USD/CNH: Renminbi-juoni paksunee Kiinan viennin taantuessa

Kiinan renminbi joutui torstaina kovaan paineeseen Kiinan julkistettua erittäin heikot kauppaluvut. USD/CNH -valuuttakurssi nousi hieman 7,18:aan, korkeammalle kuin tämän viikon alimmillaan 7,16. Kaiken kaikkiaan pari on pudonnut yli 1,58 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Kiinan kauppa laskee

Kiinan taloustiedot osoittavat äärimmäisen heikkouden merkkejä. Maan tilastoviraston tiedot paljastivat aiemmin tällä viikolla, että kokonaisinflaatio nousi 0 % kesäkuussa, mikä on alhaisin nousu kuukausiin. Nyt on olemassa riski, että Kiina kokee deflaatiota tulevina kuukausina.

Myös tiiviisti seuratut kauppaluvut jäivät odotuksia pienemmiksi. Tilastokeskuksen mukaan maan vienti putosi heinäkuussa 12,4 %, kun taas tuonti 6,8 %. Nämä luvut olivat heikommat kuin edellisenä kuukautena. Kiinan kauppataseen ylijäämä hyppäsi toukokuun 65 miljardista dollarista kesäkuun 70 miljardiin dollariin tuonnin vähentyessä.

Siksi on todennäköistä, että Kiinan talouden elpyminen on odotettua huonompi. Kuten täällä kirjoitin , Peking on asettanut tavoitteeksi 5 prosentin BKT:n kasvun tälle vuodelle. Samaan aikaan Goldman Sachsin, HSBC:n ja JP Morganin kaltaisten yhtiöiden analyytikot ovat äskettäin alentaneet arvioitaan.

Muut indikaattorit viittaavat enemmän Kiinan heikkouteen. Esimerkiksi tärkeimpien hyödykkeiden hinnat ovat siirtyneet sivuttain muutaman viime kuukauden aikana. Brent-raakaöljy on jumissa alle 80 dollarissa, kun taas kupari on edelleen paineen alaisena tänä vuonna.

Kiinan hidastuminen vaikuttaa muihin maihin. Merikuljetuskustannukset Kiinasta ovat laskeneet, mikä vaikuttaa inflaatioon sellaisissa maissa kuin Yhdysvallat. Keskiviikkona julkaistujen tietojen mukaan USA:n inflaatio putosi 3 prosenttiin kesäkuussa.

Kiinan taantuman seurauksena Peking saattaa joutua toteuttamaan lisää elvytystoimia tänä vuonna. On epäselvää, miltä tällainen ärsyke näyttää.

USD/CNH tekninen analyysi

USD/CNH-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Tällä rallilla se hyppäsi viime viikolla huippulukemiin 7,2898. Pari on nyt vetäytynyt äskettäin ja pudonnut 7,17:ään. Tämä lasku jatkui rohkaisevien Yhdysvaltain inflaatiotietojen jälkeen.

Päiväkaaviossa pari on edelleen 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Relative Strength Index (RSI) on pudonnut 75:stä alle 50:een, kun taas stokastinen oskillaattori on pudonnut ylimyydylle tasolle.

Siksi USD:n ja CNH:n välinen vaihtokurssi todennäköisesti jatkaa nousutrendiä ja testaa uudelleen tärkeän vastustason 7,376:ssa.