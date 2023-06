7 viimeaikaista kehitystä, jotka ovat saattaneet testata Janet Yellenin uskoa dollariin

Valtiovarainministeri Janey Yellen todisti eilen asuntojen rahoituspalvelukomitealle.

Huomionarvoista olivat hänen kommentit, jotka koskivat dollarin pysyvyyttä globaalina varantovaluuttana.

Ukrainan sodan jälkeen maat ovat yhä halukkaampia monipuolistamaan omaisuuttaan, kauppaansa ja rajat ylittäviä maksujaan muissa kuin dollareissa.

Tätä kehitystä on kiihdyttänyt suuresti Bidenin hallinnon sitoutuminen aggressiivisten yksipuolisten pakotteiden käyttöönottoon.

Hän huomautti kommenteissaan,

Meidän pitäisi odottaa ajan myötä asteittain kasvavan muiden omaisuuserien osuuden maiden varantotalletuksista… Mutta dollari on ylivoimaisesti hallitseva varantovarallisuus.

Eräässä Yellenin menettelyä koskevassa raportissa ehdotettiin, että meidän pitäisi

…odottaa dollarin hidasta laskua varantovaluuttana.

Vaikka globaalit dollarinvastaiset tuulet eivät olekaan salaisuus, valtiovarainministerin sanoilla, aivan kuten keskuspankin pääjohtajalla, on uskomaton painoarvo globaaleilla rahoitusmarkkinoilla.

Myöhemmin tänään julkaistavassa Fedin ilmoituksessa FOMC:n odotetaan yleisesti ilmoittavan koronnostojen tauottamisesta eilisen pääosin positiivisen CPI-raportin pohjalta.

Raportti CPI-luvusta ja Fedin todennäköisistä vaiheista on saatavilla täältä.

Ottaen huomioon, että Fed voi merkitä merkittävää muutosta kohti kestävämpää paluuta 2 prosentin tasolle, Yellenin kommentit nostivat kulmakarvoja ja saattavat olla valitettavaa ajoitusta.

Globaali kehitys

Kiinan ja Brasilian kahdenvälinen sopimus

Kiina ja Brasilia, kaksi globaalin viennin raskasta sarjaa, allekirjoittivat vuonna 2023 muistion vähentääkseen riippuvuuttaan dollareista ja siirtyäkseen kauppaan paikallisissa valuutoissa.

Vuonna 2022 kauppavirrat maiden välillä olivat 150 miljardia dollaria, mikä on lähes 40-kertainen kasvu vuodesta 2001.

Koska kumppanuuden odotetaan vain vahvistuvan, tällä voi varmasti olla osansa dollarin vaikutuksen heikentämisessä.

Molemmissa maissa tällaisten linjojen käyttöönotto auttaisi myös suojaamaan transaktiot kohtuuttomalta valuuttariskiltä.

Aiemmassa Invezz- artikkelissa panin merkille, että Kiina teki vuonna 2023 samanlaisia sopimuksia useiden kumppaneiden kanssa, mukaan lukien

…Argentiina, Kazakstan, Bangladesh, Pakistan ja Laos, ja pyrkii saamaan uusia linjoja käyttöön Lähi-idässä.

Kiinan vaikutusvallan kasvu Lähi-idässä

Lähi-itä on ollut ratkaisevassa asemassa dollarin varantovaluuttastatuksen ylläpitämisessä erityisesti sen käytön vuoksi globaalin energian hinnoittelun standardina.

Presidentti Xi vieraili kuitenkin äskettäin alueella ja osoitti heidän kasvavaa diplomaattista vaikutusvaltaansa ja oli avainasemassa Iranin ja Saudi-Arabian välisen diplomaattisen sopimuksen välittämisessä.

Viime vuonna Iran oli valinnut Shanghain yhteistyöjärjestön täysjäseneksi.

Tänä vuonna Saudi-Arabia on myös suostunut liittymään organisaatioon.

Tämä on vahva osoitus ulkoisesta, ei-amerikkalaisesta voimasta, joka saattaa kilpailla Yhdysvalloissa tällä alueella.

BRICS-vauhti lännessä?

Kuten Lena Petrova, CPA, suosittu YouTuber ja talouskommentaattori, sanoi,

…Ranskasta (voi) tulla ensimmäinen Euroopan maa, joka liittyy BRICS-maihin…Macron on pyytänyt Etelä-Afrikan presidentti Ramaphosalta kutsun tulevaan BRICS-huippukokoukseen, joka on määrä pitää Pretoriassa Etelä-Afrikassa.

Jos Ranska hyväksytään, se olisi ensimmäinen länsimaa, joka liittyy kasvavaan blokkiin, joka etsii yhä enemmän dollarivaihtoehtoja.

