaiaamuna 0,027 dollarissa, mikä on paljon korkeampi kuin viime viikon alin 0,022 dollaria. Se on lähellä kaikkien aikojen korkeinta 0,034 dollaria. Tämä tarkoittaa, että MCADE on hypännyt 200 % kaikkien aikojen alhaisimmaltaan, mikä antaa sille yli 38 miljoonan dollarin markkina-arvon.

Suurin Metacade-uutinen on, että useat pörssit, kuten MEXC ja BitMart, ovat listanneet tokenin. Tämän seurauksena keskitetyissä pörsseissä myydyn MCADE:n volyymi lähestyy hitaasti hajautetuissa pörsseissä myytyä. Viimeisen 24 tunnin aikana CEX-volyymi oli 417 000 dollaria, kun taas DEX-volyymi oli 623 000 dollaria.

Metacaden whitepaper-julkaisun mukaan lisää CEX-listauksia saattaa tapahtua pian. Kehittäjät toivovat, että Metacaden kasvava suosio ja tulevat tuotepäivitykset lisäävät tokenin vetovoimaa. Tiistaille asetettu seuraava Metacade AMA voi myös nostaa tokenin arvoa korkeammalle.

🔥2 DAYS TO GO🔥



Only 2 more days until our next AMA session with Metacade CEO, Russell Bennett🚀



🗓️Tuesday 2nd May

⏰6PM BST



BE READY⬇️

🔗https://t.co/HlTha64oNd pic.twitter.com/2JVUlWyLsN — METACADE (@Metacade_) April 30, 2023

Onko Metacade hyvä sijoitus?

Esittelin Metacade-projektin ensimmäistä kertaa tässä artikkelissa, kun sen token-myynti oli käynnissä. Ennusteeni piti siis paikkansa, koska merkki on menestynyt useiden pörssien listaamisen jälkeen. Epäilen, että token pärjää hyvin vuosien varrella, kun pelialusta lanseerataan ja peliala kukoistaa.

Analyytikot uskovat, että peliteollisuus tulee olemaan biljoonien dollareiden arvoinen tulevina vuosina. Axie Infinityn kaltaiset perinteiset alustat kamppailevat, kun taas Metacaden kaltaiset uudet alustat kukoistavat, koska ne oppivat edellisten virheistä.