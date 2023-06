Kaikkien aikojen suurin omaisuuskupla: 1980-luvun Japani – Tapaustutkimus

Teen paljon analyyseja pitkän aikavälin tuotoista osakemarkkinoilla. Maat vs maat. Rahastot vs rahastot. Sektorit vs sektorit. Vaikka aiemmat tuotot eivät koskaan kerro tulevasta suorituskyvystä, aiemmin tapahtuneen tutkiminen tarjoaa hyvän kehyksen seuraavalle.

Viime vuonna julkaisin tutkimuksen, joka keskittyi kolmeen vaikuttavaan tosiasiaan liittyen Yhdysvaltain osakemarkkinoihin:

Useimmat aktiiviset sijoittajat eivät voi voittaa markkinoita

S&P 500: n inflaatiokorjattu historiallinen tuotto on keskimäärin 8,5 %

Markkinat ovat erittäin epävakaat

Tämä epävakaa mutta nouseva kehityskaari koskee Yhdysvaltain osakemarkkinoita. Se ei kuitenkaan kestä kaikkialla. Itse asiassa tämä vie meidät siihen, mikä on monien mittareiden mukaan ihmiskunnan historian suurin omaisuuskupla: Japanin osakemarkkinat 1980-luvulla.

Mitä tapahtui Japanin osakemarkkinoille?

Järkyttävää. Tämä on ensimmäinen sana, joka tulee mieleen, kun kuvaillaan Japanin osakemarkkinoiden 1980-luvun voittoja.

Nikkei 225 (hintapainotettu indeksi, joka koostuu 225 julkisesti noteeratusta osakkeesta Tokion pörssissä) avasi 1980-luvun kaupankäynnin tasolle 6560. Kymmenen vuotta myöhemmin se päätti vuosikymmenen kaupankäynnin lähes 39 000:ssa. Tänään, 33 vuotta huipusta, indeksi käy edelleen 23 % alle tämän tason, noin 30 000:ssa tätä kirjoitettaessa.

Vedenalainen sijoitus sijoituksellaan 33 vuoden kuluttua on hämmästyttävä tosiasia, ja sitä on huomattavasti vähemmän, 23 %. Mutta niin vauhti ja valtava Japanin laajentuminen 80-luvulla oli, että kolme vuosikymmentä kuplan puhkeamisen jälkeen huonosti ajoitetut sijoittajat odottavat edelleen nollatulosta.

On joitain tilastoja, jotka osoittavat, kuinka huimaa asiat olivat silloin. Tarkista ensin vuosituotto:

Se on lähes 500 % tuotto. Se on ehdottomasti jäykkä, mutta ei aivan leukaa laskeva. Joten kaivetaan sitä lisää. Ensinnäkin kasvu oli huipussaan 80-luvulla, mutta myös 50-, 60- ja 70-luvut olivat siunaus sijoittajille.

Itse asiassa Nikkei avasi 50-luvun kaupankäynnin 101,68:aan. Huippuun mennessä neljä vuosikymmentä myöhemmin se oli 38 921, mikä tarkoittaa, että 100 dollarin sijoitus vuonna 1950 olisi kasvanut 38 277 dollariin vuoteen 1990 mennessä (huomaa, että käytän dollareita tässä artikkelissa yksinkertaisuuden vuoksi, mutta tietysti Nikkei on jenipohjainen, joten jos olet amerikkalainen sijoittaja, myös täällä on valuuttavaikutuksia).

Mutta jotta kuplan kokoa voidaan maalata kontekstissa, on verrattava kansainvälisesti tai taloudellisiin indikaattoreihin. Suosikkini on toinen yksinkertainen: 80-luvun loppuun mennessä japanilaiset osakkeet edustivat lähes 45 prosenttia maailman osakemarkkinoista. Vertailun vuoksi toiseksi Yhdysvallat oli toiseksi 33 prosentilla ja Iso-Britannia kolmannella alle 10 prosentilla.

Markkina-arvolla mitattuna maailman neljä suurinta yritystä olivat japanilaiset, ja kahdenkymmenen parhaan joukossa oli kolmetoista japanilaista yritystä.

Entä vertaaminen tuloihin, klassiseen arvostustekniikkaan? Nikkein P/E-suhde nousi huipussaan yli 60X. Maailmanlaajuisesti keskiarvo oli tuolloin 15X, mikä tarkoittaa, että Nikkei oli neljä kertaa korkeampi.

