EUR/NOK hintaennuste, koska valuuttakurssi on käännepisteessä

Mircea Vasiu on Invezzin markkina-analyytikko, joka on kirjoittanut osakemarkkinoista ja valuuttakaupasta vuosikymmenen ajan. Mircea hyödyntää makrotalouden tuntemustaan muuttaakseen tiedot… lue lisää

Norjan kruunu (NOK) on maailman kolmanneksitoista eniten vaihdettu valuutta, ja se otettiin käyttöön vuonna 1875, kun Norja liittyi Skandinavian rahaliittoon.

Yhdessä muiden Pohjois-Euroopan maiden kanssa Norjalla on vahva talous, jota ruokkivat hyödyketulot, ja siellä toimii maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto – Norway Government Pension Fund Global. Se hallinnoi yli 1,3 biljoonaa dollaria varoja.

Useimmilla muilla Euroopan mailla on yhteinen valuutta – euro. Tämä tarkoittaa, että EUR/NOK-valuuttakurssin kauppa perustuu lähinnä kahden keskuspankin (Euroopan keskuspankki ja Norjan pankki) väliseen korkoeroon ja hyödykemarkkinoihin (eli raakaöljy- ja kaasumarkkinoihin) vaikuttaviin tapahtumiin.

Molemmilla keskuspankeilla on samanlainen korko, joka on tällä hetkellä 3,5 % Norjassa ja euroalueella. Siksi kaupankäynti EUR/NOK valuuttaparilla tänä kesänä on hankalaa, sillä voidaan rakentaa sekä nouseva että laskeva tapaus.

EUR/NOK käännekohdassa

Copy link to section

EUR/NOK on nousevassa trendissä, mikä näkyy useiden viime kuukausien aikana tehtyjen korkeampien huippujen ja matalampien laskujen sarjassa. Vuonna 2023 ralli jatkui, kunnes karhut astuivat sisään hintaan 12 euroa yhdestä kruunusta.

Tässä vaiheessa voidaan tehdä sekä nouseva että laskeva tapaus EUR/NOK:lle. Yllä olevassa kaaviossa mustana näkyvä laskeva malli vaatii käänteistä pään ja hartioiden kuviota, mikä viittaa välittömään siirtymiseen kohti EUR11-tasoa.

Toisaalta sinisenä näkyvä nouseva tapaus perustuu jatkokuvioon – kolmioon.

Voi olla, että karhumainen tapaus on tekniselle silmälle houkuttelevampi, mutta todennäköisyys on, että näemme hänen kesänsä uuden huipentuma. Ensinnäkin näin vahvaa nousutrendiä vastaan taisteleminen on riskialtista, sillä vaikka markkinat siirtyisivät pääntien alapuolelle, ei ole takeita suuremmasta seurannasta.

Toiseksi EKP:n seuraava kokous on 27. heinäkuuta, kun taas Norjan pankki kokoontuu uudelleen vasta 17. elokuuta. Koska EKP:n on lähes taattu nostavan korkoja uudelleen, EUR/NOK:n oikosulku tässä näyttää riskialtiselta kaupalta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.