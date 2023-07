Wajeeh on Invezzin uutistoimittaja, joka kattaa Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan osakemarkkinat. Wajeehilla on viiden vuoden kokemus talousjournalismista, ja hän… lue lisää

Vedonlyönti- ja iGaming-osakkeet ovat menestyneet hyvin tämän vuoden alusta huolimatta siitä, että kuluttajat saattavat vetäytyä harkinnanvaraisista kuluistaan talouden taantuman pelossa.

Jefferies näkee urheiluvedonlyönnissä lisää nousua

“BETZ” – Roundhill Sports Betting and iGaming ETF on noussut noin 20 % kuluneen vuoden aikana. Silti Jefferiesin analyytikko David Katz on vakuuttunut siitä, että kyseinen viihteen segmentti on vasta alkuvaiheessaan. CNBC:n Worldwide Exchange -konferensissa hän mainitsi seuraavaa:

Digitaalinen pelaaminen on ollut laillista [Yhdysvalloissa] vasta parin vuoden ajan, ja se kääntyy kannattavuuteen tänä vuonna, kun on ollut investointeja ja kuluja.

Huomaa, että NFL-kausi alkaa syyskuun alussa. Katz odottaa liigan antavan lisäpotkua urheiluvedonlyönnille ja digitaaliselle pelaamiselle – ja nousu ei välttämättä rajoitu ainoastaan tavanomaisiin pelaajiin.

Lohkoketju-pohjainen alusta, kuten Chancer.com, voi myös hyötyä.

Mitä sinun tulee tietää Chancerista

Chancer on räätälöity peer-to-peer-vedonlyöntialusta, jonka tavoitteena on mullistaa uhkapeli- ja digitaalisia pelimarkkinoita. Se on rakennettu Ethereum-lohkoketjulle ja eroaa muista tämän tilan alustoista muutamalla eri tavalla.

Ensinnäkin Chancer.com esittelee sosiaalisen vedonlyönnin käsitteen, jonka avulla voit luoda omia markkinoita melkein mihin tahansa. Voit sitten jakaa sen muiden käyttäjien kanssa ja mahdollisesti hyötyä niistä.

Toiseksi tämä lohkoketju-pohjainen alusta auttaa sinua pysymään ajan tasalla vetosi etenemisestä live-suoratoiston kautta. Lisäksi se on suhteellisen turvallisempaa puolueettomien moderaattorien ansiosta, jotka valvovat mukautettuja vetokuponkeja.

Lopuksi, vaikka verkko on alun perin keskitetty, perustajat Adam ja Paul Kelbie ovat sitoutuneet muuttamaan siitä lopulta täysin hajautetun verkon, joka toimii sen alkuperäisellä $CHANCER-tokenilla.

Chancer koki uskomattoman kysynnän ennakkomyynnissä

$CHANCER – BSC0-tokenit ovat kuin yrityksen osakkeita. Niiden omistaminen antaa sinulle oikeuden vaikuttaa tietyissä asioissa, jotka liittyvät alustan kehittymiseen ja mihin suuntaan se vie tulevaisuutta ajatellen.

Muutenkin natiivi token on se, mitä tarvitaan, jotta voit vapauttaa alustan täyden potentiaalin. Voit luoda ja osallistua vedonlyöntimarkkinoille käyttämällä $CHANCER:ia.

Mikä tärkeintä, se on sijoitusmahdollisuus. Tätä kirjoitettaessa $CHANCER-token maksaa 0,01 dollaria ja sen hinta, kuten minkä tahansa omaisuuden, riippuu kokonaiskysynnästä ja tarjonnasta.

Hyvä uutinen on, että Chancer.com on kerännyt jo yli puoli miljoonaa dollaria kuukauden sisällä julkaisusta, mikä on merkki vahvasta kysynnästä. Sen tavoitteena on kerätä yhteensä 1,0 miljoonaa dollaria ennakkomyynnissään.

$CHANCER-tokenin hinta voi kaksinkertaistua

Ennakkomyynnin jälkeen Chancer listaa BSC0-tokeninsa merkittäville kryptopörsseille, mukaan lukien Uniswap. Aiemmin tänä vuonna Pepe ja Floki näkivät merkittävän sysäyksen, kun he listautuivat kryptopörsseihin.

Jos sama tapahtuu $CHANCER:lle, ne, jotka sijoittavat siihen tänään ennakkomyynnissä, voivat hyötyä aineellisesti. On myös tärkeää paljastaa, että tokenin on arvioitu koskettavan 0,021 dollaria ennakkomyynnin loppuun mennessä – yli kaksinkertainen nykyiseen hintaan verrattuna.

Vielä tärkeämpää on, että urheiluvedonlyönti on vain alkuvuorossa, kuten edellä mainittiin. Markkinoiden arvon odotetaan olevan yli 90 miljardia dollaria tämän vuoden loppuun mennessä verrattuna noin 84 miljardiin dollariin vuonna 2022. Asiantuntijat ennustavat urheiluvedonlyönnin kasvavan 10 prosentin vuosivauhtia seuraavien useiden vuosien aikana ja että jatkuva kasvu tulee todennäköisesti olemaan myönteinen Chancer.comille.

Lopuksi omaisuudenhoitajat, mukaan lukien BlackRock, joka onkin merkittävin, ovat äskettäin hakeneet Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolta Spot Bitcoin ETF:ää, joka osoittaa kahta asiaa: 1. kryptomarkkinat ovat tulleet jäädäkseen, 2. institutionaaliset sijoittajat haluavat pääsyn kryptovaluuttoihin.

Analyytikot odottavat tällaisen pörssinoteeratun rahaston hyväksyntää kryptovarojen lisäämiseksi, ja $CHANCER-token, joka on yksi, todennäköisesti kylpee myös tässä voitossa.

Lisätietoja peer-to-peer lohkoketju-pohjaisesta vedonlyöntialustasta on osoitteessa Chancer.com.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.