USD/INR-analyysi: tasot, joita kannattaa seurata, kun RBI jättää korot ennalleen

USD/INR -kurssi oli edelleen lähellä ennätysten korkeinta tasoa Intian keskuspankin (RBI) viimeisimmän korkopäätöksen jälkeen. Sen kauppa kävi 82,52:ssa, muutaman pisteen ennätyskorkeamman 83,15:n alapuolella.

RBI:n korkopäätös

Intian keskuspankki päätti kaksipäiväisen kokouksensa torstaina. Toisin kuin Australian ja Kanadan keskuspankit, pankki päätti pitää koron ennallaan 6,50 prosentissa. Pankki sanoi lausunnossaan tarkkailevansa edelleen inflaatiokehitystä. RBI jätti myös kassavarantosuhteen 4,50 prosenttiin.

Tuoreet tiedot osoittavat, että inflaatio maassa on laskemassa. Reutersin tutkimus osoitti, että ekonomistit odottavat inflaation nousevan tämän vuoden toukokuussa 4,42 prosenttia edellisen kuun 4,70 prosentista.

Jos tämä näkemys pitää paikkansa, se tarkoittaa, että maan inflaatio putosi 20 kuukauden alimmilleen, mikä osoittaa, että pankin toimet toimivat. RBI jätti kuitenkin oven auki lisäkorotuksille, koska inflaation ei odoteta laskevan alle 4 prosentin pian.

USD/INR-hinta pysyi ennallaan, koska RBI:n toiminta vastasi odotuksia. Jos se olisi yllättänyt markkinat, pari olisi tehnyt suuria liikkeitä, kuten näimme Kanadan ja Australian dollarien kanssa.

USD/INR tekninen analyysi

TradingView’n USD/INR-kaavio

Päiväkaavio osoittaa, että USD/INR on ollut suhteellisen vakaa tänä vuonna. Tämä on toisin kuin muut kehittyvien markkinoiden valuutat, kuten Etelä-Afrikan rand, Turkin liira ja Argentiinan peso, jotka ovat romahtaneet tänä vuonna.

Pari on löytänyt suuren esteen 83,15:ssä, jossa sillä on ollut vaikeuksia nousta yläpuolelle viime vuoden joulukuusta lähtien. Lisäksi se on muodostanut sinisellä näkyvän nousevan kolmion kuvion. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yleensä nouseva merkki.

USD:n ja INR:n välinen hinta on noussut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, kun taas Awesome Oscillator on liikkunut neutraalin pisteen yläpuolella.

Siksi parin näkymä on neutraali, kunnes se siirtyy yläesteen yläpuolelle kohdassa 83.15. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 84.

Silti on myös mahdollista, että se laskee, koska 83.15 voi olla kolminkertainen yläkuvio. Laskeva näkymä vahvistetaan, jos se putoaa alle 82:n.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla