Siemens Energy AG:n (ETR: ENR) osakkeet putosivat tänä aamuna noin 35 % sen jälkeen, kun saksalainen yritys peruutti vuoden 2023 tulossuosituksensa.

Perjantaina energiateknologiayhtiö kertoi Siemens Gamesan teknisessä katsauksessa, että sen tuuliturbiinikomponenttien vikaantuvuus lisääntyi merkittävästi.

Se lisäsi, että tuotteiden laadun parantamiseen liittyvien kustannusten odotetaan ylittävän 1,0 miljardia euroa (1,09 miljardia dollaria). CNBC:n Street Signs Europe -ohjelmassa Alliance Bernsteinin Nicholas Green sanoi tänään:

Uskoisin, että he voivat kiivetä sieltä takaisin. Onnella, kun he raportoivat elokuussa, he ovat laittaneet kustannuksia hakasulkeisiin. Mutta varmasti se on hälyttävän suuri hitti.