Yhdysvaltain senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer uskoo, että kongressin “on ryhdyttävä nopeasti” säätelemään tekoälyä (AI). Muutos tapahtuu, kun yhä useammat yritykset omaksuvat tekoälyteknologian, ja jotkut ovat jo julkaisseet tekoälytuotteita ja toiset, kuten kaupankäyntisignaalien palveluntarjoaja AltSignals, työskentelevät jo tekoälytuotteiden parissa.

Senaatin enemmistöjohtaja on jo kutsunut koolle kahden puolueen senaattoreiden työstämään lainsäädäntöä. Ryhmä kokoontui keskiviikkona.

Schumer kertoo myös, että hänen henkilökuntansa on tavannut noin 100 tekoälyn toimitusjohtajaa, tutkijaa ja tutkijaa. Schumer sanoi avauspuheessaan senaatissa torstaina, että ei ollut aikaa hukkaan, viivyttelemiseen tai hiljentymiseen, mutta totesi samalla, että he eivät halua keksiä puutteellista lainsäädäntöä.

Mitä lainsäädännöllinen painostus tarkoittaa tekoälyprojekteille, kuten AltSignalsin ActualizeAI?

Schumerin harvinainen lainsäädännöllinen painostus tulee, koska potentiaalisesti uraauurtavat tekoälytuotteet, kuten äskettäin lanseerattu AI-chatbot ChatGPT, pyrkivät jäljittelemään ihmisten käyttäytymistä. Nämä työkalut ovat herättäneet huolta harhaanjohtavien tietojen antamisesta, valheiden levittämisestä, työpaikkojen häiriintymisestä ja tekijänoikeussuojan rikkomisesta.

Viime viikolla ChatGPT:n luoneen OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman kertoi senaatin paneelille, että hallituksen väliintulo on ratkaisevan tärkeää yhä tehokkaampien tekoälyjärjestelmien riskien estämisessä. Toimitusjohtaja sanoi:

”Teknologian kehittyessä ymmärrämme, että ihmiset ovat huolissaan siitä, kuinka se voisi muuttaa tapaamme elää. Olemme myös.”

Altman suositteli yhdysvaltalaisen tai maailmanlaajuisen viraston perustamista tehokkaiden tekoälyjärjestelmien lisensoimiseksi ja lisenssin poistamiseksi, jos vaatimuksia ei noudateta.

Vaikka Schumerin lainsäädäntötyö vaikuttaa tekoälytuotteiden parissa työskenteleviin yrityksiin, sen odotetaan keskittyvän enimmäkseen tuotteisiin, jotka pyrkivät jäljittelemään ihmisen toimintaa, kuten puhumista, tekstiviestien lähettämistä, kirjoittamista jne. Tämä tarkoittaa, että AlSignalsin kehittämän ActualizeAI:n kaltaiset tuotteet eivät todennäköisesti pystyisi. tuntea suuren vaikutuksen.

Mikä tekee Altsignalsin ActualizeAI:sta erilaisen?

AltSignals on tarjonnut kaupankäyntisignaaleja ja kehittänyt algoritmeihin perustuvia teknisiä indikaattoreita auttamaan rahoitusmarkkinoiden kauppiaita hyötymään hintojen muutoksista vuodesta 2017 lähtien. AltSignals on lähettänyt kryptokaupankäynnin signaaleja, ennen kuin se laajensi CFD:ihin, osakkeisiin ja Forex- treidaussignaaleihin.

Tällä hetkellä AltSignals tarjoaa perustavanlaatuisia teknisiä analyyseja ja valmentajia, jotka auttavat asiakkaita tekemään ja hyötymään treideistä. Se käyttää teknistä indikaattoria nimeltä AltAlgo Indicator kaupankäyntisignaalien luomiseen.

AltAlgo-indikaattori käyttää tällä hetkellä useita treidaus-strategioita ja teknisiä indikaattoreita mahdollisuuksien tunnistamiseen ja varoittaa AltSignalsin käyttäjiä, kun hyvä treidausmahdollisuus ilmaantuu.

Altsignals pyrkii kuitenkin hyödyntämään tekoälyteknologiaa parantaakseen palveluidensa tehokkuutta ja työskentelee parhaillaan tekoälypohjaisen algoritmin parissa. Tekoälyalgoritmi käyttää parhaiten suoriutuvaa algoritmia, mukaan lukien AltAlgo-indikaattori, ja käyttää sitä rakentaakseen sarjan tekoälytuotteita, joista yksi on ASI-kryptovaluuttalla toimiva ActualizeAI.

