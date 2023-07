BlackRockin kryptoennusteella vaikutuksia Chanceriin

Vaikka kryptomarkkinat reagoivat koronnostoihin liittyviin pelkoihin ja alan sääntelyn kokemaan vastatuuleen laskusuhdanteisesti, tunnelma on edelleen pääosin myönteinen BlackRock Inc:n toimitusjohtajan Larry Finkin (NYSE:BLK) tämän viikkoisten kommenttien jälkeen.

Samaan aikaan Chancer tarkastelee miljoonan dollarin tasoa ennakkomyynnissään, sillä kryptoprojektin tavoitteena on mullistaa ennustemarkkinat. Projekti on puolivälissä kohti kyseistä tavoitetta vain muutama viikko sen $CHANCER-tokenien myynnin käynnistämisen jälkeen.

BlackRockista tulossa merkittävä nouseva katalysaattori

Copy link to section

BlackRock ravisteli markkinoita vasta äskettäin hakemalla spot-Bitcoin ETF:ää, jolloin yhtiön toimitusjohtaja lisäsi kasvavaa nousujohdetta kutsumalla Bitcoinia kansainväliseksi omaisuuseräksi ja digitaaliseksi dollariksi.

Finkin huomautukset liittyvät todennäköisesti 9 biljoonan dollarin omaisuudenhoitajan pyrkimykseen tuoda ensimmäinen spot Bitcoin ETF Yhdysvalloissa markkinoille. Ne tulivat erityisesti sen jälkeen, kun Nasdaq teki uudelleen Wall Street Behemothin ETF-ehdotuksen ja nimesi Coinbasen kryptopörssiksi, jonka kanssa heillä on markkinavalvonnan jakamissopimus. [Lue lisää]

Fox Businessin haastattelussa Fink arvioi, että sijoittajat voisivat tarkastella Bitcoinia inflaatiosuojauksena. Hän uskoo myös, että kullan digitalisoinnin jatkaminen Bitcoinin kautta oli hyväksi markkinoille, sillä krypto todennäköisesti mullistaa maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän.

Vaikutukset mahdollisuuksiin?

Copy link to section

Tarkkailijat sanovat, että BlackRock ja muut suuret rahoitusyhtiöt, jotka tavoittelevat läsnäoloa kryptomarkkinoilla, voivat edistää institutionaalisen rahan tuloa sektorille. Miljoonien asiakkaiden ja maailmanlaajuisen läsnäolon ansiosta yritysten krypto-myönteinen asenne ja mahdollinen menestys spot-ETF:n kanssa korostuvat tekijöinä, jotka voivat ruokkia seuraavia härkämarkkinoita.

Mutta mikä tärkeintä, se on lohkoketjun ja kryptovaluutan voiman ja hyötyjen ymmärtäminen rahoituksen ja investointien tulevaisuuden muovaamisessa. Kun lohkoketju häiritsee eri toimialoja, kohde-etuuden hyödyllisyys nousee etualalle – tarjoten haltijoille paljon enemmän käyttöönoton aikana.

Chancer on valmis tämän tyyppiselle liikeradalle, kun otetaan huomioon sen odotettu häiriö vedonlyöntialalla. Ja koska härkäsykli on todennäköisesti alkuvaiheessa, $CHANCER-ennakkomyynti voi tarjota loistavan mahdollisuuden sijoittajille, jotka ostavat tokenin nykyisellä alhaisella hinnalla, vain 0,01 dollaria per token.

Mikä Chancer on?

Copy link to section

Chancer on lohkoketjupohjainen ennakoiva markkina-alusta, jota kehitetään. Projekti hahmottelee uuden hajautetun vedonlyöntimallin, joka mullistaa alan pelia muuttavan vertaisverkkosovelluksen (P2P) avulla.

Alustan myyntivaltti on lohkoketjuteknologian käyttö, jonka avulla käyttäjät voivat hallita vedonlyöntimarkkinoitaan. Se poistaa tämän voiman keskitetyiltä vedonvälittäjiltä, mikä tarkoittaa, että käyttäjät eivät kohtaa rajoituksia, jotka haittaavat perinteisiä vedonlyöntialustoja.

Chancerin käyttäjä on oma talonsa, joka asettaa pelisäännöt ja markkinat, joihin osallistua – mikä voi olla mitä tahansa, mikäli vedon lopputulos on selvä. Se voi olla maailmanlaajuinen urheilu tai paikallinen baseball-liiga tai vaalit, paikallisten kerhotoiminta ja niin edelleen.

$CHANCER-token toimii alustalla ja toimii Binance Smart Chainissa. Kokonaistarjonta on 1 500 000 000, josta 65 % on saatavilla ennakkomyynnissä.

Sen lisäksi, että token tarjoaa haltijoille pääsyn ekosysteemiin, se tarjoaa useita väyliä, joiden kautta haltijat voivat hyötyä sen hyödyllisyydestä. Tämä sisältää mahdollisuuden jakaa ennusteensa maailmanlaajuisen yhteisön kanssa ja lisätä mahdollisia voittoja ja panostaa palkintojen ansaitsemiseen, koska ne auttavat varmistamaan todellisen hajautuksen online-sosiaalisen vedonlyöntialustan käyttöön.

Lue lisää Chancerista täältä.

Onko ennakkomyynti hyvä aika sijoittaa $CHANCER:iin?

Copy link to section

Ennakkomyynti tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa tulevaan mutta lupaavaan projektiin. Hinnat ennakkomyynnissä ovat yleensä erittäin alennettuja, mikä tarkoittaa, että sijoittajat saavat ne tasoilla, jotka ovat todennäköisesti 10-kertaisesti tai enemmän alhaisemmat kuin silloin, kun token osuu pörssiin.

Chancerin ennakkomyynti, joka on vain viikkojen kuluttua, on saanut tämän vuoksi valtavaa kiinnostusta sijoittajilta. Noin 59,3 miljoonaa dollaria CHANCER on myyty, mikä on kerännyt yli 593 000 dollaria. Kuten aiemmin mainittiin, tokenin hinta on tällä hetkellä 0,01 dollaria. Sen arvon ennustetaan kuitenkin nousevan ennakkomyyntien 12 eri vaiheen aikana aina 0,021 dollariin. Tavoitteena on kerätä 15 miljoonaa dollaria.

Haluatko ostaa $CHANCER?:in? Katso ohjeet ja lisää heidän ennakkomyyntisivultaan.