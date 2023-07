Prestige Wealth -osake: Opi TOP:sta, AMTD:stä ja vältä PWM:ää

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Prestige Wealth Inc:n (NASDAQ: PWM) osakekurssi nousi otsikoihin torstaina, kun se lähes kaksinkertaistui ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Osakkeet nousivat torstaina 5,40 dollariin, mikä antaa sen markkina-arvoksi yli 48 miljoonaa dollaria. Sen jälkeen se kaksinkertaistui ennen markkinoille saattamista, jolloin sen kauppa oli 10,86 dollaria.

AMTD ja parhaat taloudelliset muistot

Hongkongissa toimivilla yrityksillä on ollut tapana mennä paraboliseksi listautuessaan Yhdysvalloissa. Muutama vuosi sitten AMTD:n osakkeet hyppäsivät, mikä teki sen markkina-arvosta suuremman kuin Goldman Sachsin, kuten kirjoitimme täällä.

Viimeksi Top Financial -osakkeet hyppäsivät yli 114 dollariin ennen kuin putosivat nykyiseen 6,67 dollariin. On edelleen epäselvää, miksi näillä osakkeilla on tapana menestyä pörssitulon jälkeen. Näkemykseni on, että näillä yrityksillä on taipumus suunnitella hyvin organisoituja pumppaa ja kaada -järjestelmiä, jotka jättävät monet sijoittajat pitämään pussia.

Prestige Wealth Inc on toinen yritys, joka on saanut vetovoimaa tällä viikolla, kun sen osake hyppäsi. Ensinnäkin PWM on Hongkongissa toimiva yritys, joka tarjoaa varallisuudenhoito- ja omaisuudenhallintaratkaisuja.

Profiilinsa mukaan yritys auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja ostamaan varallisuuden ja omaisuudenhoitoratkaisuja. Profiili lisää, että yritys palvelee varakkaita henkilöitä Hongkongissa ja Manner-Kiinassa.

Vältä Prestige Wealth -osakkeen hintaa

On kolme tärkeintä syytä, miksi sinun pitäisi välttää PWM-osaketta. Ensinnäkin historia viittaa siihen, että näillä pumpuilla on taipumus murentua, jolloin monet vähittäiskauppiaat pitelevät pussia. Alla olevassa kaaviossa näemme, että AMTD- ja Top Financial -osakkeiden hinnat ovat laskeneet ensimmäisten päiviensä parabolisen nousun jälkeen. Siksi on todennäköistä, että Prestige Wealth -osake tekee samoin.

TOP Financial- ja AMTD-osakkeiden hinnat

Toiseksi Prestige Wealthistä ja sen liiketoiminnasta tiedetään vähän. Esimerkiksi viime vuoden syyskuuhun mennessä yhtiöllä oli hallussaan vain 702 000 dollaria omaisuutta. Sen tulot ja tulot eivät ole toistaiseksi tunnettuja. Sen verkkosivuston sijoittajasuhteet eivät tarjoa mielekkäitä resursseja sen taloudellisiin resursseihin.

Kolmanneksi on aina tärkeää sijoittaa yrityksiin, joita ymmärrät hyvin. Prestigen tapauksessa se ei ole antanut tarkempia tietoja siitä, miten sen liiketoiminta toimii ja miten se ansaitsee rahaa.