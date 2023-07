Nifty 50, Sensex-indeksien vuoden 2023 parhaat ja huonoimmat osakkeet paljastettiin

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Intian Nifty 50 -indeksi nousi ennätyskorkealle sijoittajien ilahduttaessa maan talouden kasvavaa roolia. Indeksi, joka seuraa Intian suurimpia yrityksiä, nousi huipulle 19 410 ₹:iin. Vastaavasti BSE Sensex -indeksi hyppäsi 65 507 ₹:iin. Kaksi blue-chip-indeksiä ovat hypänneet yli 14 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Intian osakekurssi jatkuu

Copy link to section

Nifty 50- ja BSE Sensex -indeksit ovat menestyneet hyvin tänä vuonna Intian markkinoille suuntautuvan tulon jatkuessa. UNCTADin julkaisemat tiedot osoittivat, että Intia oli yksi suurimmista suorien ulkomaisten investointien saajista maailmanlaajuisesti.

Sijoittajia houkuttelee Intian kasvava rooli maailmassa ja elpyvä talous. Intia on jatkanut rooliaan parhaana vaihtoehtona Kiinalle. Tämän seurauksena maa on vastaanottanut monia valmistajia, jotka eivät ota riskejä Kiinasta. Kesäkuussa Intian ja Yhdysvaltojen suhteet paranivat Narendra Modin vierailun jälkeen.

Tata Motors on ollut parhaiten menestynyt Nifty 50 -indeksiosake tänä vuonna. Sen osake on noussut yli 52 %, kun sijoittajat kannustavat yhtiön käännestrategiaa. ITC:n osakekurssi on noussut yli 42 % tänä vuonna, mikä tekee siitä toiseksi parhaan tuloksen. ITC on johtava monialayritys, joka toimii useilla eri aloilla.

Baja Auton osake on noussut 34 prosenttia. Muita Nifty 50 -indeksin parhaita osatekijöitä ovat muun muassa Dr. Reddy’s Laboratories, Britannia Industries, Power Grid Corporation ja Titan Company. Kaikki nämä osakkeet ovat nousseet yli 20 %.

Toisaalta Nifty 50 -indeksin tärkeimmät jäljessä olevat ovat Adani Enterprises, Hindalco Industries, Infosys ja Adani Power. Kaikki nämä osakkeet ovat pudonneet yli 10 % tänä vuonna,

BSE Sensex -indeksistä ITC, Dr. Reddy’s, UltraTech Cement, Larsen & Toubro ja Nestle ovat menestyneet parhaiten.

Näppärä 50 indeksin ennuste

Copy link to section

Nifty 50 -kaavio TradingView’lta

Viimeisessä artikkelissani Nifty 50- ja Sensex-indekseissä huomasin, että näillä kahdella oli enemmän nousua, jos edellinen ylitti 18 888 ₹ resistanssitason. Kirjoitin myös, että kahdella indeksillä oli läheinen korrelaatio keskenään.

Nyt, kuten yllä näkyy, Nifty-indeksi on hypännyt tämän vastustason yläpuolelle, joka oli kupin ja kahvan kuvion yläpuoli. Indeksi pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen ja Ichimoku-pilven yläpuolella. Oskillaattorit, kuten MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI), ovat jatkaneet nousuaan.

Siksi indeksi todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat tavoittelevat seuraavaa avaintasoa 20 000 ₹. Siirto alle 19 000 ₹ mitätöi nousevan näkymän. Jos näin tapahtuu, Sensex-indeksi nousee yli 66 000 ₹.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.