Aiemmin maaliskuussa ranskalainen TotalEnergies sai päätökseen ensimmäisen juanissa selvitetyn nesteytetyn maakaasun kauppansa, mikä todennäköisesti käynnistää ei-dollaritransaktioiden trendin.

BRICS-maille tuleva huippukokous on mahdollisesti erittäin merkittävä.

Aiemmassa artikkelissa, joka koski tulevaa tapaamista, todettiin,

Kun vaihtoehtoinen rahakehys on yksi keskustelunaiheista, elokuussa 2023 järjestettävä BRICS-huippukokous voisi tarjota mahdollisen etenemissuunnitelman. Schectman haluaa irtautua dollaririippuvuudesta ja odottaa, että nämä maat neuvottelevat todennäköisesti siirtymisestä hyödykerahaan tai kiinteän valuutan luomiseen, joka on sidottu valitun hyödykkeen yksikköön. Jos tällainen muutos toteutuu, dollari menettäisi epäilemättä merkittävän osan vetovoimastaan globaaleilla markkinoilla.

Kokouksessa käsitellään hyvin todennäköisesti kysymystä syvän likvidien joukkovelkakirjamarkkinoiden puutteesta hajauttaessaan pois dollarista.

Täten,

…kaikki uudet valuuttapyrkimykset edellyttävät yksimielisyyttä pääomanhankintamallista ja vankasta kehyksestä, joka tarjoaa suojan hyödykerahamekanismeille.

Intiaani hylkäsi Yhdysvaltain kutsun Natoon

Greenbackin nousu on hyötynyt suuresti Yhdysvaltojen sotilaallisten voimavarojen ylivallasta.

Aikaisemmassa Invezzin artikkelissa “Kulta ja hopeanäkymät 23 osavaltion siirtyessä ottamaan takaisin jalometalleja laillisina maksuvälineinä” viitattiin David Graeberiin, antropologiin ja tunnettuun kirjan “Velka – ensimmäiset 5 000 vuotta” kirjoittajaan. totesi,

…Yhdysvaltain sotilaallinen ylivalta… Millään muulla hallituksella ei ole koskaan ollut mitään etäältä tällaista kykyä. Itse asiassa voitaisiin hyvinkin väittää, että juuri tämä voima pitää koko dollarin ympärille järjestetyn maailman rahajärjestelmän koossa.

Tästä asemasta huolimatta Yhdysvaltojen ja Naton yhdistetty sotilasdiplomatia kuitenkin kohtasi merkittävän takaiskun aiemmin tällä viikolla.

Vastauksena Intialle lähetettyyn kutsuun liittyä liittoumaan ulkoministeri S. Jaishankar totesi,

…todellisuus on, että se ei ole Intiaan sopiva malli.

Erilainen näkemys Ukrainan sodasta?

Haastattelussa, joka oli saatavilla 13. kesäkuuta 2023, eversti Douglas Macgregor, Ph.D., puhui The Center for the National Interest in Washington DC:n kanssa.

Hän uskoo,

…vastahyökkäykset, jotka ovat maksaneet Ukrainan joukoille valtavia ihmishenkiä. Emme voi edes kuvitella, kuinka epätoivoinen Ukrainan armeijan täytyy olla tässä vaiheessa, kun se on menettänyt lähes satatuhatta… he käynnistävät näitä hyökkäyksiä hellittämättä siinä toivossa, että ne voivat luoda illuusion onnistumisesta.

Mitä tulee Yhdysvaltojen rooliin, hän lisäsi:

…he olettivat voivansa murskata Venäjän taloudellisesti ja taloudellisesti… he ovat myös yrittäneet eristää Venäjää muusta maailmasta, vaikka itse asiassa muu maailma miinus Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat suurelta osin Venäjän puolella… (tuki) Yhdysvallat (ja) eurooppalaiset liittolaiset ovat kutistuneet. Se on kuivumassa ja olemme nyt saavuttamassa sotavarastomme loppua

Hänen kommenttinsa ovat linjassa The Economistin vuonna 2022 julkaiseman mielenkiintoisen grafiikan kanssa, joka osoitti, että maat, joiden osuus maailman väestöstä oli yli 60 prosenttia (entinen Venäjä), tukivat tai suhtautuivat neutraalisti Venäjän näkemykseen Ukrainasta.

The Economist (2022)

Koska Macgregor on uskomattoman monimutkainen ja kehittyvä tarina, jolla on kilpailevia näkökulmia, se näyttää antavan ymmärtää, että konfliktin edetessä tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia USA:n imagoon.

Tällä voi puolestaan olla lisävaikutus maailmanlaajuiseen luottamukseen dollariin.

Kotimaiset dollarihaasteet

Jalometallit laillisena maksuvälineenä

Ironista kyllä, ehkä tärkein Yhdysvaltain dollarin haaste on toteutunut kotona.

