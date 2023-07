Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kryptovaluuttojen hinnat ovat pysyneet melko vakaina viime viikkoina. Bitcoin on pysynyt hieman yli vastustuspisteen 30 000 dollarissa, kun taas kaikkien digitaalisten valuuttojen markkina-arvo on pysynyt yli 1,2 biljoonan dollarin. Tämä on merkki siitä, että kryptovaluutat ovat erittäin kestäviä suurien haasteiden keskellä.

Kryptojen kestävyys jatkuu

Kryptovaluutat ovat käyneet läpi suuria haasteita viimeisen 13 kuukauden aikana. Terra ja sen ekosysteemi romahti viime vuoden toukokuussa, mikä johti yli 40 miljardin dollarin tappioihin. Pian tämän jälkeen Celsius ja Voyager Digital romahtivat.

Toinen suuri romahdus kryptoteollisuudessa tuli FTX:n muodossa, joka oli tuolloin arvonsa perusteella toiseksi suurin kryptopörssi. Se romahti viime vuoden marraskuussa ja aiheutti miljardeja dollareita tappioita. Onneksi uusi johto on työskennellyt brändin uudelleenkäynnistämiseksi.

Viimeisin haaste kryptoteollisuudessa on ollut sääntely. Kesäkuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) päätti haastaa Binancen ja Coinbasen oikeuteen, jotka ovat kaksi maailman suurinta toimijaa. Vaikka kryptovaluuttojen arvot putosivat oikeudenkäynnin jälkeen, useimmat niistä ovat nousseet kaksinumeroisilla lukemilla sen jälkeen.

Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat myös pysytelleet sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki aloitti haukkamaisimman sävynsä vuosiin. Se on siirtänyt korot lähellä nollaa, kun ne pandemian aikana nousivat yli 5 prosenttiin.

Ei ole selvää, jatkaako Bitcoinin hinta nousuaan. Kuten kirjoitin täällä, Bitcoinin on noustava tämän vuoden huipputason yläpuolelle jatkaakseen nousutrendiä. Vaikka se on muodostanut nousevan lippukuvion, se on myös luonut kaksinkertaisen yläosan, joka on yleensä laskeva merkki.

AltSignalsin tokenmyynti jatkuu

Yksi parhaista kryptouutisista oli AltSignalsin tokenmyynnin viimeaikainen menestys. Kehittäjät saivat äskettäin päätökseen tokenmyynnin ensimmäisen vaiheen, jossa he keräsivät yli miljoona dollaria.

He ovat nyt siirtyneet tokenmyynnin toiseen vaiheeseen, joka on myös kerännyt yli 1,1 miljoonaa dollaria. Toinen vaihe on lähes 50 % valmis. Erityisesti tokenmyynnin ensimmäisen vaiheen ostajat ovat nähneet tokeneidensa arvon nousevan 25 prosenttia. Tokenin hinta on 0,01875 USDT ja kehittäjät nostavat sitä 12 % seuraavassa vaiheessa.

Niille, jotka eivät ole kuulleet projektista, AltSignals on johtava finanssipalveluyritys, joka aikaa hyödyntää yhä nopeammin kasvavaa tekoälyalaa. Se on jo nyt kannattava yritys, jolla on tuhansia asiakkaita ympäri maailmaa.

Yritys tarjoaa päivätreidauksen tueksi signaaleja kryptovaluutoista, forexista ja muista rahoitusvaroista. Kyseiset signaalit tulevat perinteisestä teknisestä analyysistä. Nyt kehittäjät ovat siirtymässä tekoälyyn, jonka he uskovat olevan parempi lähestymistapa ennusteisiin.

Siksi ASI-tokenien myynti on tärkeä osa kyseistä siirtymää. Valmistuttuaan alustasta tulee hajautettu autonominen organisaatio (DAO), jossa haltijat äänestävät avainkysymyksistä ja jakavat voittoja.

Lisäksi ASI-tokenien haltijat saavat lisää ominaisuuksia ekosysteemiinsä. Pro-haltijat, joilla on yli 50 000 tokenia, saavat ominaisuuksia, kuten täyden pääsyn Actualize AI -työkaluun, rajattomat katselulistat ja mahdollisuuden ansaita passiivisia tuloja tokeneista. Voit lukea lisää AltSignalsista projektin whitepaper-julkaisusta.

Joten onko AltSignals hyvä ostos? Ennakkomyynnissä oleviin tokeneihin sijoittaminen on aina riskialtista, koska alaa ei vielä säännellä. Siksi onkin hyvä noudattaa varovaisuutta ennen tokenin ostamista, sillä arvo voi laskea nopeasti nollaan. On kuitenkin myös todennäköistä, että se nousee, kuten olemme nähneet muiden tokeneiden, kuten Pepen ja Keken, kohdilla. Voit ostaa ASI-tokenin täältä.