Tarkasteltaessa CAPE-suhdetta, joka vertaa osakkeen hintaa sen suhdannekorjattuihin tuloihin kymmenen vuoden aikana, japanilaiset osakkeet ylittivät melkein 100-kertaisen. Vertaamalla tätä ehkä viime aikojen pahamaineisimpaan kuplaan, dot com -kuplaan, ei ole edes lähellä – Yhdysvaltain osakkeet eivät ylittäneet 50-kertaisia vuosien 1999/2000 sekasorron aikana.

Japanin kiinteistömarkkinat

Osakkeiden arvostukset olivat selvästikin järjettömiä, mutta kupla ei rajoittunut osakkeisiin. Japanin kiinteistöjen määrä kasvoi yli 50-kertaiseksi vuosina 1955-1986. Samaan aikaan kuluttajahinnat vain kaksinkertaistuivat. Alla oleva asuinkiinteistökaavio osoittaa, että asuntojen hinnat ovat vielä nykyäänkin kaukana huipusta, vaikka useimmat muut länsimaat ovat nähneet hinnat nousevan pystysuoraan viime vuosina.

Tarkasteltaessa erityisesti Tokiota, asunnon keskihinta oli 15X keskimääräinen tulo. Julkaisin viitteeksi raportin Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoista muutama viikko sitten, koska tämä suhde on juuri ylittänyt 9:n, kaikkien aikojen ennätyksen ja keskellä asuntokriisiä. Japanilaisia lukuja on todella vaikea uskoa kontekstissaan.

Japanin kuplan romahtaminen

Kupla, kuten kupilla yleensä, puhkesi. Hieman runollisesti osakemarkkinoiden huippu tuli 1980-luvun viimeisenä kaupankäyntipäivänä, jolloin Nikkei sulkeutui 38 915:ssä. Kun kirjoitan tätä vuonna 2023, se ei ole vieläkään noussut lähelle näitä tasoja.

Markkinat laskivat 39 % vuonna 1990. 1991 ei ollut yhtä huono, ja se päätti vuoden alle 4 %. Mutta sitten vuosi 1992 toi toisen 26 prosentin tappion. Nikkei oli menettänyt lähes 60 % kolmessa vuodessa.

Vaikka Nikkei 225:n kauppa käy edelleen alle 30 vuoden takaisen tason, on tärkeää huomata, että tämä on ilman osinkoja. Tämä ei siis ole täysin realistinen kuva – osingot mukaan lukien indeksi on tällä hetkellä alle 5 % alle 30 vuotta sitten, kuplan huipulla. On selvää, että tämä on edelleen kauhistuttava paluu, mutta se ei ole aivan yhtä huono, ja varoitus on tärkeä.

Kaiken kaikkiaan tosiasia ei muuta väitettä, että dollarin kokonaisarvolla mitattuna Japanin kupla on todennäköisesti suurin ihmiskunnan historiassa.

Kaatuuko Yhdysvaltain osakemarkkinat?

Mielenkiintoisin kysymys tästä japanilaisesta analyysistä on seuraava: korostaako tämä valtavaa riskiä pitkän aikavälin sijoittamiselle? Vai onko tyhmää olettaa, että S&P 500 on turvallinen pitkän aikavälin sijoitus, kun otetaan huomioon, mitä Japanissa tapahtui?

Sanoisin, että tässä on mainittava kaksi tärkeää seikkaa. Ensimmäinen on dollarikustannusten keskiarvon käsite. Todellisessa maailmassa on harvinaista, että kukaan tulee markkinoille suurella rahasummalla eikä koskaan sijoita uudelleen. Todennäköisemmin näemme johdonmukaisia investointeja useiden vuosien ajan, kun ihmiset työskentelevät, ansaitsevat rahaa ja vanhenevat, ja heidän taloudelliset ja elämäntilanteensa muuttuvat ajan myötä.

Tämä muuttaa koko analyysin laajuuden. Havainnollistaakseni, miten, saanen esitellä mallin, jonka rakensin äskettäistä kappaletta varten Yhdysvaltain markkinoiden dollarikustannusten keskiarvosta.

Alla oleva kaavio on visualisointi Yhdysvaltain osakemarkkinoilla tehtyjen 100 dollarin kuukausittaisten sijoitusten nykyarvosta alkaen heti härkämarkkinoiden huipulta joulukuussa 2021. Toisin sanoen sijoittaja tulee markkinoille *oikein* härkämarkkinoilla. huippu.

