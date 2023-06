Energy Pro ennustaa, että Brent-raakaöljyn hinta voi romahtaa 16 prosenttia

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Raaka-aineiden hinnat ovat vaikeuksissa, kun merkit Kiinan heikentymisestä jatkuvat. Invescon hyödykeindeksi on pudonnut 22 dollariin, alimmalle tasolle sitten tammikuun 22. päivän, ja se on pudonnut yli 27 % pandemian korkeimmasta tasosta. Brent- raakaöljyn hinta laski alimmilleen 72,32 dollariin, mikä on lähellä joulukuun 2021 alin tasoaan.

Paul Sankey uskoo öljyn laskevan 60 dollariin

Sankey Researchiä johtava öljy- ja kaasuammattilainen Paul Sankey varoitti CNBC:n haastattelussa, että Brent-raakaöljyn hinta putoaa 60 dollariin lähikuukausina. Sankey on tunnettu energia-ammattilainen, joka on kattanut alaa yli 30 vuotta.

Hän mainitsi useita katalysaattoreita, jotka voivat painaa hintoja paljon alemmas. Ensinnäkin se, että Kiinan väitetystä elpymisestä on tullutpeihoitus. Keskiviikkona julkaistut tiedot osoittivat, että maan teollisuuden PMI pysyi supistumisvyöhykkeellä toukokuussa. Myös muut kaupan ja teollisuustuotannon luvut ovat olleet heikkoja.

Lisäksi hän huomautti, että Venäjän ja Saudi-Arabian välillä näyttää olevan erimielisyyksiä toimitusten leikkauksissa. Saudi-Arabia on syyttänyt Venäjää tuotannon lisäämisestä. Tämän seurauksena hän varoitti, että Saudi-Arabian voisi palata muutama vuosi sitten kokemaamme markkinaosuussotaan. Tällaisessa sodassa Saudi lisää öljyntuotantoaan tulevina kuukausina.

https://www.youtube.com/watch?v=yD_hKXeRyjM

Kun velkakattosopimus on melkein valmis, seuraava Brent-raakaöljyn hinnan katalysaattori on OPEC+-kokous 4. kesäkuuta. Tämä tapaaminen on tärkeä, sillä näyttää siltä, että toukokuussa sovitut tarjonnan leikkaukset eivät ole pysäyttäneet öljyn hinnan vapaata pudotusta.

Brent-raakaöljyn hintaennuste

TradingView:n öljykaavio

Päiväkaavio osoittaa, että Brent-raakaöljyn hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se on muodostanut laskevan kanavan, joka näkyy vihreällä. Hinta on siirtynyt alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Se on myös lähestymässä laskevan kanavan alaosaa.

Siksi trendien seuraamisen periaatteita käyttäen hinta todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat avaintuen 60 dollariin, mikä on noin 16 % nykyisen tason alapuolella. Laskeva näkymä raukeaa, jos hinta hyppää yli $78,73:n, korkeimman pisteen 25. toukokuuta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla