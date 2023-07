Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Koska Englannin Valioliigan otteluohjelmat kaudelle 2023/2024 on jo julkaistu, uusi kausi lähestyy kovaa vauhtia ja vedonlyöjät suunnittelevat jo 380 ottelua.

Jännittävien otteluiden lisäksi EPL-faneilla on mahdollisuus käyttää Chanceria, maailman ensimmäistä hajautettua vedonlyöntisivustoa, ennen kauden päättymistä lyödäkseen vetoa suosikkijoukkueistaan.

Englannin Valioliigan kausi 2023/2024

Englannin Valioliiga 2023/2024 on Valioliigan 32. kausi ja Englannin jalkapallon korkeimman divisioonan kokonaiskilpailun 125. Joten 15. kesäkuuta 2023 klo 9.00 GMT julkaistussa aikataulussa puolustava mestari Manchester City tekee Englannin historiaa, jos he voittavat neljä mestaruutta peräkkäin. Tämä tekee heistä ensimmäisen miesten seuran, joka on tehnyt niin.

Liigassa kilpailee kaksikymmentä joukkuetta. Joukkueet koostuvat edellisen kauden seitsemäntoista parasta joukkuetta ja kolme mestaruudesta noussut joukkuetta. Ylennetut joukkueet ovat Burnley, Luton Town ja Sheffield United.

Valioliigan pelejä ei pelata 13.–30. tammikuuta 2024, joten tämä kausi on kolmas, johon sisältyy talvitauko. Kesän siirtoikkuna alkaa 14.6.2023 ja päättyy 1.9.2023 klo 23.00 GMT.

Mitä sinun tulee tietää Chancerista

Chancer on räätälöity peer-to-peer-vedonlyöntialusta, jonka tavoitteena on mullistaa peli- ja uhkapeliteollisuus. Se perustuu Ethereumin lohkoketjuun ja on monella tapaa ainutlaatuinen muista tämän alan järjestelmistä.

Ensimmäinen asia, jonka Chancer on tehnyt, on esitellä idea sosiaalisesta vedonlyönnistä, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä omat markkinansa melkein mihin tahansa. Sen jälkeen käyttäjät voivat jakaa sen muille käyttäjille ja ehkä ansaita siitä rahaa.

Toiseksi tämän lohkoketjupohjaisen alustan avulla käyttäjät voivat katsoa suoraa suoratoistoa pysyäkseen ajan tasalla panostustensa tilasta. Lisäksi se on jonkin verran turvallisempaa, koska objektiiviset moderaattorit valvovat henkilökohtaisia kuponkeja.

Chancerin käyttäminen edellyttää CHANCER-tokenia. Tokeneita voi ostaa parhaillaan käynnissä olevasta Chancerin ennakkomyynnistä tai kryptopörsseistä, kun token on listattu. Voit nähdä luettelon parhaista kryptopörsseistä täältä. Varhainen omaksuja ei vain nauti voitoista, koska tokenin arvo on korkeampi ennakkomyynnissä ja todennäköisesti nousee korkeammalle listautuessaan vaihtoalustoille.

Nykyisessä ennakkomyyntivaiheessa (vaihe 1) yhden CHANCER-tokenin arvo on 0,01 dollaria, vaikka kiinnostuneiden osapuolten on käytettävä BUSD-stablecoinia ostaakseen sen ennakkomyynnissä.

Miksi sijoittaa Chanceriin?

Chancer on maailman ensimmäinen hajautettu ennakoiva markkinatakausalusta ja se tulee varmasti olemaan käännekohta vedonlyöntialalle. Toisin kuin perinteiset vedonlyöntialustat, Chancer tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden luoda omia panoksia kirjaimellisesti mihin tahansa, mukaan lukien ystävien välisiin kilpailuihin. Lisäksi käyttäjät voivat asettaa omat kertoimensa ja kutsua osallistujia osallistumaan.

Kaikkien näiden etujen odotetaan saavan Chancerin nousemaan parhaaksi vedonlyöntialustaksi, erityisesti erittäin katsotulla EPL-kaudella ja NFL-kaudella, jonka on määrä alkaa syyskuun alussa 2023.

CHANCER-tokenin haltijat hyötyvät eniten alustan menestyksestä, sillä heillä on mahdollisuus luoda panoksia ja ansaita niistä tai jopa osallistua muiden käyttäjien luomiin vedonlyöntiin. Lisäksi haltijat voivat myös käydä kauppaa tokeneillaan pörsseissä.