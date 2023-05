Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Analyytikot odottavat tekoälyn olevan tulevaisuuden työn evoluution ja teollisuuden sovellusten ydin. Tämä selittää suurelta osin sen, miksi ChatGPT:n kaltaiset uudet tulokkaat ovat kerryttäneet suosiotaan nopeasti.

Ymmärtääkseen tämän potentiaalin AltSignals haluaa hyödyntää tekoälyn tehoa yleisiin treidaus-signaaleihin taaten korkeamman laadun ja voittoprosentin. Sijoittajat tietävät, kuinka tärkeä tekoäly on treidaukseen, sillä AltSignalsin $ASI-token on ennakkomyynnissä, minkä johdosta kyseinen tekoälypohjainen kaupankäyntipalvelu on myyty nopeasti loppuun. Alle 22 % tokeneista on jäljellä ennen ennakkomyynnin päättymistä, mikä tarkoittaa, että tämän tokenin suhteen on paljon odotuksia.

Mikä on AltSignals?

AltSignals (ASI) on Isossa-Britanniassa vuonna 2017 perustettu treidausta tukeva signaalipalvelu. Sitä johtaa joukko kokeneita treidaajia, jotka kattavat forexin, osakkeet ja krypton. AltSignalsin luomisesta lähtien sen suosio on kasvanut laadukkaiden treidaus-signaalien ansiosta. Palvelun keskimääräinen signaalin tarkkuus on 64 % yli 3 782 signaalissa.

AltSignalsin yhteisö on myös kasvanut. Palvelulla on Telegramissa yli 52 000 treidaajaa, joista yli 1 400 VIP-ryhmässä. Yhteisö on antanut AltSignalsille arvosanan 4,9/5 Trustpilotissa, mikä tekee signaalipalvelusta yhden luotettavimmista.

Kuinka AltSignals muuttaa alaa

Treidausta tukevan signaalipalvelunsa suuren kysynnän mukaisesti AltSignals innovoi ja sisällyttää tekoälyn toimintoihinsa. Yhtiö lanseeraa tekoälyn johtaman signaalipalvelun nimeltä ActualizeAI. AltSignalsin tiimi uskoo, että tekoäly antaa alustalle etulyöntiaseman reaaliaikaisen tiedonkäsittelyn, ennakoivan mallinnuksen, koneoppimisen ja tunneanalyysin avulla. Vaikka treidaajat ovat kokeilleet tekoälyä aiemmin, ActualizeAI on ensimmäinen laatuaan, joka integroi krypton treidauspalveluun.

$ASI on kryptotoken, jonka omistus antaa oikeudet ActualizeAI:n kauppiaille. Kauppiaat voivat käyttää $ASI:ta äänestääkseen hallinnosta. Mutta tokenin ensisijainen tarkoitus on luoda treidaajayhteisölle yhteisöllisyyttä. $ASI:n omistaminen tarkoittaa, että sijoittajat voivat saada kokeneen AltSignals-tiimin ikuisia kaupankäyntisignaaleja kasvattaakseen tulojaan. Se antaa myös mahdollisuuden teroittaa kaupankäyntitaitojaan treidausturnauksissa, johon treidaajat voivat osallistua ja voittaa $ASI:a.

Muita $ASI:n luomia mahdollisuuksia ovat varhainen ja eksklusiivinen pääsy tuleviin ennakkomyynteihin ja AI Members Clubiin. Tekoälyklubin jäsenet ansaitsevat $ASI:a antamalla ideoita ja palautetta ActualizeAI-tuotteista.

Nouseeko AltSignals 1 000 % vuonna 2023?

On liian aikaista tehdä suuria ennusteita AltSignalsin suhteen. Token on edelleen ennakkomyynnissä, ja sen arvo on 0,015 dollaria. Ennakkomyynnin aikaisen varhaisen kysynnän ja tokenien aiempien hintamuutosten perusteella arvot nousevat usein pilviin, jopa yli 10-kertaisesti siinä vaiheessa, kun token on listattu pörssiin.

$ASI:n odotetaan listautuvan ensimmäiseen pörssiin, Uniswapiin, toisella vuosineljänneksellä. Tällöin tiimi pyrkii myös turvaamaan uusia kumppanuuksia, päivittämään nykyisen AltAlgo™:n automatisoiduksi kaupankäyntipalveluksi ja paljon muuta. Sellaisenaan monia mahdollisuuksia voidaan avata tällä kertaa, mikä auttaa $ASI:n hintaa nousemaan pilviin. Näin ollen 1 000 prosentin hinnankorotus on mahdollista ennen vuoden loppua.

Toinen asia, joka tekee 1 000 %:n hinnannousun mahdolliseksi $ASI:lle, on se, että sillä on jo treidaajien tukiyhteisö. Se, että se ei aloita tyhjästä, tekee epäonnistumisen mahdollisuuden erittäin alhaiseksi. Yhteisö voisi tarjota ActualizeAI:n ja $ASI:n menestymisen edellyttämän alkupotkun.

Milloin on oikea aika ostaa $ASI?

Ei ole oikeaa aikaa ostaa $ASI. Sen ostaminen ennakkomyynnissä antaa kuitenkin mahdollisuuden hankkia tokenia halvalla ja ansaita 10-kertaisen voiton. Tämä tarkoittaa, että tuotto on korkeampi sijoittamalla nyt kuin silloin, kun tokenin arvo on noussut pörsseissä.