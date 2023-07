TRY/USD: Turkin liira USD:ksi ja punnan vaihtokurssit ylimyyty

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Turkin liiran armoton lasku hillitsi tällä viikolla, kun valtion omistamat pankit aloittivat uudelleen tukensa valuuttamarkkinoilla. Turkin liiran kurssi USD:ksi (TRY/USD) oli 0,038:ssa, kun taas liiran punnan (TRY/GBP) kurssi oli 0,030. Kaiken kaikkiaan valuutta on pudonnut yli 39 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Turkin inflaatiotiedot edessä

Copy link to section

Turkin liira on ollut viime kuukausina voimakkaassa laskusuunnassa, vaikka joillain talouden osilla meni hyvin. Esimerkiksi matkailuala kukoistaa, ja heikko liira auttaa ulkomaalaisia löytämään tarjouksia.

Maanantaina julkaistujen tietojen mukaan valmistus PMI nousi kesäkuussa 51:een. PMI-lukema 50 ja enemmän on merkki siitä, että ala oli edelleen laajentumassa. Lisätiedot osoittivat, että Turkin vähittäismyynti kasvoi huhtikuussa 0,9 %.

Tuorein Turkin liirauutinen oli, että pankit ovat alkaneet puuttua valuuttamarkkinoihin. Bloombergin mukaan pankit myivät puoleenpäivään mennessä jopa miljardi dollaria tukeakseen valuuttaa.

Tulevaisuudessa seuraava tärkeä Turkin liiran katalysaattori on tuleva inflaatiotiedot torstaille. Ekonomistit uskovat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) laski hieman kesäkuun 39,47 prosentista. Se oli huipussaan noin 90 % vuonna 2022. MoM-pohjalta analyytikot odottavat inflaation nousevan 4,84 %:iin.

Inflaatiotiedot tulevat muutaman päivän kuluttua Turkin keskuspankin korkopäätöksen toimittamisesta. Se päätti nostaa korkoja 15 prosenttiin kesäkuussa, kun se aloitti uudelleen taistelunsa inflaatiota vastaan. Kuten kirjoitin täällä , ekonomistit odottivat pankin nousevan yli 20 prosenttia.

https://www.youtube.com/watch?v=UGoJrk39NHc

Liiran haasteena on, että monet turkkilaiset ja kansainväliset sijoittajat ovat menettäneet kiinnostuksensa valuuttaa kohtaan. Näin ollen valuutta todennäköisesti jatkaa laskuaan niin kauan kuin Erdogan on presidentti. Lisäksi se on pudonnut jo yli 80 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Ennuste Turkin liirasta USD:ksi

Copy link to section

TradingView:n TRY/USD-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että TRY/USD on ollut vahvassa laskutrendissä muutaman viime kuukauden aikana. Se on pudonnut kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt ylimyydyn tason alapuolelle.

Siksi Turkin liira USD:ksi ja GBP jatkaa todennäköisesti laskuaan, kun myyjät tavoittelevat seuraavaa avaintasoa 0,035:ssä ja 0,025:ssä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.