Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Chancerin ennakkomyynti on otettu innolla vastaan. Tuskin kuukausi Chancerin ennakkomyyntni käynnistämisestä, sijoittajat ovat nappaneet yli 615 560 dollarin arvoita tokeneita. Kiinnostus Chancerin tokenia (CHANCER) kohtaan oli ainakin odotettu vedonlyönnin suosion vuoksi. Chancerille lupaus on kuitenkin antaa vedonlyönnille uusi näkökulma lohkoketjun kautta. Tämän vuoksi sijoittajat ovatkin ryhtyneet keräämään CHANCER:ia ennen sen hinnannousua ennakkomyynnin seuraavissa vaiheissa tai pörssiin listautumisen jälkeen.

Chancer saattaa vedonlyönnin uudelle aikakaudelle

Chancer on peer-to-peer (P2P) lohkoketju-pohjainen ennakoiva markkinasovellus. Alustan avulla käyttäjät voivat luoda vedonlyöntimarkkinoita missä tahansa tapahtumassa ja kutsua muita laatimaan ennuisteita ja lyömään vetoa.

Esimerkki: ennustat, että ehdokas X voittaa vaalit ja haluat lyödä vetoa siitä. Luot mukautetun P2P-vedonlyöntimarkkinan ja kutsut ystäväsi lyömään vetoa tuloksesta. Samoin myös toiset sijoittajat voivat liittyä muiden luomille ennustemarkkinoille.

Koska Chancer pystyy luomaan mukautettuja vedonlyöntimarkkinoita, se antaa sijoittajille joustavuutta sen suhteen, mistä he voivat lyödä vetoa – toisin kuin perinteiset ennakoivat markkinat. Sijoittajat voivat myös luoda omia kertoimia ja sääntöjä vedonlyöntimarkkinoille ilman vedonvälittäjien luomia rajoituksia.

Onko CHANCER hyvä sijoitus?

Ajattele mitä tahansa vedonlyöntimuotoa, jota esiintyy ympäri maailmaa. Totuus on, että vedonlyönti on melko suosittua ja yksi nopeimmin kasvavista aloista. Maailman suosituimpien urheiluvedonlyöntimarkkinoiden arvoksi arvioitiin 81,03 miljardia dollaria vuonna 2022. Arvon odotetaan nousevan 167,50 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että Chancerin kaltaisella hankkeella, joka luo vedonlyönnin maailmalle uuden arvon, on mahdollisuus kasvaa ja luoda suuria voittoja siihen sijoittaneille.

Mutta Chancer ei ole suunniteltu ainoastaan vedonlyöntiin. Se on pikemminkin sijoitus, joka tarjoaa sijoittajille erilaisia tapoja ansaita. Vedonlyönti ja voitot tarkkojen ennusteiden perusteella ovat joitakin tapoja, joilla CHANCER tuottaa arvoa. Antamalla käyttäjien lyödä vetoa melkein mistä tahansa, Chancer avaa mahdollisuuksia sijoittajille, jotka saattavat olla lukittuina perinteisiltä vedonlyöntimarkkinoilta.

Chancer-alustan avulla sijoittajat voivat myös panostaa natiivitunnuksella passiiviseen tuloon tai tuottaa markkinatakauspalkkioita P2P-markkinoiltaan. On mahdollisuuksia jakaa alusta ja ansaita CHANCER:ia Share2Earn-ominaisuuden kautta. Laajat käyttötapaukset ja ansaintamahdollisuudet tekevät Chancerista kannattavan sijoitusmahdollisuuden.

Saavuttaako CHANCER 0,1 BUSD:n tason vuoteen 2024 mennessä?

CHANCERin nykyinen hinta on 0,01 BUSD:ia ennakkomyyntien ensimmäisessä vaiheessa. Hinnan odotetaan nousevan seuraavissa ennakkomyynnissä, jolloin hinta tulee olemaan noin 0,011 BUSD:ia.

Jotta CHANCER saavuttaisi 0,1 BUSD:n arvon, on sen hinnan noustava 1 000 % nykyisestä hinnastaan. Vastaavia nousuja havaitaan, kun tokeneita listataan pörssiin. Tällöin kysyntä nousee pilviin, kun token vapauttaa likviditeettiä laajemmalta sijoittajajoukolta.

Chancerin etenemissuunnitelman mukaan tokenin listaus alkaa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, jolloin token debytoi Uniswapissa. Sijoittajat voivat alkaa todistaa merkittäviä hinnankorotuksia siitä lähtien, mikä tarkoittaa, että tokenilla on mahdollisuus saavuttaa 0,1 BUSD:n taso vuonna 2024. Varovaisten ennusteiden mukaan 0,1 BUSD voi kuitenkin olla liian kunnianhimoinen, sillä tokenin on listauduttava useampiin pörsseihin saavuttaakseen valtavan arvonnousun.

Onko oikea aika ostaa CHANCER?

CHANCER:in hinta on edelleen alhainen, koska token on ennakkomyynnissä. Kun tokenin ennakkomyynti päättyy, on sen arvo jo kasvanut. Lisäkorotuksia odotetaan, kun tokenit listautuvat suurimpiin pörsseihin. CHANCER:in ostaminen nyt voisi olla oikea tilaisuus ostaa token edulliseen hintaan ja päästä käsiksi tähän P2P-vedonlyöntialustaan aikaisessa vaiheessa.