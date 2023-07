USD/DKK muodostaa laskevan kolmion, kun Tanskan inflaatio laskee

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/DKK vaihtokurssi liikkui sivusuunnassa maanantaina, kun sijoittajat reagoivat uusimpiin Tanskan kuluttajahintaindeksin (CPI) tietoihin. Pari vetäytyi 6,80:aan, mikä on alempana kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 7. Se on pudonnut yli 12 % alle vuoden 2022 korkeimman pisteen.

Tanskan inflaatio hidastuu

Copy link to section

Kuluttajahinnat Tanskassa ovat vetäytymässä pandemian aikana 8,9 prosenttiin. Kuluttajahintaindeksi on laskenut kaikkina kuukausina viime vuoden marraskuusta lähtien. Se siirtyi alimmilleen 2,9 prosenttiin, mikä on alhaisin taso sitten viime vuoden tammikuun.

Kuluttajainflaatio nousi 0,30 % edellisestä kuukaudesta, kun taas tarkasti seurattu harmonisoitu kuluttajahintaindeksi laski toukokuun 2,90 %:sta kesäkuun 2,40 %:iin. Inflaatio hidastui lähinnä sähkön, kaasun ja elintarvikkeiden hintojen laskun vuoksi.

Tanskan inflaatio on hidastunut maan nousevien korkojen vuoksi. Tanskan keskuspankki päätti kesäkuussa nostaa korkoa 0,25 %. Se nosti korkoja 2,85 prosentista 3,1 prosenttiin.

Tanskan keskuspankki pyrkii vastaamaan Euroopan keskuspankin (EKP) toimiin, sillä Euroopan keskuspankki on viime aikoina tehnyt lukuisia korotuksia. Siksi on todennäköistä, että pankki toimittaa toisen korotuksen myöhemmin tässä kuussa.

Ekonomistit odottavat Tanskan talouden hidastuvan vuoden toisella puoliskolla kotimaisen ja alueellisen kysynnän heikkeneessä. Talous heikkeni ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 prosenttia.

USD/DKK tekninen analyysi

Copy link to section

USDDKK-kaavio TradingView’lta

USD/Tanskan kruunu on ollut laskevassa trendissä viime kuukausina. Se on laskenut yli 12 % vuoden 2022 korkeimmasta tasosta. Matkan varrella pari on liikkunut alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

USD/DKK-pari on pudonnut mustalla näkyvän laskevan trendiviivan alapuolelle. Tämä trendilinja yhdistää korkeimman tason sitten viime vuoden marraskuun. Se on myös laskevan kolmion hypotenuusa. Kuvion alapuoli on kohdassa 6.7383.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa putoamista, jos karhut onnistuvat siirtymään tuen alapuolelle 6,7383:ssa. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 6.60.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.