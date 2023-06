Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kryptovaluutat ovat tuottaneet osakkeita ja kultaa paremmin tänä vuonna. Bitcoin on palannut ja noussut tänä vuonna yli 86 %, toimien paremmin kuin Nasdaq 100 ja Dow Jones. Nasdaq 100 -indeksi on noussut yli 30 %, kun taas kulta on liikkunut sivusuunnassa. Samaan aikaan AltSignalsin tokenmyynti on jatkunut menestyksekkäästi viime kuukausina.

Krypto voittaa osakkeet

Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat käyneet läpi suuria haasteita muutaman viime kuukauden aikana. Viime vuoden toukokuussa Terra ja sen ekosysteemi kaatui, mikä johti miljardien dollarien tappioihin. Seurauksena Celsiuksen ja Three Arrows Capitalin kaltaiset yritykset kaatuivat. Tällä hetkellä Terran perustaja on vankilassa ja kohtaa lukuisia oikeudellisia haasteita.

Marraskuussa FTX, jonka arvo oli yli 30 miljardia dollaria, romahti, mikä johti valtaviin tappioihin. Tuolloin monet sijoittajat olivat huolissaan siitä, että kryptoteollisuus ei selviäisi enää. Nyt kuitenkin Sam Bankman Fried odottaa oikeudenkäyntiään Yhdysvalloissa. Tällä viikolla hän hävisi kanteensa hylkäämisen.

Tässä kuussa kryptoteollisuus kohtasi suuren haasteen, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) nosti kanteet Binancea ja Coinbasea vastaan. Kyseisillä oikeudenkäynneillä on todennäköisesti suuri merkitys teollisuudelle ja vielä onkin liian aikaista ennustaa, miten ne päättyvät.

Kaikesta tästä huolimatta näyttää siltä, että kryptovaluutat ovat osoittaneet vahvaa pysyvyyttä, kuten Jerome Powell totesi viime viikolla. Siksi onkin todennäköistä, että Bitcoinin hinta jatkaa nousuaan tulevina viikkoina.

Kuten alla näkyy, Bitcoin leijuu lähellä korkeinta tasoaan tänä vuonna. Se on muodostanut nousevan viirikuvion, joka on nouseva merkki. 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot ovat muodostaneet nousevan jakomallin. Siksi on todennäköistä, että kolikko räjähtää pian korkeammalle, kuten ennustin tässä artikkelissa viime viikolla.

AltSignals-tokenien myynti jatkuu

Toinen tärkeä kryptouutinen koskee AltSignals-tokenien myynnin lopun lähenemistä. Kehittäjät ovat nyt keränneet yli 1,034 miljoonaa dollaria token-myynnin ensimmäisessä vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisessä vaiheessa on jäljellä enää 3,2 miljoonaa tokenia.

ASI-tokeneita myydään nyt 0,015 USDT:lla, mikä saattaa olla niiden ennätysten alhaisin taso. Seuraavaksi kehittäjät nostavat hintaa 25 % myynnin seuraavassa vaiheessa, joka alkaa pian.

Aloittelijoille AltSignals on yritys, joka pyrkii hyödyntämään tekoälytekniikka tarkkojen krypto- ja forex-signaalien tarjoamiseen. Hyvä puoli AltSignalsissa on, että yrityksellä on jo tuhansia käyttäjiä, jotka ovat antaneet sille erinomaisia arvosteluja. Se on jo myös kannattava yritys.

Tämä uusi tekoälypohjainen alusta ei täysin korvaa nykyistä teknisiä indikaattoreita käyttävää järjestelmää. Sen sijaan se täydentää tekniikkaa tarjoamalla tarkempia signaaleja.

Onko ASI hyvä ostos?

Joten onko AltSignals hyvä ostos? Uskon, että ASI on korkean riskin ja korkean tuoton sijoituskohde. Jos kaikki menee hyvin, token nousee, kun se listataan sellaisissa avainpörsseissä, kuten Uniswapissa. Olemmekin viime aikoina nähneet useiden tokenien, kuten Pepen ja Milady Memen nousun. Matkan varrella monet, jotka ovat sijoittaneet alussa muutaman sata dollaria, ovat nyt rikastuneet.

Riskinä on, että tokenin arvo saattaa myös pudota, kun se listautuu. Siksi sijoittajien tulisikin tasapainottaa riski sekä tuotot kohdistamalla pieni osa salkuistaan kolikkoon. Voit ostaa ASI-tokenin täältä.