Yhä useammat osavaltiot ovat alkaneet osoittaa epäluottamusta dollaria kohtaan.

Yllä olevassa artikkelissa, joka koskee kullan ja hopean laillista maksuvälinettä, mainitaan kolme keskeistä syytä panimon tyytymättömyyteen,

Ensinnäkin inflaatio tuhoaa edelleen kotitalouksien budjetteja ja uhkaa välttämättömien tavaroiden, kuten polttoaineen ja ruoan, saatavuutta. Toiseksi, tämän vuoden heinäkuussa Yhdysvaltain hallituksen odotetaan ottavan käyttöön Central Bank Digital Currency (CBDC) -valuuttansa. Ottaen huomioon tämän instrumentin ohjelmoitavan luonteen, Robert E. Wright, vanhempi tutkija American Institute for Economic Researchista, varoittaa tavallisten kansalaisten ostopäätösten hallinnan liiallisesta keskittämisestä. Wright lisää, että CBDC:t eivät välttämättä ole perustuslain mukaisia rahaa. Kolmanneksi, kun joukkovelkakirjat ovat laskeneet verenvuotoa kahden viime vuoden aikana, yhä useammat osavaltiot ovat joutuneet eläkerahastonsa vaikeuksiin.

Sukeltaessa syvemmälle dollari-eläkekriisiin,

Tässä ympäristössä valtiot joutuvat likvidoimaan yhä suurempia määriä omistusosuuksiaan kattaakseen velvoitteensa, samalla kun velat kasvavat edelleen hälyttävää vauhtia. Tämän seurauksena eläkerahastot näkevät olennaisia pääoman menetyksiä, joukkovelkakirjalainojen myyntitulojen laskua, luottoriskien kasvua ja paremmat mahdollisuudet sääntelyyn puuttua.

Source: Equable (2022)

Totesin aikaisemmassa artikkelissa, että velkakaton fiasko on vaikuttanut myös kuntien budjetteihin, joissa

…valtiovarainministeriö on päättänyt keskeyttää valtion ja paikallishallinnon (SLGS) valtion velkasitoumusten liikkeeseenlaskun. Valtiovarainministeriö lasketaan liikkeeseen paikallisille tahoille tiettyjen verolakien noudattamiseksi ja julkisen varainhoidon sujuvuuden helpottamiseksi.

Tämän seurauksena useat osavaltiot ovat jo tunnustaneet tai nopeuttavat laillisia prosesseja, jotta kultaa ja hopeaa voidaan käsitellä laillisina maksuvälineinä.

Pohjimmiltaan paikallishallinnot suojaavat itseään mahdolliselta dollarin putoamiselta.

Velkakatto ja pankkikriisi

Janet Yellen on liputtanut velkakattotilannetta jo jonkin aikaa ja sen aiheuttamaa vahinkoa USA:n velkasitoumusten maailmanlaajuiselle uskottavuudelle.

Aiemmin tänä vuonna kongressille lähettämässään kirjeessä valtiovarainministeri kirjoitti:

…vaikka pankkiongelman ensimmäinen vaihe on luultavasti ohi, pankeissa on ilmaantunut hitaasti palava tuska, kun he huomaavat, että heillä on pitkäaikaisia lainoja alhaisilla koroilla ja talletukset hinnoitellaan paljon korkeampiin korkoihin, joten niiden kannattavuus, erityisesti pieni ja keskisuuri sektori, heikkenee…… (velkarajojen epävarmuus saattaa) nostaa lyhytaikaisia lainakustannuksia veronmaksajille ja vaikuttaa negatiivisesti Yhdysvaltojen luottoluokitukseen…aiheuttaa vakavia vaikeuksia amerikkalaisille perheille, vahingoittaa maailmanlaajuisesti johtoasemassa ja herättää kysymyksiä kyvystämme puolustaa kansallisia turvallisuusetujamme.

Lisätietoja Yellenin kirjeestä kongressille on saatavilla täältä.

Vaihtuuko sävy?

Kuten aiemmin mainittiin, valtiovarainministerin kommentilla voi olla merkittävä vaikutus globaaleihin markkinoihin.

Vuoden 2022 Bloombergin artikkelissa todettiin,

…(Yellen) sanoi, että Yhdysvaltain dollarilla ei ole vaaraa menettää asemaansa maailman hallitsevana varantovaluuttana Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden seurauksena sen hyökkäyksen vuoksi Ukrainaan.

Tällä viikolla hänen lausunnostaan raportoimissaan kommenteissa Yellen kuitenkin totesi, että

…luonnollinen halu monipuolistaa…

Tämä viittaa siihen, että motivaatiota siirtyä pois vihreästä selästä on runsaasti, kun taas Yhdysvaltojen viime vuoden ulkopolitiikka on varmasti ollut ahdistuksen lähde monille tärkeille kauppakumppaneille.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla