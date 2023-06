Iso-Britannian maamerkki krypto-, stablecoin-seteli allekirjoitettiin lakiin

Iso-Britannia on virallisesti tunnustanut krypto- ja vakaakolikot säännellyksi toiminnaksi sen jälkeen, kun kuningas Charles hyväksyi Financial Services and Markets Bill (FSMB) -lain.

Kuten täällä kerrotaan, 19. kesäkuuta House of Lords – Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuone – hyväksyi FSMB:n, mikä vei lakiesityksen askeleen päähän siitä, että siitä tulee laki. Tämä vaihe oli Royal Assent, Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalmistelun viimeinen vaihe, jossa parlamentissa hyväksytty lakiehdotus allekirjoitetaan virallisesti laiksi.

Andrew Griffith, valtiovarainministeriön talousministeri, kommentoi :

”Vuosi 2023 on osoittautumassa rahoituspalveluidemme uudistamisen lippuvuodeksi. Tämä merkittävä lainsäädäntö antaa meille hallinnan rahoituspalveluiden sääntökirjassamme, joten se tukee Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksiä ja kuluttajia ja edistää kasvua. Kumoamalla Brysselissä vahvistetut vanhat EU-lait vapauttavat miljardeja investointeja – käteistä, jotka voivat avata innovaatioita ja kasvattaa taloutta.

Laki antaa sääntelijöille valvontavaltuudet

FSMB otettiin käyttöön heinäkuussa 2022, ja se pyrki tuomaan krypton säännellyn rahoitustoiminnan piiriin. Lakiehdotuksessa luokitellaan myös vakaat kolikot osaksi maksujärjestelmää. [ Lue lisää ;]

Tänään, torstaina 29. kesäkuuta 2023, kuningas Charles täytti menettelyllisen velvoitteen, jonka vuoksi vuoden 2023 Financial Services and Markets Act -laki on sääntelijöiden ohjaava laki. Laki, joka sisälsi keskeisiä muutoksia, kuten tämän keskustelun aikana, antaa sääntelijöille, kuten Financial Conduct Authorityn, valvontavaltuudet krypto- ja vakaisiin kolikoihin maassa.

Sekä FCA:lla, Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriöllä, Bank of Englandilla ja Payments Systems Regulatorilla on valtuudet laatia ja valvoa alan keskeisiä sääntelyohjeita.

Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriö, Financial Conduct Authority, Bank of England ja Payments Systems Regulator voivat pian ottaa käyttöön ja panna täytäntöön sääntöjä alan säätelemiseksi. Säännöt, jotka koskevat krypton valvontaa säänneltynä toiminnana, odotetaan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Ison-Britannian maamerkki kryptolain tulee voimaan kuukausi sen jälkeen, kun EU hyväksyi virallisesti Markets in Crypto-Assets (MiCA) -lain, joka tarjoaa kattavan kryptosäädöksen. Asetus tulee voimaan vuonna 2024.