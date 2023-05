3 syytä, miksi Metacade (MCADE) on hyvä sijoitus

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Metacaden hinta on vetäytynyt jyrkästi tämän vuoden korkeimmalta tasoltaan. TradingView’n mukaan MCADE kävi 0,021 dollarissa, mikä tarkoittaa, että se on laskenut yli 13 % tämän vuoden korkeimmasta tasostaan. Seuraavassa muutamia tärkeimpiä syitä, miksi investoida MCADE:en tänään.

Velkakattosopimus lähestyy

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi Metacade on vetäytynyt viime aikoina, on velkakattoon liittyvä ongelma Yhdysvalloissa. Viime päivinä demokraatit ja republikaanit ovat neuvotelleet velkakatosta. Näiden neuvottelujen aikana osapuolet ovat olleet erimielisiä, ja kummallakin on ollut vaikeat olosuhteet.

Demokraatit kannattavat puhdasta velkakattosopimusta, kun taas republikaaneilla on ollut useita ennakkoehtoja, mukaan lukien valtion menojen leikkaaminen. Neuvottelujen määräaika on 1. kesäkuuta, jolloin Janet Yellen on sanonut, että Yhdysvaltain hallituksen rahat loppuvat.

Sopimuksen puuttumisen seuraukset ovat kauheita, sillä se merkitsisi, että Yhdysvallat laiminlyöisi velvoitteensa. Lisäksi maalla on 31 biljoonaa dollaria velkaa. Tämä selittää, miksi osakkeet, hyödykkeet ja kryptovaluutat ovat vetäytyneet viime aikoina.

Nyt valloillaan onkin merkkejä siitä, että molemmat osapuolet edistyvät eikä Yhdysvallat peräänny. Biden on suostunut joihinkin GOP:n prioriteetteihin, kuten menojen rajoittamiseen vuoden 2022 tasolle ja YHdysvaltojen byrokratian vähentämiseen energialupien alalla.

Kun eri varallisuusluokat putosivat maksukyvyttömyysriskin vuoksi, on todennäköistä, että ne lopulta palautuvat. Sellaisenaan Metacade voisi nousta kyseisten makrouutisten takia. Vastaavasti se voisi todennäköisesti nousta, jos Fed päättää lopettaa tai keskeyttää koronnostonsa.

Tärkeimmät Metacade-katalyytit

Toinen syy sijoittaa Metacadeen on se, että sillä on tiedossa useita katalyyttejä lähikuukausina. Ensinnäkin Metacaden whitepaper-julkaisun mukaan kehittäjät ovat sitoutuneet toimittamaan enemmän listauksia vaihtoihin tänä vuonna. He ovat jo listanneet sen MEXC:iin, BitMartiin ja Uniswapiin, kuten kirjoitimme täällä.

Suosionsa vuoksi Metacade listataan todennäköisesti myös muissa pörsseissä, kuten Coinbase, Binance, OKX ja Huobi. Historiallisesti kryptovaluuttojen hinnoilla on taipumus nousta, kun tiedossa on suuria pörssilistauksia.

Toinen katalysaattori on se, että kehittäjät ovat tehneet yhteistyötä tunnetun brändin kanssa rakentaakseen pelin, joka julkaistaan tänä vuonna. Useimpina aikoina kryptovaluutoilla on taipumus ollut nousta ennen suuria uutisia ja tapahtumia.

Kryptovaluuttojen korrelaatio

Toinen syy, miksi MCADE:n hinta todennäköisesti nousee, johtuu kryptovaluuttojen korrelaatiosta. Pikakatsaus kryptomarkkinoihin osoittaa, että useimmat digitaaliset valuutat ovat myös vetäytyneet viime aikoina. Bitcoin on pudonnut 31 000 dollarista 27 000 dollariin. Sama koskee muita kryptovaluuttoja, kuten Solanaa ja Cardanoa.

Tämä lasku johtuu pääasiassa velkakatosta ja sen taloudelle aiheuttamista riskeistä. Nyt, kun sopimus on horisontissa, on todennäköistä, että useimmat digitaaliset kolikot myös palautuvat takaisin. Jos näin tapahtuu, Metacade on todennäköisesti edunsaaja. Silti Metacadeen sijoittamiseen liittyy useita riskejä. On esimerkiksi olemassa riski, että tokenin suorituskyky heikkenee talvella, kuten useimmat kryptovaluutat tekevät useimpina vuosina. Lisäksi on olemassa riski, että Metacaden peli ei tule olemaan hitti, kun se julkaistaan.