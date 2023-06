Darden Restaurants Inc (NYSE: DRI) on hieman miinuksella tänä aamuna, vaikka se raportoi vahvasta viimeisestä neljänneksestä ja antoi optimistisia tulevaisuuden ohjeita.

Sijoittajat ovat edelleen pettyneitä, koska yhtiön mukaan sen vertailukelpoinen myynti fine dining -segmentissä laski 1,9 %. Silti Anastasia Amoroso – iCapitalin pääsijoitusstrategi sanoi Yahoo Finance Livessä :

Darden ehdottaa, että fine diningissa on heikkouksia. Mutta suuri makrokuva on, että kuluttajalla on työpaikka ja hän saa enemmän palkkaa. Tämä harkinnanvarainen ostovoima on edelleen hyvin kuluttajalle.