SPDR Dow Jones: DIA ETF on muodostanut harvinaisen nousevan kuvion

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) -osakekurssi on menestynyt hyvin tänä vuonna. Se on noussut noin 2,42 % tänä vuonna ja yli 7 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Rahasto on tuottanut muita suosittuja ETF-rahastoja, kuten SPDR S&P 500 ja Invesco QQQ.

Tekniset osakkeet johtavat

Copy link to section

SPDR Dow Jones ETF on jäänyt jälkeen kahdesta muusta suuresta rahastosta, koska ne ovat altistuneet teknologiayrityksille. Itse asiassa sen rahastojen teknologiayritykset ovat menestyneet parhaiten tänä vuonna. Salesforcen osakkeen hinta on noussut yli 57 %, mikä tekee siitä rahaston johtajan.

Salesforce, suurin CRM-yritys, on menestynyt hyvin, kun johto toteuttaa käännettä sen joutuessa aktivistipaineen alle. Jotkut yrityksen huippuaktivistiomistajista ovat Elliot Management, Starboard Value, Third Point ja Inclusive Capital.

Applen osakekurssi on noussut yli 44 % tänä vuonna, kun sijoittajat vetoavat sen kasvun jatkuvan. Osakkeet nousivat äskettäin, kun yhtiö otti alalle uuden kategorian. Se lanseerasi virtuaalitodellisuuskuulokkeet, jotka voivat häiritä alaa.

Microsoft on SPDR Dow Jones ETF:n toiseksi parhaiten tuottava osake, koska se hyppäsi yli 39 %. Yrityksestä on tullut yksi parhaista tekoälyistä panostaa tänä vuonna kumppanuuden ansiosta OpenAI:n, ChatGPT:n luojien, kanssa.

Intelin osakekurssi on noussut yli 29 % tänä vuonna puolijohteiden kysynnän kasvaessa. Kilpaileva yritys on kuitenkin menestynyt muita huippupuolijohdeyrityksiä, kuten AMD:tä ja Nvidiaa, heikommin. Nvidian markkina-arvo on kasvanut yli 1 biljoonaan dollariin.

Muita Dow Jonesin parhaiten menestyviä yrityksiä ovat muun muassa Cisco, American Express, McDonalds ja Visa.

Dow Jones -indeksissä on ollut näyttäviä jälkeenjääneitä. Walgreens Boots Alliancen osakkeet ovat pudonneet 235:llä tänä vuonna. Kuten täällä kirjoitin , yhtiön kasvu ja kannattavuus ovat heikentyneet viime kuukausina. Muita DIA ETF:n huippujäljettäjiä ovat 3M, Amgen, Chevron, UnitedHealth Group ja Goldman Sachs.

SPDR Dow Jones ETF:n osakekurssianalyysi

Copy link to section

Päiväkaavio näyttää, että DIA ETF on ollut hidas nousutrendi viime kuukausina. Se on noussut yli 20 % vuoden 2022 alimmalta tasolta. Osake on noussut 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Se on myös muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion.

Osake on tärkeällä vastustasolla, koska tämä oli korkein piste tammi-, helmi- ja toukokuussa. Tästä syystä osakkeen näkymät ovat neutraalit ja nouseva harha. Lisää nousua vahvistetaan, jos osake nousee tämän kuun korkeimman 345 dollarin yläpuolelle.