Huolimatta siitä, että he tulivat markkinoille pahimpaan mahdolliseen aikaan, huhtikuuhun 2023 mennessä (kun kaavio luotiin), he olivat voitollisia. Tämä siitä huolimatta, että investoimme viimeisen kahdenkymmenen vuoden pahimpien karhumarkkinoiden kautta. Ilmeisesti tämä koskee Yhdysvaltoja, ja markkinat ovat sen jälkeen elpyneet, mutta se on mukava tapa osoittaa, että investoimalla jatkuvasti tietyn ajanjakson ajan, tuotto ei koskaan ole niin dramaattinen kuin jos olisi sijoittanut suoraan alkuun. Jos sijoittaja olisi vain laittanut kaikki rahansa markkinoille huipussaan eikä koskaan sijoittanut uudelleen, he olisivat silti laskeneet 14 % (kaavion ensimmäinen pylväs – 100 dollarin sijoitus on tällä hetkellä 86 dollarin arvoinen).

Japanissa se on sama. Vaikka markkinoiden huipulla oleva sijoitus on tällä hetkellä 23 % pienempi, jos olisi sijoittanut saman verran vuosittain osakemarkkinoiden huipun päivästä vuonna 1989 alkaen ja jatkuen siitä lähtien, ne olisivat nousseet 90 %. Ja jälleen kerran, ilman osinkoja.

Näin ollen, vaikka tuottoa voidaan dramatisoida huipusta lähtien, 23 prosentin tappio 30 vuoden aikana ei ole kovin realistinen skenaario käytännön sijoittajan kannalta. Tästä huolimatta 90 prosentin tuotto 30 vuodessa on edelleen vastenmielistä, ja olisit kirjaimellisesti voinut tehdä mitä tahansa muuta ylimääräisellä rahallasi ja tehdä paremman tuoton.

Toinen huomioitava seikka arvioitaessa tämän todennäköisyyttä Yhdysvalloissa on se, että S&P 500 -indeksin arvot eivät ole yhtä omituisia verrattuna muihin markkinoihin ympäri maailmaa. Kävin arvostuksissa aiemmin P/E-, CAPE-lukujen ja sen osuuden globaalien osakkeiden markkina-arvosta Japanissa. Nämä olivat kaikki hämmästyttäviä lukuja, eikä mikään ole verrattavissa niihin tänään, Yhdysvalloissa tai muualla.

USA:n osakkeet ovat olleet jo jonkin aikaa muita maita kalliimpia, kuten alla oleva kaavio osoittaa, mutta ero ei ole edes samassa sarjassa kuin Japanissa, jolloin Nikkein P/E-suhde oli nelinkertainen. globaali keskiarvo.

Lopulliset ajatukset

Japanilainen 80-luvun osakekupla on pelottava tapaustutkimus. Vaikka jotain vastaavaa Yhdysvalloissa järkyttäisi finanssimaailmaa, on monia tekijöitä, jotka selittävät sen, mitä Japanissa tapahtui, eivätkä välttämättä kerro Yhdysvaltain asioiden tilaa.

Siitä huolimatta se on varoittava tarina sijoittajille riskin käsitteestä, erityisesti aikahorisonttien suhteen. Pohjimmiltaan osakkeet maksavat tuottoa kompensoidakseen sijoittajia lyhyen aikavälin volatiliteetista. Tästä syystä aikahorisontti ja hajautus on avainasemassa, kun kyse on osakemarkkinoilta ostamisesta. Tämä on myös syy, miksi ostaminen pitkällä aikavälillä ja johdonmukaisella tavalla hajauttaa riskin yhden kertamerkinnän sijaan.

Mikään ei viittaa siihen, että Japanin tilanne olisi välitön Yhdysvaltain osakkeille. Mutta kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vähiten minä. Oletus 8 %:n tuotosta tai 10 %:n tuotosta osinkoineen (joka pitäisi sisällyttää kaikkiin taloudellisiin ennusteisiin, ja se on otettava huomioon Japanin tilannetta arvioitaessa) on standardi pitkän aikavälin Yhdysvaltain osakkeille, mutta tämä on kaukana siitä. taattu.

Mutta lopuksi vaihtoehtokustannus voi olla suurin kaikista. Istuminen sivussa sijoittajien nauttiessa tuottoisista voitoista, erityisesti viime vuosina, kun rahatulostimet ovat olleet lämpimiä ja inflaatio on kiihtynyt yhdessä omaisuuserien hintojen kanssa, on ollut katkera pilleri nieltäväksi. Paranoia on vaarallinen peli, ja olen valinnut tälle kappaleelle kirjaimellisesti historian pahimman omaisuuskuplan.

Pitkän aikavälin aikahorisontti ja harkittu salkun allokaatio ovat kuninkaallisia, eikä tämä Japanin kauhutarina varmasti estä minua poissa Yhdysvaltain osakemarkkinoilta. Minulle se olisi suurin uhkapeli kaikista, ja jopa tämän kauhutarinan taustalla olevat numerot kamppailevat oikeuttamaan.

