Ethereumin hinta on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime viikon aikana, kun kauppiaat arvioivat viimeaikaista rallia odottaessaan katalysaattoria. ETH:n kauppa oli 1 880 dollarissa keskiviikkoaamuna, missä se on vaihdellut viime päivinä. Tämä hinta on noin 5 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen.

Yhdysvaltain inflaatiotiedot edessä

Ethereum ja muut kryptovaluutat ovat olleet konsolidaatiovaiheessa. Bitcoin on pysynyt hieman yli 30 000 dollarissa viime päivinä. Tämä keskittyminen johtuu pääasiassa siitä, että alalla ei ole ollut suuria uutisia.

Viimeisimmät kryptouutiset koski Blackrockin, Invescon ja Ark Investin kaltaisten yritysten ETF-sovelluksia. Toisin kuin aikaisemmissa ehdotuksissa, näihin on sisällytetty valvontalauseke, joka auttaa estämään markkinoiden manipulointia.

Onnistunut spot Bitcoin ETF -sovellus on hyvä Ethereumille, maailman toiseksi suurimmalle kryptovaluuttalle. Ensinnäkin analyytikot uskovat, että nämä yritykset hakevat myös spot-ETH ETF:ää.

Seuraava tärkeä katalysaattori, joka voisi siirtää Ethereumia ja muita kryptovaluuttoja, on tuleva Yhdysvaltain kuluttajien inflaatiotiedot. Kuten kirjoitin täällä , useimmat analyytikot uskovat, että Amerikan inflaatio hidastui kesäkuussa.

Reutersin kyselytutkimukset arvioivat vuotuisen inflaation hidastuvan toukokuun 4,1 prosentista 3 prosenttiin kesäkuussa. Jos ne ovat oikein, se on alhaisin inflaatioluku kuukausiin. Se tarkoittaa myös sitä, että inflaatio on tulossa 2 prosenttiin seuraavien kuukausien aikana.

Vaikka keskiviikon inflaatioluku on tärkeä, sillä ei ole suurta vaikutusta Ethereumiin ja muihin kryptovaluuttoihin. Tämä johtuu siitä, että luku ei vaikuta seuraavaan Fedin päätökseen. Useimmat ekonomistit odottavat, että Fed nostaa 0,25 prosenttia heinäkuussa, koska ydininflaatio on edelleen yli 2 prosentin tavoitteen.

Ethereumin hintaennuste

TradingView:n ETH-kaavio

4H-kaavio osoittaa, että ETH:n hinta on noussut viime päivinä. Se on noussut viime viikon alimmalta 1 825 dollarista 1 880 dollariin. Se on konsolidoitumassa 25 jakson ja 50 jakson eksponentiaalisella liukuvalla keskiarvolla.

Ethereum pysyy tärkeän vastustason alapuolella 1 928 dollarissa (korkein 28. toukokuuta). Viime aikoina se on muodostanut nousevan kiilakuvion, joka on yleensä laskeva merkki. Lisäksi kolikko on luonut pään ja hartioiden kuvion.

Siksi on todennäköistä, että Ethereumin hinta tulee laskemaan lähipäivinä. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 1 800 dollaria.