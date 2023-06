Kun Lordstown Motors kaatuu, Mullen Automotive, Canoo voisi olla seuraava

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Lordstown Motorsista (NASDAQ: RIDE) tuli ensimmäinen sähköauto yritys hakee konkurssisuojaa. Yrityksellä on ollut vaikeuksia saada pääomaa ja rakentaa kuorma-autojaan sen jälkeen, kun Foxconn vetäytyi kumppanuudestaan.

Sähköautoyhtiö romahtaa

Copy link to section

Lordstown Motors on sähköautoyritys, joka yritti rakentaa kuorma-autoja Detroitissa. Yrityksen liiketoimintamalli oli suhteellisen helppo. Se tekisi tutkimuksen ja myy sille kuorma-autoja. Valmistuksen sijaan Lordstown tekisi yhteistyötä taiwanilaisen jättiläisvalmistajan Foxconnin kanssa, joka rakentaisi ajoneuvonsa. Tämä on sama malli, jota Fisker on käyttänyt.

Sähköautojen rakentaminen tyhjästä on erittäin kallis prosessi, kuten Teslan, Rivianin ja Lucid Motorsin kaltaisten yritysten viime vuosina käyttämät valtavat summat osoittavat. Lordstown Motorsin tapauksessa yritys käytti yli 15,6 miljoonaa dollaria vuonna 2019 ja 102 miljoonaa dollaria vuonna 2020. Sen kulut kasvoivat yli 275 miljoonaan dollariin vuonna 2022.

Tämän seurauksena sen käteisvarat loppuivat. Viimeisin raportti osoitti, että sen käteisvarat ja lyhytaikaiset sijoitukset putosivat 176 miljoonaan dollariin. Tuolloin yhtiö moitti Foxconnia, koska se ei antanut sille lupaamiaan varoja vuonna 2022.

Lordstownin konkurssi oli helppo ennustaa. Tässä artikkelissa Kirjoitin toukokuussa, varoitin, että osakkeet putoavat nollaan, kun sen kassavarat hupenivat.

Lordstown Motors vs. Mullen Automotive, Canoo-osakkeet

Mullen Automotive ja Canoo voisivat olla seuraavat

Copy link to section

Lordstown Motors ei ole ainoa sähköautoyritys, joka menee konkurssiin tänä vuonna. Kuten olen aiemmin varoittanut, Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) ja Canoo voivat myös romahtaa likviditeetin heikkeneessä.

Mullen Automotive on aloittanut ajoneuvotoimitukset, mutta sen tase näyttää riittämättömältä tukemaan sen toimintaa. Viimeisin raportti osoitti, että yhtiöllä oli yli 60,3 miljoonaa dollaria käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia. Sillä oli myös yli 14,8 miljoonaa dollaria ostovelkoja ja 121 miljoonaa dollaria lyhytaikaisia velkoja.

Vertaa nyt näitä lukuja yrityksen neljännesvuosittaisiin kuluihin. Mullen Automotiven toimintakulut olivat yli 67,9 miljoonaa dollaria ensimmäisellä neljänneksellä ja 73,6 miljoonaa dollaria edellisellä neljänneksellä. Siksi, vaikka yritys leikkaa kustannuksia ja alkaisi saada tuloja, sen on hankittava pääomaa pian.

Canoo on toinen vaikeuksissa oleva sähköautoyritys, joka voi myös mennä konkurssiin. Viimeisin vuosineljännes osoitti, että yrityksellä oli yli 81,5 miljoonan dollarin kulut, kun ne olivat 83,2 miljoonaa dollaria. Se on käyttänyt lähes miljardi dollaria vuodesta 2022 lähtien.

Vertaa nyt tätä sen kassasaldoihin. Canoo päätti vuosineljänneksen alle 10 miljoonalla dollarilla, kun neljännellä vuosineljänneksellä oli yli 40 miljoonaa dollaria. Siksi yrityksen on kerättävä rahaa, mikä on vaikeaa, koska sen osake on romahtanut tänä vuonna 83 prosenttia.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla