Hopean hinta murtuu ja testit uudelleen ennen Yhdysvaltain inflaatiotietoja

Hopean hinta on noussut viime päivinä, kun sijoittajat reagoivat Yhdysvaltain dollarin indeksin (DXY) laskuun. Jalometallin hinta nousi korkeimmilleen 23,34 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten kesäkuun 20. päivän. Se on noussut yli 5 % kesäkuun alimmasta tasosta.

Yhdysvaltain inflaatio ja Kiina hidastuvat

Hopean hinnat ovat nousseet viime päivinä, kun sijoittajat arvioivat Federal Reserven seuraavia toimia ja Kiinan elpymistä. Perjantaina julkaistut tiedot osoittivat, että Yhdysvaltojen maatalouden ulkopuoliset palkkasummat (NFP) nousivat kesäkuussa 209 000:lla, mikä on vähemmän kuin mediaaniarvio 230 000.

Työttömyysaste laski hieman 3,6 prosenttiin kesäkuussa, kun taas palkkojen nousu on pysynyt melko tasaisena. Kun työmäärät on tehty, seuraavat tärkeät tiedot ovat tulevat Yhdysvaltain kuluttajien inflaatiotiedot.

Ekonomistit uskovat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi kesäkuussa 3,1 prosenttiin edellisestä 4,0 prosentista. Amerikan inflaatio oli huipussaan 9,4 % vuonna 2022. Tarkkaan seuratun perusinflaation odotetaan laskevan 5,1 prosenttiin.

Federal Reserve -viranomaiset odottavat pankin jatkavan korkojen nostamista tulevissa kokouksissa. Pankin odotetaan nostavan 0,25 % heinäkuun kokouksessaan. Tämän näkemyksen vahvistivat useat Fed-virkailijat, kuten Loretta Mester, Mary Daly ja Raphael Bostic.

Myös hopean hinta toipui, kun sijoittajat reagoivat Kiinan talouden heikkenemiseen. Maanantaina julkaistut tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi nollaan kesäkuussa. Tämä on merkki siitä, että maan taloudella ei mene hyvin.

Kiinalla on tärkeä rooli hopeassa ja muissa hyödykkeissä, koska se on suurin ostaja. Sellaisenaan hidastuva talous voi vaikuttaa negatiivisesti hintoihin lähitulevaisuudessa.

Hopean hinnan tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että XAG/USD on ollut vahvassa laskutrendissä muutaman viime kuukauden aikana. Se on kaatunut yli 10 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta, mikä tarkoittaa, että se on siirtynyt korjausvyöhykkeelle.

Hopea on pudonnut Andrews Pitchfork -työkalun alapuolen alle. Se on myös testannut tämän tason uudelleen ns. tauko- ja uudelleentestausmallissa. Hopean hinta on laskenut alle 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon ja 23,6 %:n retracement-tason.

Tästä syystä hopean hinnan näkymät ovat laskevat, ja seuraava tukitaso on $22,12, alin piste 23. kesäkuuta.