AltSignalsia koskeva uutinen tänään oli projektin ennakkomyynnin saaneen osakseen uutta vauhtia. Tämä johtuu kryptovaluuttojen arvojen noususta Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan, Jerome Powelin, kommenttien myötä, jotka ovat lisänneet kryptomarkkinoiden positiivista tunnelmaa.

Markkinat ovat myös nousussa aiemmin tällä viikolla tapahtuneen rallin jälkeen, jota suurelta osin katalysoi BlackRockin Bitcoin ETF-haku. WisdomTree, Invesco ja Valkyrie ovat sittemmin hakeneet spot-ETF-rahastoja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolta. Kryptosektorilla siis kuhisee ja uudet kolikot, kuten AltSignals, voivat olla suuria vaikuttajia, kun sijoittajat tarkastelevat seuraavaa härkäsykliä.

Fedin mukaan kryptolla on pysyvää voimaa

Keskiviikkona keskuspankin puheenjohtaja, Jerome Powell, huomautti rahapoliittisessa lausunnossa House Financial Services Committeessa, että kryptolla on “pysyvä voimaa ” omaisuusluokkana.

Powell kommentoi myös vakaakolikko-markkinoita ja huomautti, että Yhdysvaltain keskuspankilla on oltava vahva rooli alan sääntelyssä ja valvonnassa. Mutta hän lisäsi myös, että Yhdysvaltain keskuspankki pitää stabiileja kolikoita “rahana “. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen arvot nousivat kommenttien seurauksena.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) oikeusjutut Binancea ja Coinbasea vastaan vaikuttavat mahdollisesti tulevaisuudessa, vaikka tämän kaltaiset raportit viittaavat siihen, että asiat voisivat olla paremmin. Makrotaloudellinen ympäristö voi olla toinen tekijä, varsinkin sen jälkeen, kun Fed vihjasi uusista koronnostoista tulevina kuukausina. Mutta kaikesta tästä huolimatta Wall Streetin finanssijättien tulo ja Powellin huomautukset siitä, että kryptolla on “pysyvä voimaa” omaisuusluokkana, viittaavat siihen, että sääntelyn selkeys saattaa johdattaa krypton käyttöönoton seuraavalle tasolle.

Vastaavat tekoälyalan liikkeet, joiden yhteydessä Yhdysvaltain kongressi esitteli tällä viikolla kahden puolueen lakiehdotuksen tekoälyn sääntelystä, ovat tervetulleita, kun viranomaiset pyrkivät suojelemaan kuluttajia. Nämä skenaariot voisivat edistää AltSignals-hanketta, joka yhdistää lohkoketjuteknologian, kryptovaluutan ja tekoälyn alustaksi, jonka on määrä mullistaa kaupankäyntiala.

Mikä on AltSignals?

AltSignals on projekti, jonka tarkoituksena on antaa sijoittajille, treidaajille ja krypto-harrastajille mahdollisuus hyötyä vallankumouksellisesta AI-kaupankäyntialgoritmista. Tämä johtuu siitä, että AltSignals rakentaa uutta tekoälyllä toimivaa algoritmia, jota tarjotaan ActualizeAI-alustan kautta.

ActualizeAI yhdistää lohkoketju-teknologian ja tekoälyn tehon luodakseen käyttäjille pääsyn tehokkaaseen treiduas-signaalityökaluun, jonka lisäetuna tulee sijoitus alkuperäiseen ASI-tokeniin. Joitakin ASI:n omistamisen etuja ovat eksklusiivinen pääsy ActualizeAI-ekosysteemiin, jäsenklubiin, treidausturnauksiin ja DAO-hallintoon. Tarjolla on myös passiivisia tulomahdollisuuksia, mukaan lukien panostaminen.

Lisää AltSignalsin mahdollisuuksista löytyy täältä.

ASI:n hinta nousee 25 % seuraavassa ennakkomyyntivaiheessa

ASI-tokenien ennakkomyynti on tällä hetkellä avoinna ja ensimmäisessä vaiheessa, jossa 95 % saatavilla olevista tokeneista on myyty. Se tarkoittaa, että alle 5 % nykyisellä 0,015 dollarin hinnalla saatavilla olevista tokeneista on jäljellä. Koska kiinnostus hanketta kohtaan on suuri, kuten varhaissijoittajien tähän mennessä sijoittamat yli miljoona dollaria osoittavat, nykyinen vaihe myydään todennäköisesti loppuun hetkessä.

ASI:n hinta tulee nousemaan 25 prosenttia, kun nykyinen vaihe päättyy, jolloin tokenin arvo on 0,01875 dollaria. Tämän vaiheen aikana AltSignalsin tiimi pyrkii keräämään 1 171 875 dollaria. Kaiken kaikkiaan ennakkomyynti kestää neljä vaihetta, jolloin ASI:n hinta nousee viimeisessä vaiheessa 0,02274 dollariin.

AltSignalsin etenemissuunnitelman tärkeimmät virstanpylväät

AltSignals pyrkii keräämään 5 480 600 dollaria ennakkomyynnin loppuun mennessä, ja varat käytetään ActualizeAI:n kehittämiseen ja lanseeraukseen. Heidän etenemissuunnitelmansa mukaan token tulee voimaan markkinoilla kolmannella vuosineljänneksellä. Tiimi myös automatisoi nykyisen AltAlgo-kaupankäyntialgoritmin ja käynnistää ActualizeAI Pass NFT Marketplacen samalla vuosineljänneksellä.

Hallinto- ja ActualizeAI:n betaversion odotetaan valmistuvan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, kun taas ALPHA-julkaisun ja live-kaupankäynnin odotetaan tapahtuvan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2024 toisella neljänneksellä AltSignals julkaisee mobiilisovelluksensa ja lisää kahden napsautuksen käyttöönoton.